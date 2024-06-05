🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 2.5 часа 273 отзыва Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки Начало: От Казанского собора «Обзорное путешествие немыслимо и без Стрелки Васильевского острова — здесь вам откроются великолепные виды на Дворцовый и Биржевой мосты, Зимний дворец и здание Биржи» 1000 750 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 1836 отзывов В тренде Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади «Мы встретимся на Дворцовой площади: любуясь фасадом Зимнего дворца, поговорим об истории его появления и бытования» Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 850 ₽ за билет

Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории Начало: У Иорданской лестницы «Я расскажу о первых хозяевах Зимнего дворца и о том, с чего начинался Эрмитаж» от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 572 отзыва Популярное предложение Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками Начало: На Дворцовой площади «Ребята узнают о жителях Зимнего дворца, рассмотрят доспехи на здании Главного штаба и отгадают, куда бы упала Александровская колонна» Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 1 300 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства Начало: в Эрмитаже за контролем 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади «В Зимнем дворце, главной резиденции российских императоров разыгрывались самые значимые события и отсюда управлялась вся Великая Российская Империя» 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1 час 223 отзыва Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов Начало: У Иорданской лестницы «Коты — первые жители Зимнего дворца и главные хранители музейной коллекции» от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое Начало: У Зимнего дворца «Мы обсудим Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Кунсткамеру, Царя-плотника и Медного всадника, Академию художеств, Исаакиевский собор и Адмиралтейство» от 6700 6 030 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 154 отзыва Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди Начало: В районе Дворцовой площади «Зимний дворец — главная резиденция русских царей» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 2 790 ₽ за билет

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... «Рассмотрите легендарную Петропавловскую крепость, императорский Зимний дворец и монументальный Аничков мост» 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 201 отзыв Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре Начало: В районе метро Адмиралтейская «Мы откроем секрет асимметрии одного из фасадов Зимнего дворца, обсудим необычный способ пересечь Неву, поговорим о курьезах в истории Медного всадника и Сторожевых львов» Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00 1500 1 350 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 360 отзывов Эрмитаж: экскурсия в мир искусства Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее Начало: На Дворцовой площади «Парадные залы Зимнего дворца, экспозиции Старого и Нового Эрмитажа — на экскурсии вы раскроете сокровищницу одного из главных музеев мира» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 3 часа 29 отзывов Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу Начало: На Площади Искусств «А во время прогулки по величественной Дворцовой площади отдадим должное елизаветинскому барокко — перед вами Зимний дворец, ныне одно из зданий Эрмитажа» Расписание: ежедневно в 11:00 3200 2 880 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры Начало: На Сенатской площади «Вы знали, что при Николае II Зимний дворец был багрово-красным» 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас Начало: На Дворцовой площади 7 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 99 отзывов Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского) Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии Начало: Дворцовая Площадь «Здесь вы узнаете хроники входящего в состав Эрмитажа Зимнего дворца, главной резиденции правителей» 2 950 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Популярное предложение Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон Начало: В районе метро Площадь Восстание «Дворцовая площадь, Зимний Дворец — вспомним о быте царской семьи и великом собрании Эрмитажа» 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 74 отзыва Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа Начало: У метро Горьковская «Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства» 4000 3 600 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 458 отзывов Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города 12500 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 203 отзыва Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Гостиный двор «Дворцовая площадь — о планах построить на ней аэродром, Зимний дворец — об экскурсиях по пустым залам, Александровский сад и Медный всадник — о спасении» от 7350 6 615 ₽ за всё до 10 чел.

Билеты 2 часа 20 отзывов Эрмитаж с лицензированным гидом Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры Начало: Около Александровской колонны «Вы посетите Зимний дворец и узнаете, как жили в нем императоры» 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 371 отзыв Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга Начало: В Зимнем дворце «Вы полюбуетесь парадными залами и лоджиями Рафаэля, увидите, как сменялись эпохи искусства, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца» 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 215 отзывов Нескучное знакомство с Петербургом Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии Начало: На выходе из метро Адмиралтейская «Вы узнаете, почему над Зимним дворцом регулярно раздается карканье ворон, как измерить Исаакиевский собор в далматинцах и куда идти, чтобы увидеть «рыбу-халяву»» 550 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 17 отзывов Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной) Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор» Расписание: ежедневно в 23:00 1 690 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Эрмитаж: шедевры и секреты Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида Начало: У главного входа в Эрмитаж «Я раскрою, сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются, кто и когда жил в Зимнем дворце» от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1315 отзывов Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна «Вы узнаете интересные факты и услышите истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях» от 2 700 ₽ за билет

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 30 отзывов Сердце Петербурга: мототур по центру города Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии Начало: В районе метро Адмиралтейская «В компании водителя-инструктора вы промчитесь мимо Зимнего дворца, вдоль Марсова поля, по Дворцовой набережной и блистательному Невскому проспекту, а затем вернетесь в точку старта и сделаете стильные фотографии» 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1349 отзывов Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж «Не останутся без внимания и интерьеры Зимнего дворца Петра I, которые сами по себе является поразительной по красоте экспозицией» от 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов В главной роли - Петербург Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле «Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада» 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков Начало: На Дворцовой площади «Во время экскурсии вы побываете на Дворцовой площади и увидите в ином свете Зимний дворец, Александровскую колонну, здание Главного штаба» 5 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Фото-экскурсия «Классический Петербург» Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом Начало: На Исаакиевской площади «Дворцовая площадь (Эрмитаж, он же Зимний Дворец, Александрийский Столп)» от 9 800 ₽ за всё до 12 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 195 отзывов Тайны шедевров Эрмитажа Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком Начало: У Иорданской лестницы «Вы пройдете по парадным залам Зимнего дворца, увидите полотна Рафаэля, Леонардо, Рубенса, Рембрандта и поймете их символику» 6 780 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 259 отзывов Эрмитаж вдоль и поперек Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии Начало: Во дворе Зимнего дворца «Конечно, мы успеем поговорить и о самом Зимнем дворце: о его легендах, жителях и даже привидениях» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс) «Просто представьте на секунду: проплывающие виды Новой Голландии, дома Эсдерс и Схефальс, Зимнего дворца… А может, хотите застать разводные мосты — мечту настоящих романтиков» Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 1087 отзывов Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец «Не ждите несколько часов: вместо этого вы успеете осмотреть экспонаты и интерьеры Зимнего дворца и у вас останется время на Главный Штаб» Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00 от 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 76 отзывов Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды Начало: на Малой Садовой улице «Откуда в Зимнем Дворце казанские коты» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 95 отзывов Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1 Начало: Дворцовая площадь «Маршрут начнется с посещения парадных залов Зимнего дворца, где вы увидите грандиозный Большой Тронный зал, пройдете по Галерее 1812 года и рассмотрите знаменитые Часы-Павлин» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Архитектура площадей О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними Начало: Исаакиеская площадь «Вы услышите рассказ об Александрийском столпе, Главном Штабе и Зимнем Дворце» 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 75 отзывов Парадный Петербург Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города Начало: У метро «Невский проспект» «Увидите Зимний Дворец, здания Сената и Синода, памятник «Медный Всадник», а с берега Невы — Петропавловскую крепость и панораму набережной со Стрелкой Васильевского острова» от 6 400 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 327 отзывов Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца Начало: На Дворцовой площади «На экскурсии мы пройдем по великолепным парадным залам Зимнего дворца, поговорим об их создании, рассмотрим роскошные интерьеры и архитектурные особенности каждого зала» 5 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Петербург: история и стихи Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения Начало: в районе м. Адмиралтейская «А также: из чего сделан «Медный всадник» и сколько всего в городе было Исаакиевских соборов и Зимних дворцов» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Звери в Эрмитаже: путешествие по музею Исследуйте звериный мир Эрмитажа, раскрывая тайны животных в искусстве вместе с опытным гидом Начало: На Дворцовой площади «Наше путешествие в животный мир искусства начнется в парадных залах Зимнего дворца» 7 850 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Неизведанный Эрмитаж Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами Начало: На Дворцовой площади «Мы начнем знакомство с «квартирой» Николая II — именно так он называл комнаты своей семьи в Зимнем дворце — с Малахитового зала» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Ах, Эрмитаж, удивительный мир Осмотреть парадные Зимнего дворца и проследить эволюцию западноевропейского искусства Начало: Около Зимнего дворца «На экскурсии по лаконичному маршруту мы сосредоточимся на главном и разберем лучшие шедевры Зимнего дворца, Малого, Старого и Нового Эрмитажа» 6 400 ₽ за всё до 2 чел.