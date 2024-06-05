Экскурсии в Зимний дворец

Найдено 89 экскурсий в категории «Зимний дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 550 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
«Обзорное путешествие немыслимо и без Стрелки Васильевского острова — здесь вам откроются великолепные виды на Дворцовый и Биржевой мосты, Зимний дворец и здание Биржи»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
1836 отзывов
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
«Мы встретимся на Дворцовой площади: любуясь фасадом Зимнего дворца, поговорим об истории его появления и бытования»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850 за билет
Эрмитаж с нуля
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
«Я расскажу о первых хозяевах Зимнего дворца и о том, с чего начинался Эрмитаж»
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Открыть Петербург детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
572 отзыва
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
«Ребята узнают о жителях Зимнего дворца, рассмотрят доспехи на здании Главного штаба и отгадают, куда бы упала Александровская колонна»
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300 за человека
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Индивидуальная
1.5 часа
199 отзывов
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
«В Зимнем дворце, главной резиденции российских императоров разыгрывались самые значимые события и отсюда управлялась вся Великая Российская Империя»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
«Коты — первые жители Зимнего дворца и главные хранители музейной коллекции»
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей (5+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием
Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое
Начало: У Зимнего дворца
«Мы обсудим Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Кунсткамеру, Царя-плотника и Медного всадника, Академию художеств, Исаакиевский собор и Адмиралтейство»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
154 отзыва
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
«Зимний дворец — главная резиденция русских царей»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790 за билет
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Рассмотрите легендарную Петропавловскую крепость, императорский Зимний дворец и монументальный Аничков мост»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
201 отзыв
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Мы откроем секрет асимметрии одного из фасадов Зимнего дворца, обсудим необычный способ пересечь Неву, поговорим о курьезах в истории Медного всадника и Сторожевых львов»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350 за человека
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Индивидуальная
2 часа
360 отзывов
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
«Парадные залы Зимнего дворца, экспозиции Старого и Нового Эрмитажа — на экскурсии вы раскроете сокровищницу одного из главных музеев мира»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«А во время прогулки по величественной Дворцовой площади отдадим должное елизаветинскому барокко — перед вами Зимний дворец, ныне одно из зданий Эрмитажа»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
«Вы знали, что при Николае II Зимний дворец был багрово-красным»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Интимный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950 за всё до 4 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
99 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
«Здесь вы узнаете хроники входящего в состав Эрмитажа Зимнего дворца, главной резиденции правителей»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Дворцовая площадь, Зимний Дворец — вспомним о быте царской семьи и великом собрании Эрмитажа»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
74 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
«Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600 за всё до 2 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
203 отзыва
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Дворцовая площадь — о планах построить на ней аэродром, Зимний дворец — об экскурсиях по пустым залам, Александровский сад и Медный всадник — о спасении»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615 за всё до 10 чел.
Эрмитаж с лицензированным гидом
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Начало: Около Александровской колонны
«Вы посетите Зимний дворец и узнаете, как жили в нем императоры»
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 2 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
371 отзыв
Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом
Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга
Начало: В Зимнем дворце
«Вы полюбуетесь парадными залами и лоджиями Рафаэля, увидите, как сменялись эпохи искусства, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 200 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Петербургом
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
215 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом
Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Вы узнаете, почему над Зимним дворцом регулярно раздается карканье ворон, как измерить Исаакиевский собор в далматинцах и куда идти, чтобы увидеть «рыбу-халяву»»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
550 за человека
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Эрмитаж: шедевры и секреты
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Эрмитаж: шедевры и секреты
Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Эрмитаж
«Я раскрою, сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются, кто и когда жил в Зимнем дворце»
Завтра в 13:00
11 июня в 11:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1315 отзывов
Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе
Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
«Вы узнаете интересные факты и услышите истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 700 за билет
Сердце Петербурга: мототур по центру города
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
30 отзывов
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«В компании водителя-инструктора вы промчитесь мимо Зимнего дворца, вдоль Марсова поля, по Дворцовой набережной и блистательному Невскому проспекту, а затем вернетесь в точку старта и сделаете стильные фотографии»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1349 отзывов
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
«Не останутся без внимания и интерьеры Зимнего дворца Петра I, которые сами по себе является поразительной по красоте экспозицией»
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 800 за человека
В главной роли - Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
«Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада»
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900 за всё до 4 чел.
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
«Во время экскурсии вы побываете на Дворцовой площади и увидите в ином свете Зимний дворец, Александровскую колонну, здание Главного штаба»
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
«Дворцовая площадь (Эрмитаж, он же Зимний Дворец, Александрийский Столп)»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Тайны шедевров Эрмитажа
Индивидуальная
2.5 часа
195 отзывов
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
«Вы пройдете по парадным залам Зимнего дворца, увидите полотна Рафаэля, Леонардо, Рубенса, Рембрандта и поймете их символику»
11 июня в 12:00
13 июня в 15:00
6 780 за всё до 4 чел.
Эрмитаж вдоль и поперек
Индивидуальная
2 часа
259 отзывов
Эрмитаж вдоль и поперек
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Начало: Во дворе Зимнего дворца
«Конечно, мы успеем поговорить и о самом Зимнем дворце: о его легендах, жителях и даже привидениях»
9 июня в 11:00
11 июня в 13:00
8 000 за всё до 4 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«Просто представьте на секунду: проплывающие виды Новой Голландии, дома Эсдерс и Схефальс, Зимнего дворца… А может, хотите застать разводные мосты — мечту настоящих романтиков»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Билеты
1087 отзывов
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
«Не ждите несколько часов: вместо этого вы успеете осмотреть экспонаты и интерьеры Зимнего дворца и у вас останется время на Главный Штаб»
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 390 за билет
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
76 отзывов
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
«Откуда в Зимнем Дворце казанские коты»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
95 отзывов
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
«Маршрут начнется с посещения парадных залов Зимнего дворца, где вы увидите грандиозный Большой Тронный зал, пройдете по Галерее 1812 года и рассмотрите знаменитые Часы-Павлин»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Архитектура площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Начало: Исаакиеская площадь
«Вы услышите рассказ об Александрийском столпе, Главном Штабе и Зимнем Дворце»
Завтра в 15:00
13 июня в 13:00
1 500 за человека
Парадный Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
75 отзывов
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
«Увидите Зимний Дворец, здания Сената и Синода, памятник «Медный Всадник», а с берега Невы — Петропавловскую крепость и панораму набережной со Стрелкой Васильевского острова»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
Начало: На Дворцовой площади
«На экскурсии мы пройдем по великолепным парадным залам Зимнего дворца, поговорим об их создании, рассмотрим роскошные интерьеры и архитектурные особенности каждого зала»
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 4 чел.
Петербург: история и стихи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
«А также: из чего сделан «Медный всадник» и сколько всего в городе было Исаакиевских соборов и Зимних дворцов»
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000 за всё до 6 чел.
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Звери в Эрмитаже: путешествие по музею
Исследуйте звериный мир Эрмитажа, раскрывая тайны животных в искусстве вместе с опытным гидом
Начало: На Дворцовой площади
«Наше путешествие в животный мир искусства начнется в парадных залах Зимнего дворца»
12 июня в 13:00
13 июня в 10:00
7 850 за всё до 4 чел.
Неизведанный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Неизведанный Эрмитаж
Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами
Начало: На Дворцовой площади
«Мы начнем знакомство с «квартирой» Николая II — именно так он называл комнаты своей семьи в Зимнем дворце — с Малахитового зала»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Осмотреть парадные Зимнего дворца и проследить эволюцию западноевропейского искусства
Начало: Около Зимнего дворца
«На экскурсии по лаконичному маршруту мы сосредоточимся на главном и разберем лучшие шедевры Зимнего дворца, Малого, Старого и Нового Эрмитажа»
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 400 за всё до 2 чел.
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
«Зимний дворец и Главный штаб дадут повод поговорить о роли архитектуры в просвещении россиян»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Эрмитаж с нуля
    Свой день рождения я отпраздновала в Эрмитаже с семьей и экскурсоводом Татьяной:) Прекрасный был день, великолепная экскурсия. С нами были дети 8 и 12 лет, были увлечены рассказом экскурсовода и с интересом гуляли по Эрмитажу. Благодарим команду за организованность и профессионализм!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
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    самим не заскучать) Экскурсия пролетела, как мгновение, мало того, что она очень динамична, так она еще богата невероятными фактами Рекомендую от всего сердца! И обязательно пройдемся по новому маршруту😉

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Открыть Петербург детям
    Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Могу смело порекомендовать экскурсию,а главное экскурсовода. Очень хорошая,понятная и интересная подача материала, формат экскурсии позволяет совместить исторический экскурс с крайне интересными и неизвестными фактами
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
    Огромная благодарность нашему гиду Светлане - адресный подход, индивидуальная подстройка, высокий уровень профессионализма, компетентности и глубоких знаний!
  • А
    Анатолий
    5 июня 2024
    Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, наш гид Михаил интересно провел экскурсию по зимнему дворцу и эрмитажу.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прогулка с петербурженкой
    Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так и со взрослыми. Много
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    интересной информации, но воспринимается легко, грамотная речь гида восхищает. Интересные места рядом с шумными улицами города поражают своей тишиной, спокойствием и уютом. Рекомендуем Светлану на все 100%.

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зимний дворец»

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  3. Эрмитаж с нуля
  4. Открыть Петербург детям
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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