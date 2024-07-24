Групповая автобусная экскурсия «Пушкин. Год до дуэли. Обратный отсчёт»

Узнать, каким и с кем был Пушкин к моменту своей последней дуэли
Наша экскурсия — это своеобразное дознание, авторское исследование, попытка «прожить» рядом с поэтом его последний год, с пристрастием «допросить» его друзей и врагов… Мы перенесёмся в роковой день дуэли и восстановим его в мельчайших подробностях.

Отправимся на Чёрную речку, чтобы остановить время и попытаться ответить на непростые вопросы: каково это было — стоять у последней черты?
Групповая автобусная экскурсия «Пушкин. Год до дуэли. Обратный отсчёт»
Групповая автобусная экскурсия «Пушкин. Год до дуэли. Обратный отсчёт»
Групповая автобусная экскурсия «Пушкин. Год до дуэли. Обратный отсчёт»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии

  • Обелиск на месте дуэли А. С. Пушкина на Чёрной речке.
  • Дача Салтыковой.
  • Лопухинский сад.
  • Петропавловская крепость.
  • Дом Салтыкова.
  • Медный всадник.
  • Строгановский дворец.
  • Собор Святой Екатерины.
  • Александринский театр.
  • Аничков дворец.
  • Михайловский дворец.
  • Михайловский театр.
  • Памятник Пушкину.
  • Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке, 12.
  • Храм Спаса Нерукотворного Образа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Экскурсионные остановки: место дуэли А. С. Пушкина на Чёрной речке, площадь Искусств, Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке 12, храм Спаса Нерукотворного Образа (Конюшенная церковь).
  • На экскурсию допускаются дети 16+.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 490 ₽
Пенсионеры1 490 ₽
Студенты1 490 ₽
Школьники 16-17 лет1 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеЛитература и искусствоМеста ПушкинаДля студентовОт метроОт Площади восстанияОт Московского вокзала

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
На автобусе
1471 отзыв
10 часов
Групповая
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
21 июля в 09:00
2 300 за человека
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
Пешая
30 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
29 июля в 14:00
1 авг в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Метеор в Кронштадт и обратно
На метеоре
17 отзывов
1 час 12 минут
Водная прогулка
Метеор в Кронштадт и обратно
Сегодня в 10:40
Завтра в 10:40
от 1 400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам