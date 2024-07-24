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Наша экскурсия — это своеобразное дознание, авторское исследование, попытка «прожить» рядом с поэтом его последний год, с пристрастием «допросить» его друзей и врагов… Мы перенесёмся в роковой день дуэли и восстановим его в мельчайших подробностях.



Отправимся на Чёрную речку, чтобы остановить время и попытаться ответить на непростые вопросы: каково это было — стоять у последней черты?