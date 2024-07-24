Наша экскурсия — это своеобразное дознание, авторское исследование, попытка «прожить» рядом с поэтом его последний год, с пристрастием «допросить» его друзей и врагов… Мы перенесёмся в роковой день дуэли и восстановим его в мельчайших подробностях.
Отправимся на Чёрную речку, чтобы остановить время и попытаться ответить на непростые вопросы: каково это было — стоять у последней черты?
Отправимся на Чёрную речку, чтобы остановить время и попытаться ответить на непростые вопросы: каково это было — стоять у последней черты?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии
- Обелиск на месте дуэли А. С. Пушкина на Чёрной речке.
- Дача Салтыковой.
- Лопухинский сад.
- Петропавловская крепость.
- Дом Салтыкова.
- Медный всадник.
- Строгановский дворец.
- Собор Святой Екатерины.
- Александринский театр.
- Аничков дворец.
- Михайловский дворец.
- Михайловский театр.
- Памятник Пушкину.
- Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке, 12.
- Храм Спаса Нерукотворного Образа.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Экскурсионные остановки: место дуэли А. С. Пушкина на Чёрной речке, площадь Искусств, Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке 12, храм Спаса Нерукотворного Образа (Конюшенная церковь).
- На экскурсию допускаются дети 16+.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 490 ₽
|Пенсионеры
|1 490 ₽
|Студенты
|1 490 ₽
|Школьники 16-17 лет
|1 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3898 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.Задать вопрос
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