Вы узнаете, в каких зданиях на площади Искусств бывал поэт, где жил последние месяцы и в какой церкви его отпевали. Я раскрою вам Александра Сергеевича, как человека чести, в котором общество упорно видело только ревнивца. А также расскажу об удивительных открытиях, которые сделала в процессе подготовки экскурсии.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Загадки площади Искусств

Вы узнаете об истории создания площади. Какие тайны она хранит, какой была при Александре Сергеевиче, а какой могла стать? Увидите здания, в которых бывал поэт. Поговорим об анонимных письмах, полученных 4 ноября 1836 года одним из адресатов, живущих на этой площади.

Восстановим цепочку событий, предшествовавших появлению пасквилей на Пушкина. И попробуем понять, что происходило в семье поэта после их получения. Вы услышите воспоминания современников об этом периоде его жизни.

Последние дни поэта

Неспешно пройдём в сторону Мойки и остановимся у церкви, в которой отпевали Пушкина. Закончим прогулку у дома, где он прожил последние четыре месяца жизни.

Я расскажу вам о человеке чести, защищавшем имя жены. И о том, как он остался наедине с обществом, которое видело в нём только ревнивого мужа.

Организационные детали