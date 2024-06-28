Роковая дуэль Пушкина (в мини-группе)

Узнать о последних месяцах жизни поэта и погрузиться в события, которые привели к его гибели
Вы узнаете, в каких зданиях на площади Искусств бывал поэт, где жил последние месяцы и в какой церкви его отпевали.

Я раскрою вам Александра Сергеевича, как человека чести, в котором общество упорно видело только ревнивца. А также расскажу об удивительных открытиях, которые сделала в процессе подготовки экскурсии.
5
2 отзыва
Роковая дуэль Пушкина (в мини-группе)
Роковая дуэль Пушкина (в мини-группе)
Роковая дуэль Пушкина (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Загадки площади Искусств

Вы узнаете об истории создания площади. Какие тайны она хранит, какой была при Александре Сергеевиче, а какой могла стать? Увидите здания, в которых бывал поэт. Поговорим об анонимных письмах, полученных 4 ноября 1836 года одним из адресатов, живущих на этой площади.

Восстановим цепочку событий, предшествовавших появлению пасквилей на Пушкина. И попробуем понять, что происходило в семье поэта после их получения. Вы услышите воспоминания современников об этом периоде его жизни.

Последние дни поэта

Неспешно пройдём в сторону Мойки и остановимся у церкви, в которой отпевали Пушкина. Закончим прогулку у дома, где он прожил последние четыре месяца жизни.

Я расскажу вам о человеке чести, защищавшем имя жены. И о том, как он остался наедине с обществом, которое видело в нём только ревнивого мужа.

Организационные детали

  • Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 14 лет
  • Если вы не нашли интересующей вас даты, напишите мне, мы обязательно что-нибудь придумаем. По запросу могу провести экскурсию в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсия не предполагает посещение музея-квартиры Пушкина

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 июня 2024
Это была уже наша третья экскурсия с Верой. Зная, что это новая экскурсия, подготовленная Верой, мы сознательно выбрали ее, и не пожалели. Вера каждый раз очень тщательно прорабатывает маршрут и
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тему. При этом рассказывает очень легко и интересно, сопровождает свой рассказ иллюстрациями и фото. Время на экскурсии проходит незаметно. И самое главное для нас, что после экскурсии с Верой есть желание еще больше читать, изучать и посещать интересные места.

И
23 июня 2024
Добрый день!
22 июня были на экскурсии. Сказать, что нам очень понравилось- не сказать ничего! Вера гид от Бога! Внимательная, знающая, любящая как сам город и места, по которым проводит экскурсии,
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так и темы по которым их проводит. В ходе экскурсии подача материала очень интересная, с цитированием произведений, с предоставлением фотографии и данных из архивных источников. Постоянная обратная связь с группой. Все очень интересно, познавательно и не перегружено. Было интересно и взрослым и детям! Рекомендуем всем и эту экскурсию и конечно Веру, как экскурсовода! Спасибо большое! Надеемся, что еще не раз будет у нас возможность окунуться с помощью Веры в этот интересный и увлекательный мир Петербурга и России!

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