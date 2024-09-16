Известно, что в Санкт-Петербурге бывали многие ныне знаменитые «люди искусства»: писатели, композиторы, художники, музыканты… Александр Сергеевич Пушкин не исключение.
Экскурсия будет посвящена великому русскому поэту: мы заглянем в прошлое — узнаем интересные детали из его биографии, увидим те места, в которых бывал Пушкин и где его провожали в «последний путь».
Экскурсия будет посвящена великому русскому поэту: мы заглянем в прошлое — узнаем интересные детали из его биографии, увидим те места, в которых бывал Пушкин и где его провожали в «последний путь».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииКуда отправимся?
- Прогуляемся по Площади Искусств: узнаем, как она выглядела во времена поэта Александра Сергеевича, какой могла стать и благодаря кому мы видим её сейчас такой. Поговорим о зданиях, находящихся на площади, и выясним, в каких из них бывал поэт. Какие секреты хранят эти здания?
- Разговор о событиях, предшествующих роковой дуэли, продолжим по пути к храму, где отпевали Пушкина.
- Закончим нашу экскурсию у его последней квартиры и поговорим о последних днях поэта.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Искусств и здания, находящиеся в этом районе
- Спасо-Конюшенная церковь
- Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина
Что включено
- Услуги гида
- Радио-гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение музея-квартиры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств
Завершение: Набережная реки Мойки, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Если у вас поменяются планы
- Обязательно сообщите гиду об этом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
16 сен 2024
Хотелось больше интересной,малоизвестной инф-ции
Е
Елена
7 сен 2024
Замечательная экскурсия! Теперь я чаще буду приходить в Михайловский сквер и непросто любоваться совершенным памятником Пушкину, так органично вписанным в архитектурный ансамбль, но и понимать, в каких зданиях бывал поэт,
Е
Евгения
26 авг 2024
Увлекательная прогулка, которая полностью погружает в атмосферу пушкинского времени. Грамотная речь, великолепная подача материала и готовность ответить на любой вопрос выгодно отличает экскурсии с Верой.
Волновалась, что будет немного скучно, но прогулка превзошла все мои ожидания! Очень интересно и маршрут проходит по приятным улочкам и площадям. Обязательно буду посещать и другие прогулки с Верой!
Волновалась, что будет немного скучно, но прогулка превзошла все мои ожидания! Очень интересно и маршрут проходит по приятным улочкам и площадям. Обязательно буду посещать и другие прогулки с Верой!
А
Алексей
17 авг 2024
Спасибо за экскурсию! Узнал много для себя нового и о городе, а именно о площади искусств и о событиях, которые произошли накануне дуэли Пушкина. Какие-то фамилии из рассказа слышал впервые,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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