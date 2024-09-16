Загадки Площади Искусств и роковая дуэль Пушкина

Известно, что в Санкт-Петербурге бывали многие ныне знаменитые «‎люди искусства»‎: писатели, композиторы, художники, музыканты… Александр Сергеевич Пушкин не исключение.

Экскурсия будет посвящена великому русскому поэту: мы заглянем в прошлое — узнаем интересные детали из его биографии, увидим те места, в которых бывал Пушкин и где его провожали в «‎последний путь».
4.75
4 отзыва
Загадки Площади Искусств и роковая дуэль Пушкина
Загадки Площади Искусств и роковая дуэль Пушкина
Загадки Площади Искусств и роковая дуэль Пушкина
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Куда отправимся?
  • Прогуляемся по Площади Искусств: узнаем, как она выглядела во времена поэта Александра Сергеевича, какой могла стать и благодаря кому мы видим её сейчас такой. Поговорим о зданиях, находящихся на площади, и выясним, в каких из них бывал поэт. Какие секреты хранят эти здания?
  • Разговор о событиях, предшествующих роковой дуэли, продолжим по пути к храму, где отпевали Пушкина.
  • Закончим нашу экскурсию у его последней квартиры и поговорим о последних днях поэта.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Искусств и здания, находящиеся в этом районе
  • Спасо-Конюшенная церковь
  • Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина
Что включено
  • Услуги гида
  • Радио-гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение музея-квартиры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств
Завершение: Набережная реки Мойки, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Если у вас поменяются планы
  • Обязательно сообщите гиду об этом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
А
16 сен 2024
Хотелось больше интересной,малоизвестной инф-ции
Е
7 сен 2024
Замечательная экскурсия! Теперь я чаще буду приходить в Михайловский сквер и непросто любоваться совершенным памятником Пушкину, так органично вписанным в архитектурный ансамбль, но и понимать, в каких зданиях бывал поэт,
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кто из современников Александра Сергеевича здесь жил, какие сейчас учреждения здесь располагаются. Буду вспоминать рассказ Веры об истории создания площади, о том какой она была и могла бы стать, если бы ряд проектов был реализован. Картинка ожила! По пути к Мойке Вера подробно поведала о том, как разворачивались события, приведшие к гибели поэта и о последних днях его жизни. На этой экскурсии вы именно пополните свои знания. Об этом не рассказывали в школе! Я узнала много нового. Чувствуется, что наш гид Вера провела колоссальную исследовательскую работу, разработав эту экскурсию. Вы узнаете неизвестные ранее подробности, связанные с трагедией, откроете для себя новые имена, глубже познакомитесь с личностью Дантеса. Прогулка проходила в комфортной микрогруппе и закончилась у музея на Мойке, 12. При желании можно сразу посетить музей, как это сделала я. Информация не будет дублироваться, что тоже плюс. У Веры особенная, очень интересная, познавательная и трогательная экскурсия. Вспоминаю с теплом. Рекомендую очень!

Е
26 авг 2024
Увлекательная прогулка, которая полностью погружает в атмосферу пушкинского времени. Грамотная речь, великолепная подача материала и готовность ответить на любой вопрос выгодно отличает экскурсии с Верой.
Волновалась, что будет немного скучно, но прогулка превзошла все мои ожидания! Очень интересно и маршрут проходит по приятным улочкам и площадям. Обязательно буду посещать и другие прогулки с Верой!
А
17 авг 2024
Спасибо за экскурсию! Узнал много для себя нового и о городе, а именно о площади искусств и о событиях, которые произошли накануне дуэли Пушкина. Какие-то фамилии из рассказа слышал впервые,
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но гид очень вовремя направляла и рассказывала, как они связаны с поэтом. Вообще очень интересно, с погружением в те времена, мне понравилось. И группа компактная и удобно, что есть радиогиды. Отдельно хочу поблагодарить за помощь в покупке билета в музей, сам не разобрался сначала. Здорово, кстати, что экскурсия заканчивается у музея, можно сразу посетить, если есть билеты. Мне повезло)

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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