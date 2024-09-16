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кто из современников Александра Сергеевича здесь жил, какие сейчас учреждения здесь располагаются. Буду вспоминать рассказ Веры об истории создания площади, о том какой она была и могла бы стать, если бы ряд проектов был реализован. Картинка ожила! По пути к Мойке Вера подробно поведала о том, как разворачивались события, приведшие к гибели поэта и о последних днях его жизни. На этой экскурсии вы именно пополните свои знания. Об этом не рассказывали в школе! Я узнала много нового. Чувствуется, что наш гид Вера провела колоссальную исследовательскую работу, разработав эту экскурсию. Вы узнаете неизвестные ранее подробности, связанные с трагедией, откроете для себя новые имена, глубже познакомитесь с личностью Дантеса. Прогулка проходила в комфортной микрогруппе и закончилась у музея на Мойке, 12. При желании можно сразу посетить музей, как это сделала я. Информация не будет дублироваться, что тоже плюс. У Веры особенная, очень интересная, познавательная и трогательная экскурсия. Вспоминаю с теплом. Рекомендую очень!