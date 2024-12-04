Отправьтесь в путешествие в Гатчину и получите незабываемые впечатления! Откройте для себя красоту Гатчинского замка, невероятных прилегающих садов и пейзажного Гатчинского парка.
Вас ждут интереснейшие рассказы как о самих достопримечательностях, так и о встретившихся нам местах.
Вас ждут интереснейшие рассказы как о самих достопримечательностях, так и о встретившихся нам местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииОтправьтесь в путешествие в Гатчину и получите незабываемые впечатления! Гатчина находится на некотором удалении от Петербурга, по сравнению с другими пригородами. Но зато Гатчинский дворец и парк имеют своё неповторимое лицо, которое обязательно стоит увидеть. Похожий на замок дворец был резиденцией великого князя Павла Петровича (императора Павла I). Им же пользовался Александр III, памятник коему у стен дворца был установлен совсем недавно. Об этих императорах пойдёт речь в Гатчине в первую очередь. В пути из Петербурга в Гатчину я расскажу о встретившихся достопримечательностях, об истории Гатчины как города, об истории его центра - дворцового паркового ансамбля. Гатчинский дворец не похож на другие загородные императорские резиденции. Его фасады лишены барочной пышности или классического монометаллизма. Но формы здания и облицовка раскрывают его романтичный характер. Антонио Ринальди построил его в виде старинного рыцарского замка. Если изначально "замком" владел граф Орлов, то удалённость от Петербурга и романтичный характер как нельзя кстати подошли новому владельцу - великому князю Павлу Петровичу. При Павле I и Николае I Гатчинский дворец подвергался перестройкам. Облик здания дошёл о нас таким, каким сложился в середине XIX века. Если Николай I и Александр II бывали в Гатчине не часто, заезжая сюда разве что для охоты, то Александр III выбрал Гатчину в качестве своей основной загородной резиденции. К дворцу примыкают Собственный сад, Нижний и Верхний Голландский сады, Липовый сад. Они претворяют путешествие по огромному пейзажному Гатчинскому парку, который по своей площади (порядка 400 га) уступает лишь парку в Павловске. Пейзажный парк в Гатчине - одно из самых красивых мест в предместьях Петербурга. Здесь много водных пространств. Прогулка по парку, по сути, представляет собой путешествие вокруг большого живописного озера, а вернее вокруг целой системы озёр. Из построек в парке интересны Берёзовый домик и павильон Венеры, Чесменский обелиск, Горбатый и Большой Каменный мосты. Если углубиться вглубь парка, то можно дойти до Дворцовой фермы, где содержатся не только куры, кролики и козы, но и страусы. К Дворцовому парку примыкает Приоратский парк с одноимённым дворцом. Это здание построено по глинобитной технологии, предложенной архитекторов Николаем Александровичем Львовым. Как раз в ходе индивидуальной экскурсии на автомобиле сюда удобно подъехать, познакомится с Приоратом ближе. Конечно, мы найдём время для обеда. Кроме прочего, дополним путешествие прогулкой по пешеходной Соборной улице или посещением Приоратского дворца. Важная информация:
- Если вас больше 4 человек — арендуем транспорт с водителем.
- С 1 июня по 31 августа Гатчинский и Приоратский дворцы работают без выходных. В другие месяцы выходной день в Гатчинском дворце - понедельник, в Приоратском - понедельник и вторник.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчина
- Гатчинский дворец
- Гатчинский парк
- Приоратский дворец
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Гатчинский дворец и парк - 800 руб/чел (для граждан РФ без льгот)
- Приоратский дворец - 300 руб/чел (для граждан РФ без льгот)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где удобно: отель, вокзал, аэропорт
Завершение: Где укажете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: царский подарок
Погрузитесь в историю Гатчины, императорской резиденции, всего за час от Петербурга. Узнайте её тайны и легенды, сохранившиеся веками
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
6 дек в 10:00
8 дек в 10:00
4 200₽ за человека
10 часов
Групповая
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Островского, 6, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
7 дек в 09:00
8 дек в 09:00
2 300₽ за человека
6 часов
Групповая
Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
6 дек в 11:15
8 дек в 11:15
от 2 700₽ за человека