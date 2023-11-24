Обычно в Гатчину едут, чтобы посмотреть Большой Гатчинский дворец — резиденцию императора Павла I. Но мало кто гуляет по уютным улочкам с деревянными домиками, рассматривает остатки старых каменных стен. И совсем редко гости оказываются в Егерской слободе, где с 19 века жили придворные егеря. Со мной вы побываете в этих местах и узнаете Гатчину с другой, непарадной стороны!

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки мы с вами увидим:

здание императорских конюшен

аллею Павла I

памятник первой подводной лодке и модель самолёта Фарман

памятник в честь столетия первого российского военного аэродрома

обелиск Коннетабль

Карпий мост

Адмиралтейские ворота

Покровский собор

бывшую суконную фабрику

здание съезжей части (бывшее здание полиции)

Сиротский институт

Соборную улицу

ансамбль госпитального городка

один из немногих сохранившихся верстовых столбов конца 18 века

дом-утюг

исторические деревянные дома, когда-то сдававшиеся под дачи

Приоратский парк

гатчинские курганы 11–12 веков

Я расскажу:

о жизни города при Павле I

грандиозных планах императора

исчезнувшем районе Ингербург

знаменитых гатчинских дачах и дачниках

истории русской авиации и первом русском аэродроме

В завершении экскурсии мы доедем до практически полностью сохранившейся Егерской слободы в районе Гатчины Мариенбург. С меня — истории о её прошлом и настоящем.

При желании после экскурсии вы можете самостоятельно посетить Большой Гатчинский дворец или погулять по дворцовому парку.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и проезд на городском автобусе до Егерской слободы (если вы не на своём транспорте)

По вашему желанию во время экскурсии мы можем сделать небольшой перерыв на кофе/чай за дополнительную плату

Как добраться до Гатчины