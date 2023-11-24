Туда, где жили императорские егеря и зарождалась русская авиация
Обычно в Гатчину едут, чтобы посмотреть Большой Гатчинский дворец — резиденцию императора Павла I. Но мало кто гуляет по уютным улочкам с деревянными домиками, рассматривает остатки старых каменных стен. И совсем редко гости оказываются в Егерской слободе, где с 19 века жили придворные егеря. Со мной вы побываете в этих местах и узнаете Гатчину с другой, непарадной стороны!
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Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки мы с вами увидим:
- здание императорских конюшен
- аллею Павла I
- памятник первой подводной лодке и модель самолёта Фарман
- памятник в честь столетия первого российского военного аэродрома
- обелиск Коннетабль
- Карпий мост
- Адмиралтейские ворота
- Покровский собор
- бывшую суконную фабрику
- здание съезжей части (бывшее здание полиции)
- Сиротский институт
- Соборную улицу
- ансамбль госпитального городка
- один из немногих сохранившихся верстовых столбов конца 18 века
- дом-утюг
- исторические деревянные дома, когда-то сдававшиеся под дачи
- Приоратский парк
- гатчинские курганы 11–12 веков
Я расскажу:
- о жизни города при Павле I
- грандиозных планах императора
- исчезнувшем районе Ингербург
- знаменитых гатчинских дачах и дачниках
- истории русской авиации и первом русском аэродроме
В завершении экскурсии мы доедем до практически полностью сохранившейся Егерской слободы в районе Гатчины Мариенбург. С меня — истории о её прошлом и настоящем.
При желании после экскурсии вы можете самостоятельно посетить Большой Гатчинский дворец или погулять по дворцовому парку.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и проезд на городском автобусе до Егерской слободы (если вы не на своём транспорте)
- По вашему желанию во время экскурсии мы можем сделать небольшой перерыв на кофе/чай за дополнительную плату
Как добраться до Гатчины
- На автобусах № 18 или 18А от станции метро «Московская» до остановки «Гатчина Балтийский вокзал»
- На электричке от Балтийского вокзала до станции Гатчина Балтийская
- На личном автомобиле по Пулковскому шоссе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Большого Гатчинского дворца. Но мы можем встретиться и в более удобном для вас месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день! Меня зовут Дария. Почти всю свою жизнь я прожила в небольшом зелёном пригороде Санкт-Петербурга — Гатчине. Я искусствовед по образованию. С 2005 года работаю гидом-переводчиком с русскими, испанскими и немецким туристами. Искусство, история, краеведение, путешествия — сферы моих интересов. Я хочу показать моим гостям самые интересные уголки родного города.
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