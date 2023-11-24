Пешеходная экскурсия по старой Гатчине

Туда, где жили императорские егеря и зарождалась русская авиация

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Обычно в Гатчину едут, чтобы посмотреть Большой Гатчинский дворец — резиденцию императора Павла I. Но мало кто гуляет по уютным улочкам с деревянными домиками, рассматривает остатки старых каменных стен. И совсем редко гости оказываются в Егерской слободе, где с 19 века жили придворные егеря. Со мной вы побываете в этих местах и узнаете Гатчину с другой, непарадной стороны!
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
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Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки мы с вами увидим:

  • здание императорских конюшен
  • аллею Павла I
  • памятник первой подводной лодке и модель самолёта Фарман
  • памятник в честь столетия первого российского военного аэродрома
  • обелиск Коннетабль
  • Карпий мост
  • Адмиралтейские ворота
  • Покровский собор
  • бывшую суконную фабрику
  • здание съезжей части (бывшее здание полиции)
  • Сиротский институт
  • Соборную улицу
  • ансамбль госпитального городка
  • один из немногих сохранившихся верстовых столбов конца 18 века
  • дом-утюг
  • исторические деревянные дома, когда-то сдававшиеся под дачи
  • Приоратский парк
  • гатчинские курганы 11–12 веков

Я расскажу:

  • о жизни города при Павле I
  • грандиозных планах императора
  • исчезнувшем районе Ингербург
  • знаменитых гатчинских дачах и дачниках
  • истории русской авиации и первом русском аэродроме

В завершении экскурсии мы доедем до практически полностью сохранившейся Егерской слободы в районе Гатчины Мариенбург. С меня — истории о её прошлом и настоящем.

При желании после экскурсии вы можете самостоятельно посетить Большой Гатчинский дворец или погулять по дворцовому парку.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и проезд на городском автобусе до Егерской слободы (если вы не на своём транспорте)
  • По вашему желанию во время экскурсии мы можем сделать небольшой перерыв на кофе/чай за дополнительную плату

Как добраться до Гатчины

  • На автобусах № 18 или 18А от станции метро «Московская» до остановки «Гатчина Балтийский вокзал»
  • На электричке от Балтийского вокзала до станции Гатчина Балтийская
  • На личном автомобиле по Пулковскому шоссе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Большого Гатчинского дворца. Но мы можем встретиться и в более удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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