За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Хотите попасть в настоящий замок из сказки? Поедем в Гатчину! Любовь и интриги, семейные праздники и церемонии, Мальтийские рыцари и военная история — в Гатчине нашлось место всему.
И конечно, подземному ходу! Вы узнаете о любви великих и могущественных Орлова и Екатерины, о тайнах и капризах «Русского Гамлета», о семейной идиллии гатчинского затворника Александра III.
И конечно, подземному ходу! Вы узнаете о любви великих и могущественных Орлова и Екатерины, о тайнах и капризах «Русского Гамлета», о семейной идиллии гатчинского затворника Александра III.
Ближайшие даты:
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Описание
Начало экскурсии — в Гатчине.
Что вас ожидает
Во время экскурсии по Гатчинскому дворцу вы увидите:
- Парадные официальные залы
- Спальню и будуары
- Личные комнаты императора Николая I
- Таинственный подземный ход
А после посещения дворца отправимся на прогулку в парк, где с мая по октябрь можно посетить необычные павильоны — павильон-остров и павильон-поленницу.
Преимущества путешествий с нами:
- Персональная экскурсия с лицензированным гидом
- Эмоциональный и увлекательный рассказ
- Истории, основанные на фактах и воспоминаниях
Организационные детали
- Встречаемся в Гатчине. Возможен трансфер на автомобиле/минивэне — 1500 руб. /чел.
- Входные билеты оплачиваются отдельно — 700 руб. /взрослый и 350 руб. /детский
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Гатчине
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 577 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлеченных гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.
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