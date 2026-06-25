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а очень эмоциональный и глубокий рассказ о судьбах людей, которые жили, любили и творили историю в этих стенах.



Ирина — удивительный рассказчик. С первых минут она создала атмосферу доверия и вовлеченности. Видно, что Ирина горит своим делом — она отвечала на любые вопросы, дополняла рассказ малоизвестными фактами и семейными легендами, оживляя портреты на стенах. Время пролетело незаметно.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Гатчину не просто как музей, а как живой памятник человеческим чувствам. Ирине — отдельное спасибо за профессионализм, чуткость и любовь к городу! Обязательно вернемся еще!