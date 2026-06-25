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Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия - из Санкт-Петербурга

За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Хотите попасть в настоящий замок из сказки? Поедем в Гатчину! Любовь и интриги, семейные праздники и церемонии, Мальтийские рыцари и военная история — в Гатчине нашлось место всему.

И конечно, подземному ходу! Вы узнаете о любви великих и могущественных Орлова и Екатерины, о тайнах и капризах «Русского Гамлета», о семейной идиллии гатчинского затворника Александра III.
5
35 отзывов
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия - из Санкт-Петербурга
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия - из Санкт-Петербурга
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия - из Санкт-Петербурга

Описание экскурсии

Начало экскурсии — в Гатчине.

Что вас ожидает

Во время экскурсии по Гатчинскому дворцу вы увидите:

  • Парадные официальные залы
  • Спальню и будуары
  • Личные комнаты императоров
  • Таинственный подземный ход

А после посещения дворца отправимся на прогулку в парк, где с мая по октябрь можно посетить необычные павильоны — павильон-остров и павильон-поленницу.

Преимущества путешествий с нами:

  • Персональная экскурсия с лицензированным гидом
  • Эмоциональный и увлекательный рассказ
  • Истории, основанные на фактах и воспоминаниях

Организационные детали

  • Встречаемся в Гатчине. Возможен трансфер на автомобиле/минивэне — 1500 ₽/чел.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно в день экскурсии на месте — 1000 ₽/взрослый, 750 ₽/пенсионеры и 600 ₽/детский до 18 лет
    (в некоторые даты действуют специальные цены)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 8472 туристов
Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
2
1
Юлия
Экскурсия шикарная! размах и красота исторического наследия наших императоров поражает! Ну и как вы понимаете, экскурсовод имеет огромное значение. нам очень повезло, наш экскурсовод Ирина была великолепна. Очень интересно и
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содержательно. Сложность нашей группы была в наличии 3 детей подростков, которых мало что интересует, тем не менее Ирина смогла подстроить формат экскурсии и подачу материала и под наш не простой запрос. Рекомендую.

Экскурсия шикарная! размах и красота исторического наследия наших императоров поражает! Ну и как вы понимаете, экскурсовод
Экскурсия шикарная! размах и красота исторического наследия наших императоров поражает! Ну и как вы понимаете, экскурсовод
Экскурсия шикарная! размах и красота исторического наследия наших императоров поражает! Ну и как вы понимаете, экскурсовод
Экскурсия шикарная! размах и красота исторического наследия наших императоров поражает! Ну и как вы понимаете, экскурсовод
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Наталия
Эта экскурсия поразила всех нас. Кладезь информации, необыкновенно эмоциональная и емкая… Три часа пролетели в миг. Очень душевные факты из жизни семьи Романовых не оставят никого равнодушными!
Огромное спасибо, нашему гиду, Марине! Теперь мы тоже полюбили Гатчину 🥰
Эта экскурсия поразила всех нас. Кладезь информации, необыкновенно эмоциональная и емкая… Три часа пролетели в миг.
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Ольга
Очень понравилась экскурсия. У нас экскурсоводом была Ирина. Очень положительная, приятная и приподносит материал в доступной форме, который заинтересует и взрослых и ребенка. Три часа пролетели незаметно. Узнали много интересных фактов. Экскурсию очень рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. У нас экскурсоводом была Ирина. Очень положительная, приятная и приподносит материал в доступной
Очень понравилась экскурсия. У нас экскурсоводом была Ирина. Очень положительная, приятная и приподносит материал в доступной
Очень понравилась экскурсия. У нас экскурсоводом была Ирина. Очень положительная, приятная и приподносит материал в доступной
Очень понравилась экскурсия. У нас экскурсоводом была Ирина. Очень положительная, приятная и приподносит материал в доступной
Очень понравилась экскурсия. У нас экскурсоводом была Ирина. Очень положительная, приятная и приподносит материал в доступной
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Максим
Большое спасибо за прекрасную прогулку экскурсоводу Ольге. Всё прошло в легкой теплой атмосфере.
Большое спасибо за прекрасную прогулку экскурсоводу Ольге. Всё прошло в легкой теплой атмосфере.
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Александр
Больше, чем экскурсия — настоящее путешествие во времени!

Хочу выразить огромную благодарность гиду Ирине за потрясающую экскурсию «Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия»! Это был не просто поход по дворцовым залам,
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а очень эмоциональный и глубокий рассказ о судьбах людей, которые жили, любили и творили историю в этих стенах.

Ирина — удивительный рассказчик. С первых минут она создала атмосферу доверия и вовлеченности. Видно, что Ирина горит своим делом — она отвечала на любые вопросы, дополняла рассказ малоизвестными фактами и семейными легендами, оживляя портреты на стенах. Время пролетело незаметно.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Гатчину не просто как музей, а как живой памятник человеческим чувствам. Ирине — отдельное спасибо за профессионализм, чуткость и любовь к городу! Обязательно вернемся еще!

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Н
Нам очень понравилась экскурсия и наш экскурсовод Дарья. Дарья интересно, доступно преподносила материал, прислушивалась к нашим пожеланиям, отвечала на наши вопросы. 10 баллов из 10. Понравилась Гатчина. С удовольствием приехали бы ещё раз на экскурсию к Дарье. Экскурсия была по ДВОРЦУ И ДВОРЦОВОМУ САДУ.
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