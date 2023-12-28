Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию

Хотите попасть в настоящий замок из сказки? Поедем в Гатчину! Любовь и интриги, семейные праздники и церемонии, Мальтийские рыцари и военная история — в Гатчине нашлось место всему.

И конечно, подземному ходу! Вы узнаете о любви великих и могущественных Орлова и Екатерины, о тайнах и капризах «Русского Гамлета», о семейной идиллии гатчинского затворника Александра III.
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Ближайшие даты:
28
дек
30
дек
4
янв
5
янв
10
янв
11
янв
12
янв
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даты

Описание

Начало экскурсии — в Гатчине.

Что вас ожидает

Во время экскурсии по Гатчинскому дворцу вы увидите:

  • Парадные официальные залы
  • Спальню и будуары
  • Личные комнаты императора Николая I
  • Таинственный подземный ход

А после посещения дворца отправимся на прогулку в парк, где с мая по октябрь можно посетить необычные павильоны — павильон-остров и павильон-поленницу.

Преимущества путешествий с нами:

  • Персональная экскурсия с лицензированным гидом
  • Эмоциональный и увлекательный рассказ
  • Истории, основанные на фактах и воспоминаниях

Организационные детали

  • Встречаемся в Гатчине. Возможен трансфер на автомобиле/минивэне — 1500 руб. /чел.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно — 700 руб. /взрослый и 350 руб. /детский
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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