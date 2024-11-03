Кажется, это восхитительное сочетание — акрил, вино и вкусная еда. Художник поможет вам создать уникальную картину, которая станет отражением ваших мыслей и эмоций. Сомелье расскажет о букетах вин и предложит продегустировать три сорта. А шеф-повар ресторана порадует изысками фудпейринга. Будет красиво, вкусно и ароматно!
Описание мастер-класса
Вы разберётесь в азах работы с акриловыми красками — узнаете о техниках, приёмах и способах смешения цветов.
Напишете собственную картину на холсте под руководством опытного художника.
Продегустируете изысканные сорта вин и послушаете рассказы профессионального сомелье об их происхождении, букете и особенностях.
Полакомитесь закусками с идеальным вкусовым сочетанием от шеф-повара.
Получите фотографии и видео на память о вашем творческом приключении.
Организационные детали
- Дегустацию проведёт ведущий сомелье, а мастер-класс — член Ассоциации художников Петербурга
- Картину можно забрать сразу после мастер-класса. Я упакую её в специальный пакет, при необходимости можно подсушить феном
- В стоимость включено: материалы для написания картины, дегустация трёх сортов вина, закуски, фото и видео
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я Мария — организатор мероприятий. Опыт работы — более 2 лет. Коммуникабельная и тактичная в работе. Окончила художественную школу, и после её окончания мечтала познакомить как можно больше людей сЗадать вопрос
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