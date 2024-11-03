Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге

читать дальше этим увлекательным занятием. И я поняла, что хочу быть гидом — человеком, который помогает другим узнавать и понимать мир искусства. Я продумываю всё до мелочей, чтобы каждый почувствовал индивидуальный подход, получил яркие эмоции, приобрёл новый навык и прикоснулся к творчеству. Каждую встречу делаю увлекательной и запоминающейся!

Я Мария — организатор мероприятий. Опыт работы — более 2 лет. Коммуникабельная и тактичная в работе. Окончила художественную школу, и после её окончания мечтала познакомить как можно больше людей с