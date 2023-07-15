Изучить художественный почерк величайшего ювелира России и секреты его успеха
Пасхальные яйца, камнерезная пластика и фарфоровые фигурки — доведя производство до совершенства, Карл Фаберже превратил привычные предметы в произведения искусства.
Но как понять, чем обусловлена их высокая цена и культурная ценность? Я помогу вам разгадать секреты великого мастера. Мы проследим его жизненный путь, отыщем источники вдохновения и изучим бизнес-модель.
Но как понять, чем обусловлена их высокая цена и культурная ценность? Я помогу вам разгадать секреты великого мастера. Мы проследим его жизненный путь, отыщем источники вдохновения и изучим бизнес-модель.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Маршрут начинается с Большой Морской улицы — в 19 веке здесь располагались самые дорогие магазины, а также дома любимых ювелиров императорской семьи. Выясним, где они учились мастерству, как создавали свои работы и почему добились успеха.
- Остановимся у знаменитого дома, в котором находилась студия Карла Фаберже. Я поясню, почему его имя стало нарицательным, а наследие пережило революции и войны. И вместе решим, кем же он был: немецким, французским или всё-таки великим русским ювелиром.
- На Дворцовой площади поговорим о том, почему Карл Фаберже до самой революции работал реставратором в Эрмитаже. Обсудим, чем отличались вкусы венценосных особ, кто из них был готов оплачивать любые заказы, не задавая вопросов, а кто был до ужаса скуп и придирчив.
- Финальная точка маршрута — музей Фаберже. Здесь я познакомлю вас с коллекцией знаменитых императорских пасхальных яиц и россыпью изящных статуэток и миниатюр. Раскрою, почему их ценность совершенно не связана со стоимостью золота, драгоценных камней и прочих материалов — и помогу осознать историческую важность этих артефактов.
Организационные детали
Билеты в музей Фаберже приобретаются отдельно. Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием – 1000 руб. /чел. Как лицензированный гид музея, я заранее забронирую нужное количество билетов для последующей оплаты на месте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле музея Фаберже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 36 туристов
Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга. Я закончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А он у нас невероятный! Санкт-Петербург пропитан историей: камни говорят о великих личностях, мосты и каналы завораживают запутанной паутиной. Давайте послушаем шёпот Санкт-Петербурга вместе. Мой диплом истфака позволит мне квалифицированно перевести язык мостовых, дворцов и набережных на язык вашего сердца. Постараюсь, чтобы эмоции и впечатления не заглушили, а дополнили исторический контекст, помогли вам понять и полюбить наш город!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
15 июля 2023
Экскурсия была замечательная. Интересный материал. Верно выстроенный маршрут в развитии: основание бизнеса-развитие- музей. Следует отметить потрясающую деликатную подачу информации и глубокое знание темы со стороны Ольги. Непринужденно, легко, интересно, без загромождения датами и лишними деталями. С живыми историями из жизни Карла Фаберже и его семьи. Смело можем рекомендовать.
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