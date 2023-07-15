Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже

Изучить художественный почерк величайшего ювелира России и секреты его успеха

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1 отзыв
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Пасхальные яйца, камнерезная пластика и фарфоровые фигурки — доведя производство до совершенства, Карл Фаберже превратил привычные предметы в произведения искусства.

Но как понять, чем обусловлена их высокая цена и культурная ценность? Я помогу вам разгадать секреты великого мастера. Мы проследим его жизненный путь, отыщем источники вдохновения и изучим бизнес-модель.
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Маршрут начинается с Большой Морской улицы — в 19 веке здесь располагались самые дорогие магазины, а также дома любимых ювелиров императорской семьи. Выясним, где они учились мастерству, как создавали свои работы и почему добились успеха.
  • Остановимся у знаменитого дома, в котором находилась студия Карла Фаберже. Я поясню, почему его имя стало нарицательным, а наследие пережило революции и войны. И вместе решим, кем же он был: немецким, французским или всё-таки великим русским ювелиром.
  • На Дворцовой площади поговорим о том, почему Карл Фаберже до самой революции работал реставратором в Эрмитаже. Обсудим, чем отличались вкусы венценосных особ, кто из них был готов оплачивать любые заказы, не задавая вопросов, а кто был до ужаса скуп и придирчив.
  • Финальная точка маршрута — музей Фаберже. Здесь я познакомлю вас с коллекцией знаменитых императорских пасхальных яиц и россыпью изящных статуэток и миниатюр. Раскрою, почему их ценность совершенно не связана со стоимостью золота, драгоценных камней и прочих материалов — и помогу осознать историческую важность этих артефактов.

Организационные детали

Билеты в музей Фаберже приобретаются отдельно. Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием – 1000 руб. /чел. Как лицензированный гид музея, я заранее забронирую нужное количество билетов для последующей оплаты на месте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
15 июля 2023
Экскурсия была замечательная. Интересный материал. Верно выстроенный маршрут в развитии: основание бизнеса-развитие- музей. Следует отметить потрясающую деликатную подачу информации и глубокое знание темы со стороны Ольги. Непринужденно, легко, интересно, без загромождения датами и лишними деталями. С живыми историями из жизни Карла Фаберже и его семьи. Смело можем рекомендовать.

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