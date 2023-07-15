Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 36 туристов

Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга. Я закончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А он у нас невероятный! Санкт-Петербург пропитан историей: камни говорят о великих личностях, мосты и каналы завораживают запутанной паутиной. Давайте послушаем шёпот Санкт-Петербурга вместе. Мой диплом истфака позволит мне квалифицированно перевести язык мостовых, дворцов и набережных на язык вашего сердца. Постараюсь, чтобы эмоции и впечатления не заглушили, а дополнили исторический контекст, помогли вам понять и полюбить наш город!

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