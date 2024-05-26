🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 84 отзыва Популярное предложение Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником Начало: На Исаакиевской площади от 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 3 часа 102 отзыва Прогулка под парусом по Финскому заливу Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург от 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 8 отзывов Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» Начало: Галерная ул., 20-22 Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 900 ₽ за билет

Мини-группа 2 часа 10 отзывов Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера Начало: У метро «Технологический институт» Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 2 отзыва Знакомство с Петербургом через фотографию Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы Начало: возле метро «Адмиралтейская» 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 1 час 1 отзыв Групповой мастер-класс «Угадай аромат» Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память Начало: На Галерной улице Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 935 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках Начало: У входа в выбранный музей 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

Групповая 1 час 2 отзыва Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе) В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть Начало: На Галерной улице Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 935 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета Попробовать азиатскую кухню, выучить несколько фраз и узнать основы этикета на прогулке с японистом Начало: У метро «Площадь восстания» от 8 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Популярное предложение Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа от 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

Групповая 3 часа 6 отзывов Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос... Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00 3 500 ₽ за человека

Групповая 1 час 2 отзыва Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада Начало: в Никольских рядах 2 590 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Арт-терапия в кафе Петербурга Порисовать с профессиональным психологом и поговорить на важные для вас темы Начало: По договоренности от 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 1.5 часа Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками Начало: в районе метро Невский проспект/Гостиный двор 1 990 ₽ за человека

Групповая 1 час Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками Начало: На улице Чекистов Расписание: в воскресенье в 15:00 1 700 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе) Расписать шоппер своими руками под чутким руководством профессионального художника Начало: в районе метро Приморская 3 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа В Питере лепить Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке Начало: в районе метро Спортивная 4 000 ₽ за человека

Мини-группа 3.5 часа Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей Вдохновиться и испытать яркие эмоции на душевном мастер-классе (мини-группа) Начало: На Невском проспекте 3 500 ₽ за человека

Мини-группа 2 часа Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера Погрузиться в мир творчества и создать уникальное изделие из керамики (мини-группа) Начало: Недалеко от метро «Чернышевская/Площадь Восстания» Расписание: ежедневно в 11:30 1 900 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа «Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс Узнать о шедеврах мировой живописи и создать своё произведение 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой Начало: В Речном яхт-клубе на Петровской косе 40 000 ₽ за всё до 10 чел.