Интересные программы мастер-классы Санкт-Петербурга

Найдено 22 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Прогулка под парусом по Финскому заливу
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
102 отзыва
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 500 за человека
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
8 отзывов
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Галерная ул., 20-22
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
900 за билет
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500 за человека
Знакомство с Петербургом через фотографию
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Петербургом через фотографию
Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы
Начало: возле метро «Адмиралтейская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
935 за человека
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
2 отзыва
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 11:00
935 за человека
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
Попробовать азиатскую кухню, выучить несколько фраз и узнать основы этикета на прогулке с японистом
Начало: У метро «Площадь восстания»
9 июня в 08:30
15 июня в 13:30
от 8 000 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 8 чел.
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Групповая
3 часа
6 отзывов
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500 за человека
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Групповая
1 час
2 отзыва
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590 за человека
Арт-терапия в кафе Петербурга
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Арт-терапия в кафе Петербурга
Порисовать с профессиональным психологом и поговорить на важные для вас темы
Начало: По договоренности
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге
Групповая
1.5 часа
Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге
Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
Начало: в районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
1 990 за человека
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700 за человека
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Расписать шоппер своими руками под чутким руководством профессионального художника
Начало: в районе метро Приморская
9 июня в 17:00
23 июня в 17:00
3 000 за человека
В Питере лепить
Индивидуальная
2 часа
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: в районе метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
4 000 за человека
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Мини-группа
3.5 часа
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Вдохновиться и испытать яркие эмоции на душевном мастер-классе (мини-группа)
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 16:00
15 июня в 16:00
3 500 за человека
Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера
Погрузиться в мир творчества и создать уникальное изделие из керамики (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Чернышевская/Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 900 за человека
«Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс
Индивидуальная
2 часа
«Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс
Узнать о шедеврах мировой живописи и создать своё произведение
Завтра в 11:30
10 июня в 18:00
7 900 за всё до 5 чел.
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой
Начало: В Речном яхт-клубе на Петровской косе
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
40 000 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия и мастер-класс по витражу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Детская экскурсия и мастер-класс по витражу
Познакомиться с Петербургом на прогулке по центру и сделать витраж своими руками
Начало: На пл. Островского
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
  2. Прогулка под парусом по Финскому заливу
  3. Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
  4. Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
  5. Знакомство с Петербургом через фотографию
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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