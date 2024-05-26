1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 500₽ за человека
Билеты
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Галерная ул., 20-22
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
900₽ за билет
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Знакомство с Петербургом через фотографию
Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы
Начало: возле метро «Адмиралтейская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
935₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 11:00
935₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
Попробовать азиатскую кухню, выучить несколько фраз и узнать основы этикета на прогулке с японистом
Начало: У метро «Площадь восстания»
9 июня в 08:30
15 июня в 13:30
от 8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500₽ за человека
Групповая
1 час
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Арт-терапия в кафе Петербурга
Порисовать с профессиональным психологом и поговорить на важные для вас темы
Начало: По договоренности
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге
Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
Начало: в районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
1 990₽ за человека
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Расписать шоппер своими руками под чутким руководством профессионального художника
Начало: в районе метро Приморская
9 июня в 17:00
23 июня в 17:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: в районе метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Вдохновиться и испытать яркие эмоции на душевном мастер-классе (мини-группа)
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 16:00
15 июня в 16:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера
Погрузиться в мир творчества и создать уникальное изделие из керамики (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Чернышевская/Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс
Узнать о шедеврах мировой живописи и создать своё произведение
Завтра в 11:30
10 июня в 18:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой
Начало: В Речном яхт-клубе на Петровской косе
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
40 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Детская экскурсия и мастер-класс по витражу
Познакомиться с Петербургом на прогулке по центру и сделать витраж своими руками
Начало: На пл. Островского
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита26 мая 2024Гастротур для любителей и ценителей японской культуры, очень много узнал про особенности японской кухни и культуры приема пищи, экскурсовод долго проживала в Японии и много нового рассказала об особенностях их культуры, Саке и Мочи особенно понравились) Мана спасибо))
- ААнна25 мая 2024Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге! Ольга замечательно рассказывает как рисовать 👌 Время пролетает незаметно, просто чудесное мероприятие!
- ЕЕлена25 мая 2024Впервые прокатились под парусом, прогулка вышла атмосферная! На закате прекрасные виды на панораму города, шум воды, морские просторы. Приятно было находиться на ухоженной яхте в позитивной компании. Спасибо организаторам за приятный вечер!
- ССветлана21 мая 2024Были на мастер классе с внучкой, очень понравилось, конфеты получились вкусные,
- ММаксим19 мая 2024Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее объяснение. Мария - опытный кондитер. Тортик получился очень классный
- ТТатьяна15 мая 2024Прогулка очень понравилась. Владимир терпеливо и подробно рассказывал дочке про нюансы фотографии. Сразу же на месте отрабатывали новые знания. Немного послушали про историю мест, где гуляли. Было очень интересно.
- ББелоусова13 мая 2024Мастер-класс рассчитан для детей 8-11 лет. Взрослым и детям по старше будет не интересно. Все очень банально. Ожидала увидеть какую
- ННиколай11 мая 2024Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!
- ТТатьяна11 мая 2024Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
- ТТатьяна8 мая 2024Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мастер-классы" можно забронировать 22 экскурсии от 900 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Мастер-классы», 236 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август