Описание экскурсии
Как все устроено
Давайте откроем Русский музей как сундучок с сокровищами: занимательно и с интересом. Мы добавим в программу известную музыку, пословицы, былины и сказки. Будем использовать образы, загадки и конечно же, юмор. А маршрут по музею построим, исходя из возраста экскурсантов и их личных пожеланий. Если мальчикам нравятся рыцари и войнушка, им будет интересно узнать и про русских богатырей, верно? Наша цель — познакомить ребенка с музеем так, чтобы ему самому захотелось продолжить это знакомство.
Бурлаки, комиксы и рёв моря
Маршрут начинается на лестнице первого этажа и проходит через зал икон, древнерусского искусства, художников 19-20 веков (Айвазовский, Кипренский, Рерих) и скульптур. К знакомству с ними мы подойдем разными способами:
- Сказки и мифы. Поймем, почему Зевс боялся Амура и как читать иконы (спойлер: как комикс). Обсудим, кто такой Садко и почему Русалочка — это вообще не веселая история. Будем угадывать, что олицетворяет та или иная скульптура и искать современные мотивы в творениях прошлого.
- Нескучная история России. Мы узнаем про жизнь Петра Великого, рассматривая скульптуру императора с сердечками вместо глаз. «Бурлаки» напомнят нам супергероев прошлого. А еще постараемся отыскать знакомые места на старинных картинах (к примеру, Дворцовую площадь).
- Арт-медитации. Открыв для себя зал Айвазовского и других художников, мы попытаемся понять суть природы и послушаем рев моря. А затем нарисуем свое видение картины и ощутим себя настоящими художниками. Ведь для создания шедевра нужны не только кисти, но и настроение.
После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжить его исследование самостоятельно.
Экспозиция постоянно меняется. Просим учитывать эту информацию при бронировании экскурсии!
_До ноября 2026 года на выставке не будут представлены работы Шишкина и Васнецова
_До 6 июня 2026 года закрыты залы с художниками: Ге, Саврасовым, Семирадским, Перовым
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей от 5 лет. В группу входят как дети, так и сопровождающие взрослые. Провести программу для более, чем 4 участников нет возможности.
- Билеты в Русский музей оплачиваются отдельно за себя и за гида: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
- Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться