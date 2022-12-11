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Описание
Что вас ожидает
Как все устроено
Давайте откроем Русский музей как сундучок с сокровищами: занимательно и с интересом. Мы добавим в программу известную музыку, пословицы, былины и сказки. Будем использовать образы, загадки и конечно же, юмор. А маршрут по музею построим, исходя из возраста экскурсантов и их личных пожеланий. Если мальчикам нравятся рыцари и войнушка, им будет интересно узнать и про русских богатырей, верно? Наша цель — познакомить ребенка с музеем так, чтобы ему самому захотелось продолжить это знакомство.
Бурлаки, комиксы и рев моря
Маршрут начинается на лестнице первого этажа и проходит через зал икон, древнерусского искусства, художников 19-20 веков (Айвазовский, Кипренский, Рерих, Брюллов) и скульптур. К знакомству с ними мы подойдем разными способами:
Сказки и мифы. Поймем, почему Зевс боялся Амура и как читать иконы (спойлер: как комикс). Обсудим, кто такой Садко и почему Русалочка — это вообще не веселая история. Будем угадывать, что олицетворяет та или иная скульптура и искать современные мотивы в творениях прошлого.
Нескучная история России. Мы узнаем про жизнь Петра Великого, рассматривая скульптуру императора с сердечками вместо глаз. «Бурлаки» напомнят нам супергероев прошлого. А еще постараемся отыскать знакомые места на старинных картинах (к примеру, Дворцовую площадь).
Арт-медитации. Открыв для себя зал Айвазовского и других художников, мы попытаемся понять суть природы и послушаем рев моря. А затем нарисуем свое видение картины и ощутим себя настоящими художниками. Ведь для создания шедевра нужны не только кисти, но и настроение.
После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжить его исследование самостоятельно.
Организационные детали
Экскурсия подходит для детей от 5 лет. В группу входят как дети, так и сопровождающие взрослые.
Входные билеты для себя и гида приобретаются самостоятельно. Взрослые — 550 руб. /чел. Студенты — 270 руб. /чел. Дети до 16 лет — бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 13292 экскурсии для 22939 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
11 дек 2022
Добрый день! Сегодня посетили данную экскурсию. Валерия прекрасный рассказчик, очень интересно, увлекательно, познавательно. У ребенка 10 лет не было ни малейшего шанса отвлечься, не слушать или «быть вне экскурсии». Очень много фактов и новой для нас информации. Спасибо большое! Валерия настоящий профессионал! Обязательно посетим другие экскурсии Валерии!
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Алена
9 дек 2022
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Валерией. Она буквально за 10 минут "втерлась в доверие" к ребёнку и он ходил за ней открыв рот. Хотя, когда я сказала, что мы идём картины смотреть, он сказал "фу, как скучно". В итоге 2 часа пролетели как миг. Валерия не только рассказывала, но ещё и давала разные задания выполнять по мотивам картин (например, собрать пазл с 9 валом). Обязательно пойдём с Валерий ещё и в корпус Бенуа, только чуть попозже. А в конце ещё и значок прикольный подарили. Это наше маленькое сердечко-огромное спасибо Валерии❤
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