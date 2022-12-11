Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет

Открыть мир искусства как сундучок с сокровищами и найти супергероев на картинах из прошлого

5
2 отзыва
Как же не хочется смотреть на бессмысленные вереницы картин и слушать скучного гида! А мы предлагаем начать знакомство с Русским музеем легко и с юмором: послушать шум моря с картин, вспомнить детские сказки и отыскать знакомые места в пейзажах прошлого. Для вашей мини-группы мы подберем маршрут, интересный даже самому маленькому участнику. И познакомим с миром искусства так, чтобы влюбить в него, а не напугать.
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
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Описание

Что вас ожидает

Как все устроено

Давайте откроем Русский музей как сундучок с сокровищами: занимательно и с интересом. Мы добавим в программу известную музыку, пословицы, былины и сказки. Будем использовать образы, загадки и конечно же, юмор. А маршрут по музею построим, исходя из возраста экскурсантов и их личных пожеланий. Если мальчикам нравятся рыцари и войнушка, им будет интересно узнать и про русских богатырей, верно? Наша цель — познакомить ребенка с музеем так, чтобы ему самому захотелось продолжить это знакомство.

Бурлаки, комиксы и рев моря

Маршрут начинается на лестнице первого этажа и проходит через зал икон, древнерусского искусства, художников 19-20 веков (Айвазовский, Кипренский, Рерих, Брюллов) и скульптур. К знакомству с ними мы подойдем разными способами:

  • Сказки и мифы. Поймем, почему Зевс боялся Амура и как читать иконы (спойлер: как комикс). Обсудим, кто такой Садко и почему Русалочка — это вообще не веселая история. Будем угадывать, что олицетворяет та или иная скульптура и искать современные мотивы в творениях прошлого.
  • Нескучная история России. Мы узнаем про жизнь Петра Великого, рассматривая скульптуру императора с сердечками вместо глаз. «Бурлаки» напомнят нам супергероев прошлого. А еще постараемся отыскать знакомые места на старинных картинах (к примеру, Дворцовую площадь).
  • Арт-медитации. Открыв для себя зал Айвазовского и других художников, мы попытаемся понять суть природы и послушаем рев моря. А затем нарисуем свое видение картины и ощутим себя настоящими художниками. Ведь для создания шедевра нужны не только кисти, но и настроение.

После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжить его исследование самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей от 5 лет. В группу входят как дети, так и сопровождающие взрослые.
  • Входные билеты для себя и гида приобретаются самостоятельно. Взрослые — 550 руб. /чел. Студенты — 270 руб. /чел. Дети до 16 лет — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
11 дек 2022
Добрый день!
Сегодня посетили данную экскурсию. Валерия прекрасный рассказчик, очень интересно, увлекательно, познавательно. У ребенка 10 лет не было ни малейшего шанса отвлечься, не слушать или «быть вне экскурсии». Очень много фактов и новой для нас информации.
Спасибо большое!
Валерия настоящий профессионал! Обязательно посетим другие экскурсии Валерии!
А
9 дек 2022
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Валерией. Она буквально за 10 минут "втерлась в доверие" к ребёнку и он ходил за ней открыв рот. Хотя, когда я сказала, что мы идём картины смотреть, он сказал "фу, как скучно". В итоге 2 часа пролетели как миг. Валерия не только рассказывала, но ещё и давала разные задания выполнять по мотивам картин (например, собрать пазл с 9 валом). Обязательно пойдём с Валерий ещё и в корпус Бенуа, только чуть попозже.
А в конце ещё и значок прикольный подарили.
Это наше маленькое сердечко-огромное спасибо Валерии❤
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Валерией. Она буквально за 10 минут "втерлась в доверие" к

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