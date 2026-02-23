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Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет

Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Как же не хочется смотреть на бессмысленные вереницы картин и слушать скучного гида! А мы предлагаем начать знакомство с Русским музеем легко и с юмором: послушать шум моря с картин,
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вспомнить детские сказки и отыскать знакомые места в пейзажах прошлого. Для вашей мини-группы мы подберем маршрут, интересный даже самому маленькому участнику. И познакомим с миром искусства так, чтобы влюбить в него, а не напугать.

4.9
45 отзывов
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет

Описание экскурсии

Как все устроено

Давайте откроем Русский музей как сундучок с сокровищами: занимательно и с интересом. Мы добавим в программу известную музыку, пословицы, былины и сказки. Будем использовать образы, загадки и конечно же, юмор. А маршрут по музею построим, исходя из возраста экскурсантов и их личных пожеланий. Если мальчикам нравятся рыцари и войнушка, им будет интересно узнать и про русских богатырей, верно? Наша цель — познакомить ребенка с музеем так, чтобы ему самому захотелось продолжить это знакомство.

Бурлаки, комиксы и рёв моря

Маршрут начинается на лестнице первого этажа и проходит через зал икон, древнерусского искусства, художников 19-20 веков (Айвазовский, Кипренский, Рерих) и скульптур. К знакомству с ними мы подойдем разными способами:

  • Сказки и мифы. Поймем, почему Зевс боялся Амура и как читать иконы (спойлер: как комикс). Обсудим, кто такой Садко и почему Русалочка — это вообще не веселая история. Будем угадывать, что олицетворяет та или иная скульптура и искать современные мотивы в творениях прошлого.
  • Нескучная история России. Мы узнаем про жизнь Петра Великого, рассматривая скульптуру императора с сердечками вместо глаз. «Бурлаки» напомнят нам супергероев прошлого. А еще постараемся отыскать знакомые места на старинных картинах (к примеру, Дворцовую площадь).
  • Арт-медитации. Открыв для себя зал Айвазовского и других художников, мы попытаемся понять суть природы и послушаем рев моря. А затем нарисуем свое видение картины и ощутим себя настоящими художниками. Ведь для создания шедевра нужны не только кисти, но и настроение.

После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжить его исследование самостоятельно.

Экспозиция постоянно меняется. Просим учитывать эту информацию при бронировании экскурсии!
_До ноября 2026 года на выставке не будут представлены работы Шишкина и Васнецова
_До 6 июня 2026 года закрыты залы с художниками: Ге, Саврасовым, Семирадским, Перовым

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей от 5 лет. В группу входят как дети, так и сопровождающие взрослые. Провести программу для более, чем 4 участников нет возможности.
  • Билеты в Русский музей оплачиваются отдельно за себя и за гида: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
  • Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 45600 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
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2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
1
3
2
1
1
о
Отличная экскурсия и прекрасный гид!) 2 часа дети слушали и принимали участие в обсуждении!) всем рекомендую!!
Отличная экскурсия и прекрасный гид!) 2 часа дети слушали и принимали участие в обсуждении!) всем рекомендую!!
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Б
Экскурсию провела Анна, замечательный экскурсовод. В группе у нас был мальчик 6,5 лет - мы заранее обозначили сюжеты и темы ему знакомые и понятные- Анна смогла построить маршрут так, что ему было интересно и легко. Нам взрослым тоже не было скучно и минуты.
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Екатерина
прекрасная экскурсия, замечательная экскурсовод! познавательно, увлекательно, интересно, здорово, что интерактивная!
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Т
Экскурсию брали в основном для дочки 10 лет, чтобы заинтересовать ее искусством, и у нашего гида Светланы это получилось. Понравилось не только ребёнку, но и нам, взрослым. 2 часа пролетели как 1 миг - много интересной и доступной для детей информации, интерактивные задания и приятное послевкусие. Некоторые картины открыли для себя впервые. Будем рекомендовать всем
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Людмила
Сегодня мы впервые привели Катю в Русский музей. Кате 10 лет, и я долго решала, когда начать знакомство с этим музеем, думаю, что для нее мы выбрали правильный возраст. Дети
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разные, подготовка у всех разная. Первым знаковым музеем у нее был Эрмитаж, вот доросли и до Русского музея! Экскурсия ей очень понравилась. Наш экскурсовод Светлана сразу смогла завладеть ее вниманием и не "отпускала" до самого конца. Экскурсия длится два часа. Встретились мы у памятника А. С. Пушкину скульптора Аникушина и… Началось наше "погружение" в Русский музей. Светлана рассказала о площади, на которой находится данный музей, о его создателе и о том, как он стал Русским музеем. В музее она познакомила нас с внутренним содержанием оного. Иконы, скульптура, шпалеры, и, наконец, картины. Все было рассказано доступно, в форме интересной беседы, не загруженной лишней информацией. Даже нам с мужем было интересно! Конечно, обо всех произведениях мы не успели поговорить, но ведь мы были там с Катей только первый раз! В следующий раз мы продолжим нашу познавательную беседу! Светлана, благодарю Вас за Ваше внимание к нашей внучке, она сказала, что в следующий раз сюда хотела бы пойти только с Вами! Это, согласитесь, дорогого стоит! Всем рекомендую Светлану для первого знакомства с Русским музеем!

Сегодня мы впервые привели Катю в Русский музей. Кате 10 лет, и я долго решала, когда
Сегодня мы впервые привели Катю в Русский музей. Кате 10 лет, и я долго решала, когда
Сегодня мы впервые привели Катю в Русский музей. Кате 10 лет, и я долго решала, когда
Сегодня мы впервые привели Катю в Русский музей. Кате 10 лет, и я долго решала, когда
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Э
Спасибо Евгению за великолепную экскурсию! Всегда сложно идти с ребёнком в музей, особенно в картинную галерею. Евгений прекрасный экскурсовод, умеет найти подход к ребёнку. Нашей дочке Виоле 9 лет было
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сложно сосредоточиться на серьёзных темах об изобразительном искусстве, но Евгению удалось ее увлечь, и в целом экскурсия отлично прошла и была интересна нам родителям! После экскурсии Мы остались в музее и сами побродили по залам. Мы сами первый раз были в Русском музее. Однозначно рекомендую эту экскурсию как первое знакомство с музеем! Евгения смело рекомендуем для экскурсий с детьми!

Спасибо Евгению за великолепную экскурсию! Всегда сложно идти с ребёнком в музей, особенно в картинную галерею.
Спасибо Евгению за великолепную экскурсию! Всегда сложно идти с ребёнком в музей, особенно в картинную галерею.
Спасибо Евгению за великолепную экскурсию! Всегда сложно идти с ребёнком в музей, особенно в картинную галерею.
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