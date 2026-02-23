Как же не хочется смотреть на бессмысленные вереницы картин и слушать скучного гида! А мы предлагаем начать знакомство с Русским музеем легко и с юмором: послушать шум моря с картин,

вспомнить детские сказки и отыскать знакомые места в пейзажах прошлого. Для вашей мини-группы мы подберем маршрут, интересный даже самому маленькому участнику. И познакомим с миром искусства так, чтобы влюбить в него, а не напугать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Как все устроено

Давайте откроем Русский музей как сундучок с сокровищами: занимательно и с интересом. Мы добавим в программу известную музыку, пословицы, былины и сказки. Будем использовать образы, загадки и конечно же, юмор. А маршрут по музею построим, исходя из возраста экскурсантов и их личных пожеланий. Если мальчикам нравятся рыцари и войнушка, им будет интересно узнать и про русских богатырей, верно? Наша цель — познакомить ребенка с музеем так, чтобы ему самому захотелось продолжить это знакомство.

Бурлаки, комиксы и рёв моря

Маршрут начинается на лестнице первого этажа и проходит через зал икон, древнерусского искусства, художников 19-20 веков (Айвазовский, Кипренский, Рерих) и скульптур. К знакомству с ними мы подойдем разными способами:

Сказки и мифы. Поймем, почему Зевс боялся Амура и как читать иконы (спойлер: как комикс). Обсудим, кто такой Садко и почему Русалочка — это вообще не веселая история. Будем угадывать, что олицетворяет та или иная скульптура и искать современные мотивы в творениях прошлого.

Поймем, почему Зевс боялся Амура и как читать иконы (спойлер: как комикс). Обсудим, кто такой Садко и почему Русалочка — это вообще не веселая история. Будем угадывать, что олицетворяет та или иная скульптура и искать современные мотивы в творениях прошлого. Нескучная история России. Мы узнаем про жизнь Петра Великого, рассматривая скульптуру императора с сердечками вместо глаз. «Бурлаки» напомнят нам супергероев прошлого. А еще постараемся отыскать знакомые места на старинных картинах (к примеру, Дворцовую площадь).

Мы узнаем про жизнь Петра Великого, рассматривая скульптуру императора с сердечками вместо глаз. «Бурлаки» напомнят нам супергероев прошлого. А еще постараемся отыскать знакомые места на старинных картинах (к примеру, Дворцовую площадь). Арт-медитации. Открыв для себя зал Айвазовского и других художников, мы попытаемся понять суть природы и послушаем рев моря. А затем нарисуем свое видение картины и ощутим себя настоящими художниками. Ведь для создания шедевра нужны не только кисти, но и настроение.

После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжить его исследование самостоятельно.

Экспозиция постоянно меняется. Просим учитывать эту информацию при бронировании экскурсии!

_До ноября 2026 года на выставке не будут представлены работы Шишкина и Васнецова

_До 6 июня 2026 года закрыты залы с художниками: Ге, Саврасовым, Семирадским, Перовым

Организационные детали