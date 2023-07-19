Экскурсионный тур «История с погружением: Петербург и Царское село» на 5 дней
авг
авг
Что вас ожидает:
Описание
Погрузиться в историю Российской империи совсем не сложно, ведь тур специально создан для этой цели.
Вы не только познакомитесь с Петербургом, но и узнаете тайны династии Романовых, прогуляетесь по Петергофу и Екатерининскому парку и при желании сможете даже устроить там небольшой пикник. А после узнаете историю города муз — Царского села, побываете в Царскосельском лицее, где когда-то учился Пушкин и проедете в Павловск с удивительным по красоте дворцом и крепостью Бип.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия, Петропавловская крепость и Исаакиевский собор
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб. /машина).
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию.
Важная информация: гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками северной столицы. Маршрут проходит по центральной части Санкт-Петербурга, где каждый дом — отражение «каменной летописи города».
Улицы и площади, набережные и мосты являются страницами этой летописи, на которых записаны все основные этапы развития города, все важнейшие события отечественной истории от основания Санкт-Петербурга до настоящего времени.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по территории Заячьего острова, где в начале XVIII века зарождался наш город, и посетите главный кафедральный собор Российской империи — Исаакиевский, строительство которого продолжалось 40 лет.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловскую крепость по праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с ее закладки и началась история нашего города в начале XVIII века. В первые годы существования фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом. И хотя впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри все осталось неизменным.
В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Храм великолепен снаружи и поражает своей роскошью внутри. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей проектирования и возведения собора, узнаете почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Императорский Петербург, Эрмитаж и Петергоф
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.
09:30. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения — каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом — парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Посещение Эрмитажа.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде. Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Обед в кафе города.
Метеор из центра Петербурга в Петергоф.
Из шумного и многолюдного Санкт-Петербурга метеор перенесёт Вас на южный берег Финского залива, где благодаря императору Петру I возник удивительный парк, в котором оживает сказка. Это самый быстрый и комфортабельный способ добраться до загородной резиденции. Дорога займет всего 30 минут.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк Петергофа — это волшебный мир природы, преображенной безудержной фантазией и талантом десятков архитекторов, скульпторов, инженеров, садовых мастеров и трудом тысяч «работных людей», воплотивших в жизнь их гениальные замыслы.
Во время самостоятельной прогулки Вы полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Блеск позолоты, шум воды, мраморные скульптуры, балтийский ветерок — все это подчеркивает идею владычества России на море, создавая незабываемое ощущение праздника.
Переезд в Царское Село на автобусе. Размещение в гостинице.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~9 часов (окончание ~ 19:00).
Царское село: Певческая башня, Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице.
11:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на программу.
Пешеходная экскурсия «Русские императрицы в Царском Селе».
Царское Село — бывшая официальная парадная летняя императорская резиденция, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы. Весь XVIII век его хозяйками были русские императрицы. А женское влияние здесь ощущается до сих пор.
Во время экскурсии Вы услышите рассказ о «Золушке на русском троне» Екатерине Первой, её дочери — несравненной Елизавете Петровне и легендарной Екатерине Великой. Вы побываете в главном храме города — соборе св. Екатерины, посетите великолепный Екатерининский дворец с его Янтарной комнатой, побродите по тенистым аллеям Екатерининского парка, жемчужиной которого, по праву считаются Агатовые комнаты, поднимитесь на смотровую площадку Певческой башни, откуда открывается захватывающий вид на город.
Подъем на Певческую башню (смотровая площадка).
Певческая башня — самая высокая точка центра современного города Пушкина. 30-метровая водонапорная башня была построена в конце XIX века в стиле эклектика.
Сейчас это туристическое пространство, в котором объединены 2 формата: культурный и гастрономический. 7 этажей башни занимают рестораны, сувенирные магазины, апартаменты, вип-бар и смотровая площадка.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом».
Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка.
Главная жемчужина дворца — знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.
Посещение Агатовых комнат.
Вы побываете в Агатовых комнатах, которые являются парадной частью 2-х этажного комплекса Холодные бани, расположенного в Екатерининском парке. Интерьеры Агатовых комнат декорированы мрамором, росписями, золоченой бронзой, наборными паркетами, цветной уральской и алтайской яшмой.
Отделка Агатовых комнат в основном сохранилась с XVIII века и является уникальным образцом, не имеющих аналогов в истории мирового искусства.
Свободное время в Екатерининском парке.
После экскурсии вы можете самостоятельно погулять по великолепном парке, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать?
На территории парка нет полноценных кафе или ресторанов, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник в парке.
Самостоятельное возвращение в отель (пешком ~ 2.8 км, на такси 7 мин).
Место окончания программы: Екатерининский парк.
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Царское село: Федоровский собор и Царскосельский лицей
Завтрак в гостинице.
11:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Город муз — Царское Село».
Удивительна и необычна судьба Царского Села. Рожденное как летняя императорская резиденция, оно становится местом притяжения не только сановников, но и людей творческих. Здесь в Лицее воспитывался А. С. Пушкин, писал «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин, служил в гусарском полку М. Ю. Лермонтов, жили, учились, служили И. Анненский, А. Ахматова, Н. Гумилев …
Недаром Царское Село по праву называют «городом муз». Во время экскурсии-прогулки Вы узнаете о том, какое место занимает Царское Село в истории России, а также в русской культуре, проникнитесь поэтической атмосферой города, которую помнят стены дворцов, особняков и уютных деревянных дач, и погрузитесь в перипетии потрясающих сюжетов, достойных стать основой самых захватывающих романов!
Вы побываете в Лицее, Александровском дворце и Федоровском соборе, погуляете по Александровскому парку.
Посещение Федоровского собора.
В начале нашей прогулки Вы посетите одну из достопримечательностей Царского Села — Федоровский Государев собор. Он был построен по поручению Императора Николая II для собственного конвоя Его Величества и сводного пехотного полка. Там располагалась личная моленьня императорской семьи.
Экскурсия в Александровский дворец.
Александровский дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I). Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.
Экскурсия в Царскосельский лицей.
Царскосельский лицей — мемориальный музей, разместившийся в бывшем Дворцовом флигеле Екатерининского дворца. Здесь на основе архивных материалов воссоздана обстановка, в которой жили и учились лицеисты I выпуска — соученики А. С. Пушкина. Вы увидите Большой зал, Библиотеку, газетную комнату, учебные классы и спальни воспитанников, услышите рассказ о вольной лицейской жизни и принципах воспитания, благодаря которым русская культура получила новые громкие имена.
Место окончания программы: Александровский парк.
Продолжительность программы: ~4 часа.
Павловск, Павловский дворец и крепость Бип
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Свои вещи вы оставите в багажном отделении автобуса.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновенья».
На берегах извилистой реки Славянки во второй половине XVIII века появилась еще одна жемчужина в ожерелье летних императорских резиденций — Павловск. Она считается одним из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга.
В ходе экскурсии Вы побываете в нарядном Павловском дворце, где во всем так чувствуется «женская рука» императрицы Марии Федоровны.
Экскурсия в Павловский дворец.
В окружении роскошного пейзажного парка блистает удивительное по красоте и гармоничности здание — Павловский дворец, в котором Вы увидите изысканное убранство парадных залов и личных покоев, по праву считающихся подлинными шедеврами классического стиля.
Прогулка по Павловскому парку.
Крепость БИП (внешний осмотр).
Крепость Бип — двухэтажный замок с двумя башнями и внутренним двором, расположенный в парке Мариенталь у развилки рек Славянка и Тызва. Вокруг по всем правилам бастионной системы устроены земляные фортификационные сооружения (бастионы, равелины, люнеты, флеши). Считается одним из памятников возвышенных рыцарских чудачеств Павла I.
Место окончания программы: Московский вокзал.
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание программы ~14:30).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отелях Санкт-Петербурга на 1 ночь и в отеле Пушкина на 3 ночи.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Гостиница.
Период действия цен
Взрослый 1/2 DBL
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
Третий в номере ребенок до 14 лет
Третий в номере взрослый
Одноместный номер
Санкт-Петербург
Царское Село
«Москва»**** стандартный
«Арт-отель ФОРТ КОЛЕСНИК»*** Стандартный
05.06.2023
23.06.2023
26940
24440
18930
21430
37330
03.07.2023
25.08.2023
23670
21170
18930
21430
31170
«Санкт-Петербург»**** стандартный (двор)
«Арт-отель ФОРТ КОЛЕСНИК»*** Стандартный
05.06.2023
23.06.2023
27120
24620
19060
21560
37970
03.07.2023
07.07.2023
24570
22070
19060
21560
33350
17.07.2023
25.08.2023
23930
21430
19060
21560
32120
«Санкт-Петербург»**** стандартный (Нева)
«Арт-отель ФОРТ КОЛЕСНИК»*** Стандартный
05.06.2023
23.06.2023
28350
25850
19060
21560
37460
03.07.2023
07.07.2023
25850
23350
19060
21560
32840
17.07.2023
25.08.2023
24890
22390
19060
21560
31430
«Санкт-Петербург»**** делюкс (двор)
«Арт-отель ФОРТ КОЛЕСНИК»***
Стандартный
05.06.2023
23.06.2023
27990
25490
19060
21560
39890
03.07.2023
07.07.2023
25530
23030
19060
21560
35280
17.07.2023
25.08.2023
24890
22390
19060
21560
33990
«Санкт-Петербург»**** делюкс (Нева)
«Арт-отель ФОРТ КОЛЕСНИК»*** Стандартный
05.06.2023
23.06.2023
29290
26790
19060
21560
42460
03.07.2023
07.07.2023
26820
24320
19060
21560
37840
17.07.2023
25.08.2023
25850
23350
19060
21560
35920
Доплата за иностранного туриста — 650 рублей.
Варианты проживания
Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни. Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Санкт-Петербург
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин. Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами. Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Арт-отель Форт Колесник
Арт-отель «Форт Колесник» расположен в Пушкине, в 2,4 км от Александровского дворца. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В 3-звездочном отеле есть общий лаундж и экскурсионное бюро.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По желанию осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Во всех номерах арт-отеля «Форт Колесник» предоставляется постельное белье и полотенца. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В отеле «Форт Колесник» можно поиграть в настольный теннис.
Музей-заповедник «Царское Село» находится в 3,7 км, а Екатерининский дворец — в 3,7 км. Расстояние от арт-отеля «Форт Колесник» до аэропорта Пулково составляет 14 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранном отеле
- Питание: завтраки в гостинице, 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
- Пользование бассейном в отеле Арт-отель Форт Колесник (1 час в день)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи, доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.