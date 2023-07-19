1 день

Обзорная экскурсия, Петропавловская крепость и Исаакиевский собор

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1700 руб. /машина).

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию.

Важная информация: гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками северной столицы. Маршрут проходит по центральной части Санкт-Петербурга, где каждый дом — отражение «каменной летописи города».

Улицы и площади, набережные и мосты являются страницами этой летописи, на которых записаны все основные этапы развития города, все важнейшие события отечественной истории от основания Санкт-Петербурга до настоящего времени.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по территории Заячьего острова, где в начале XVIII века зарождался наш город, и посетите главный кафедральный собор Российской империи — Исаакиевский, строительство которого продолжалось 40 лет.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловскую крепость по праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с ее закладки и началась история нашего города в начале XVIII века. В первые годы существования фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом. И хотя впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри все осталось неизменным.

В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Храм великолепен снаружи и поражает своей роскошью внутри. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей проектирования и возведения собора, узнаете почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.