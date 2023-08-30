Многоликий Петербург

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург на 4 дня идеально подойдет для знакомства с городом.

В программе тура мы увидим: музей Фаберже в Шуваловском дворце, Нижний парк Петергофа, Екатерининский дворец и парк в Царском селе, Кронштадт и Морской собор.
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Многоликий Петербург
Ближайшие даты:
9
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Что вас ожидает:

Шедевры Фаберже
Шедевры Фаберже
Увидим настоящие чудеса ювелирного искусства, которые скрываются за фасадами Шуваловского дворца
Насыщенный отдых
Насыщенный отдых
За 4 дня увидим все основные локации Петербурга, а также получим большой выбор дополнительных экскурсий
История военно-морского флота России
История военно-морского флота России
Полюбуемся видами Каботажной гавани и покатаемся на панорамных качелях

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельное размещение.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер по гостиницам или на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Многоликий Петербург».

12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», “Багратион”).

13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе для гостей отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Дополнительно:

15:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей ФабержеПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей ФабержеПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей ФабержеПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия, музей Фаберже
2 день

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Посещение Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (1150 взр., 900 реб., 1150 студ., 1150 пенс.).

16:00-18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс).

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»
3 день

Экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

Дополнительно:

Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 950 взр.,, 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)

15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».

Экскурсия «По старой Петергофской дороге»Экскурсия «По старой Петергофской дороге»Экскурсия «По старой Петергофской дороге»Экскурсия «По старой Петергофской дороге»
4 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

12:00 Экскурсия в Музей военно-морской славы – инновационный музейный комплекс, открытый в 2023 году. Здесь вы пролистаете страницы истории военно-морского флота России, узнаете о людях и тех идеях, силах и технологиях, которые способствовали его развитию на протяжении столетий.

Дополнительно:

Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. Во время прогулки Вы увидите южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, Павел I, а также познакомитесь с их историей. (цены позже.)

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 19:00.

Завершение программы.

Автобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в КронштадтАвтобусная экскурсия в Кронштадт

Проживание

Экскурсионный пакет без проживания: 8500 руб. с человека.

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандарт/МансардаУлучшенный
09.05.2415 90020 85016 80016 05022 80016 800
18.05.24 - 25.05.2416 35022 05017 40016 35023 85017 400
01.06.24 – 29.06.2418 30024 60019 20017 55026 55019 200
06.07.24 – 27.07.2416 35022 05017 40016 35023 85017 400
03.08.24 – 24.08.2415 45020 10016 35015 75022 05016 350

Атриум 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
09.05.2417 85017 10025 05017 850
18.05.24 - 25.05.2417 10016 50023 55017 100
01.06.24 - 22.06.2420 40019 05029 85020 400
29.06.2419 55018 40028 25019 550
06.07.24 – 24.08.2417 85017 10025 05017 850

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйСупериор

09.05.24 -

25.05.24

18 15024 60018 15019 05018 45026 55019 050

01.06.24 -

06.07.24

21 90030 30021 90024 60021 60035 85024 600
13.07.24 - 24.08.2418 15024 60018 15019 05018 45026 55019 050

РЕКОМЕНДУЕМ: Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйКомфорт
09.05.2418 15017 55025 65018 15018 75029 10019 950
18.05.24 - 25.05.2417 40017 1002385017 40018 45028 05019 350
17.06.24 - 22.06.2420 40019 05029 85020 40021 15036 30023 550
29.06.2419 65018 55028 45019 65020 35033 90022 350
06.07.24 - 24.08.2418 15017 55025 65018 15018 75029 10019 950

Скидка детям до 14 лет: 1250 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 350 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 500 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 2500 руб.

Варианты проживания

Москва 4

3 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Атриум 3

3 ночи

Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3

Арт Деко Невский 4

3 ночи

Отель "Art Deco Nevsky" находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 авг 2023
Поездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушать и слушать, смотреть и вглядываться в красоты города еще и еще! С погодой повезло - тепло, солнечно (конечно, дождички никто не отменял, но в целом - считаю, что июль-месяц самое подходящее время для подобной поездки, т. к. увидели и работающие фонтаны, и цветущие сады, и сияние куполов и вполне комфортно для длительного пребывания на улице. Рекомендую и планирую снова посетить Питер в следующем году!!!
Поездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушатьПоездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушатьПоездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушатьПоездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушатьПоездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушатьПоездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушать
И
5 июля 2023
Спасибо Вам большое, поездка прошла замечательно
М
24 апр 2024
Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

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Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Санкт-Петербург
17 мая
от 10 800 за человека
Хиты Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Петербурга
Санкт-Петербург
9 мая
18 мая
25 мая
1 июня
от 7 600 за человека
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