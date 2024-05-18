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чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.