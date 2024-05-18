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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
История с погружением: Петербург и Царское село
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 22 440₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Арт-выходные в Старой Ладоге
Начало: Санкт-Петербург
13 июля в 10:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ВВладислав19 марта 2024Всё прошло без заминок, по плану, без отставаний по времени. Проживание в хорошем отеле, твердая заявленная 4*. Обратимся с удовольствием ещё к Вам, Спасибо!
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ИИрина22 января 2024Организована чёткая и без "подводных камней" оплата за тур. В бизнес-чате с компанией в "Ватсап" ведётся переписка, с сохранением всех
- ННаталия16 января 2024Спасибо большое организаторам! Все прошло отлично: начиная с оформления тура и заканчивая программой тура. Мы с внуком (8лет) были в
- ЛЛюдмила11 января 2024Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТМне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание. Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пешеходные»
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