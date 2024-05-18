Пешие туры-прогулки в Санкт-Петербурге с экскурсоводом

Найдено 5 туров в категории «Пешеходные» в Санкт-Петербурге, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250 за человека
История с погружением: Петербург и Царское село
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
История с погружением: Петербург и Царское село
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 22 440 за человека
Арт-выходные в Старой Ладоге
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Арт-выходные в Старой Ладоге
Начало: Санкт-Петербург
13 июля в 10:00
16 000 за человека
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900 за человека
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
    читать дальше

    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
    Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • В
    Владислав
    19 марта 2024
    История с погружением: Петербург и Царское село
    Всё прошло без заминок, по плану, без отставаний по времени. Проживание в хорошем отеле, твердая заявленная 4*. Обратимся с удовольствием ещё к Вам, Спасибо!
    Всё прошло без заминок, по плану, без отставаний по времени. Проживание в хорошем отеле, твердая заявленная
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Арт-выходные в Старой Ладоге
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • И
    Ирина
    22 января 2024
    История с погружением: Петербург и Царское село
    Организована чёткая и без "подводных камней" оплата за тур. В бизнес-чате с компанией в "Ватсап" ведётся переписка, с сохранением всех
    читать дальше

    документов, включая договор, чеки о оплате, все памятки. Приятно удивлены качеством услуг: отель, экскурсии, экскурсоводы. Всё на высоком уровне. Благодарим за новые, яркие, незабываемые впечатления. Конечно вернёмся в Москву. К услугам "Большой Страны"-тоже.

  • Н
    Наталия
    16 января 2024
    История с погружением: Петербург и Царское село
    Спасибо большое организаторам! Все прошло отлично: начиная с оформления тура и заканчивая программой тура. Мы с внуком (8лет) были в
    читать дальше

    восторге! Все прошло очень организовано, гид-экскурсовод Мария оставила приятное впечатление, доступно и интересно провела весь тур. Вся программа вызвала интерес, ничего не было лишним. Три дня пролетели, конечно хотелось охватить больше! Проживанием в гостинице Москва Хилтон Ленинградская остались довольны. Метро в шаговой доступности. Уютный, теплый 2-х местный номер, прекрасные завтраки-шведский стол. Рекомендую, отличная поездка!

  • Л
    Людмила
    11 января 2024
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
    Мне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание. Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Арт-выходные в Старой Ладоге
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
  2. История с погружением: Петербург и Царское село
  3. Арт-выходные в Старой Ладоге
  4. Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
  5. Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 авторских туров от 5 900 до 53 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Пешеходные», 49 ⭐ отзывов, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам