Памятник 4 итальянским зодчим в Ново-Манежном сквере
Итальянский двор с граффити «Колизей»
Северная Венеция в деталях: интересно и неэнциклопедично• Вы узнаете, что за загадка таится в памятнике Петру на коне, который создал итальянец Растрелли;
Услышите легенду о попытке контрабандой вывести первую итальянскую скульптуру в Петербург для украшения Летнего сада;
Увидите Пантелеймоновский храм, похожую на церковь ⛪ Сан-Карло в Риме;
Прогуливаясь по набережной реки Фонтанки, поймёте, в чём общая беда Петербурга и Венеции;
Находясь у цирка Чинизелли, выясните, куда водили слонов;
Кроме того, вы поучаствуете в игре-ассоциации о характерах великих итальянских зодчих, создавших образ Петербурга, которую мы проведём в Ново-Манежном сквере;
Погрузитесь в настоящую итальянскую атмосферу во дворе-колодце с граффити «Колизей»;
Узнаете, какие блюда пользовались особенной популярностью в итальянских ресторанах дореволюционного города, и откуда пошла традиция «подвешенного» кофе;
А также услышите множество других любопытнейших историй!
В любое время года и в любую погоду мы будем видеть свет в этом городе!Важная информация:• Маршрут — примерно 3 км. Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Предусмотрена кофе-пауза на чашечку кофе в милой кофейне с видом на Фонтанку.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Предусмотрена остановка на кофе
стоимость кофе — от 100 до 250 рублей
Начало
🚩 памятник Петру I у Михайловского замка
Место завершения
🏁 Манежная площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.