Алена С. – Гид из Санкт-Петербурга

Вы прогуляетесь 👣 по местам, в которых красота Петербурга сочетается с итальянским духом и наполнена нотами вечного Рима, Венеции и Болоньи.



Узнаете, какую роль в облике и культуре города сыграли прославленные и обыкновенные итальянцы–торговцы, артисты цирка, держатели известных ресторанов.



Откроете интересные факты о гастрономических и, особенно, кофейных традициях.



Как же итальянцы и петербуржцы без кофе? А также поучаствуете в игре–ассоциации и отыщете местный Колизей.