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Итальянский Петербург

Алена С.
Алена С. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы прогуляетесь 👣 по местам, в которых красота Петербурга сочетается с итальянским духом и наполнена нотами вечного Рима, Венеции и Болоньи.

Узнаете, какую роль в облике и культуре города сыграли прославленные и обыкновенные итальянцы–торговцы, артисты цирка, держатели известных ресторанов.

Откроете интересные факты о гастрономических и, особенно, кофейных традициях.

Как же итальянцы и петербуржцы без кофе? А также поучаствуете в игре–ассоциации и отыщете местный Колизей.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 550 ₽ за человека

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Итальянский Петербург
Итальянский Петербург

Что вы увидите

  • Памятник Петру I и Михайловский замок
  • Пантелеймоновская церковь
  • Набережная реки Фонтанки
  • Шереметьевский дворец
  • Цирк Чинизелли
  • Итальянская улица
  • Памятник 4 итальянским зодчим в Ново-Манежном сквере
  • Итальянский двор с граффити «Колизей»
Северная Венеция в деталях: интересно и неэнциклопедично• Вы узнаете, что за загадка таится в памятнике Петру на коне, который создал итальянец Растрелли;
  • Услышите легенду о попытке контрабандой вывести первую итальянскую скульптуру в Петербург для украшения Летнего сада;
  • Увидите Пантелеймоновский храм, похожую на церковь ⛪ Сан-Карло в Риме;
  • Прогуливаясь по набережной реки Фонтанки, поймёте, в чём общая беда Петербурга и Венеции;
  • Находясь у цирка Чинизелли, выясните, куда водили слонов;
  • Кроме того, вы поучаствуете в игре-ассоциации о характерах великих итальянских зодчих, создавших образ Петербурга, которую мы проведём в Ново-Манежном сквере;
  • Погрузитесь в настоящую итальянскую атмосферу во дворе-колодце с граффити «Колизей»;
  • Узнаете, какие блюда пользовались особенной популярностью в итальянских ресторанах дореволюционного города, и откуда пошла традиция «подвешенного» кофе;
  • А также услышите множество других любопытнейших историй!
  • В любое время года и в любую погоду мы будем видеть свет в этом городе!Важная информация:• Маршрут — примерно 3 км. Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Предусмотрена кофе-пауза на чашечку кофе в милой кофейне с видом на Фонтанку.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Предусмотрена остановка на кофе
  • стоимость кофе — от 100 до 250 рублей
Начало
🚩 памятник Петру I у Михайловского замка
Место завершения
🏁 Манежная площадь
Итальянский Петербург
Итальянский Петербург
Итальянский Петербург
Итальянский Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алена С.
Алена С.
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