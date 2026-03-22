4 отзыва оставили туристы

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о любви иностранцев к России, разной любви и за деньги, и за право в ней жить, даже под угрозой смертной казни. Эта экскурсия больше чем информация о прошлом, это проживание с людьми разного времени, но живущих с одной целью - сделать Питербург неповторимой жемчужиной северного края, это преодоление трудностей ирешение своих задач не за счет России, но в ее славу и величие. Я желаю крепкого здоровья Вам, потому что то, что вы рассказываете, очень помогает понять как и кто строил красоту, ублажающую сегодня наши глаза.