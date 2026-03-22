4 отзыва оставили туристы

На индивидуальной экскурсии «Итальянский Петербург» участники прогуляются по историческому центру города, где итальянский дух переплетается с культурой Северной столицы.
Туристы узнают о знаменитых итальянцах, оставивших след в истории города, и обычных итальянцах дореволюционной России.
Программа включает посещение Пантелеймоновского храма, прогулку по набережной Фонтанки и участие в игре-ассоциации о великих итальянских зодчих. В завершение - кофе-пауза в уютной кофейне
Туристы узнают о знаменитых итальянцах, оставивших след в истории города, и обычных итальянцах дореволюционной России.
Программа включает посещение Пантелеймоновского храма, прогулку по набережной Фонтанки и участие в игре-ассоциации о великих итальянских зодчих. В завершение - кофе-пауза в уютной кофейне
6 причин купить эту экскурсию
- 🇮🇹 Погружение в итальянскую атмосферу
- ☕ Открытие кофейных традиций
- 🏛️ Посещение уникальных достопримечательностей
- 🎭 Интересные истории об итальянцах
- 🎨 Участие в игре-ассоциации
- 🚶♂️ Прогулка по историческому центру
Что можно увидеть
- Памятник Петру на коне
- Пантелеймоновский храм
- Набережная реки Фонтанки
- Цирк Чинизелли
- Двор-колодец с граффити ’Колизей’
Описание экскурсии
Итальянский дух Петербурга
Гуляя по сердцу исторического центра, вы раскроете секрет, в чем же сходство Северной столицы и Италии. Узнаете о знаменитых итальянцах, чьи жизни и творения неразрывно связаны с нашим городом. Поговорим и об обычных итальянцах дореволюционной России: торговцах, артистах цирка, держателях известных ресторанов, и, несомненно, вспомним итальянскую кухню и кофе. Как же итальянцы и петербуржцы без кофе?
Северная Венеция в деталях: интересно и неэнциклопедично
- Вы узнаете, что за загадка таится в памятнике Петру на коне, который создал итальянец Растрелли
- Услышите легенду о попытке контрабандой вывести первую итальянскую скульптуру в Петербург для украшения Летнего сада
- Увидите Пантелеймоновский храм, похожий на церковь Сан-Карло в Риме
- Прогуливаясь по набережной реки Фонтанки, поймете, в чем общая беда Петербурга и Венеции
- Находясь у цирка Чинизелли, выясните, куда водили слонов
- Кроме того, вы поучаствуете в игре-ассоциации о характерах великих итальянских зодчих, создавших образ Петербурга, которую мы проведем в Ново-Манежном сквере
- Погрузитесь в настоящую итальянскую атмосферу во дворе-колодце с граффити «Колизей»
- Узнаете, какие блюда пользовались особенной популярностью в итальянских ресторанах дореволюционного города, и откуда пошла традиция «подвешенного» кофе
- А также услышите множество других любопытнейших историй!
Организационные детали
- Окончание экскурсии — на Манежной площади
- Маршрут — примерно 3 км
- Предусмотрена кофе-пауза на чашечку кофе в милой кофейне с видом на Фонтанку
- В любое время года и в любую погоду мы будем видеть свет в этом городе!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру I у Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение от красивейших мест Петербурга. Всё элегантно, аккуратно, комфортно. Экскурсия -впечатление… выглянуло солнце и мы - в Италии.
Питер - наша любовь! Алёна, СПАСИБО!
Питер - наша любовь! Алёна, СПАСИБО!
+1
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Экскурсия прошла отлично. Приятный грамотный экскурсовод, интересная программа, отличная погода. Спасибо!
Алена
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое! я была рада познакомиться и показать Вам Петербург! До новых встреч!
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В
К нам с Сахалина прилетала на новый год мама, а она Обожает Италию и было решено взять экскурсию именно по этой теме. Я сама не люблю экскурсии, но Алёна восхитила
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Здравствуйте! Несколько дней назад, мы с ребятами вернулись из Санкт Петербурга! Это была школьная поездка с учениками 9 класса, и уже не первый раз ребята захотели в Питер. Хотелось организовать
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Л
Хороший гид — это и художник, и немного волшебник. Из линий невских каналов, фасадов зданий и садовых аллей он создает чудесную картину, освобождая действительность от налёта времени. С названием цирка
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К
Итальянский Петербург, это не замена поездки в Италию, хотя много знакомых ракурсов Рима и Венеции я на ней заметил. Это не "википидийные" исторические факты о построенных достопримечательностях в Питере. Это
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