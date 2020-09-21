4 отзыва оставили туристы

Итальянский дух Петербурга Гуляя по сердцу исторического центра, вы раскроете секрет, в чем же сходство Северной столицы ⭐️ и Италии. Узнаете о знаменитых итальянцах, чьи жизни и творения неразрывно связаны с нашим городом. Поговорим и об обычных итальянцах дореволюционной России: торговцах, артистах цирка, держателях известных ресторанов, и, несомненно, вспомним итальянскую кухню 🥧 и кофе. Как же итальянцы и петербуржцы без кофе?
Северная Венеция в деталях: интересно и неэнциклопедично
Вы узнаете, что за загадка таится в памятнике Петру на коне, который создал итальянец Растрелли
Услышите легенду о попытке контрабандой вывести первую итальянскую скульптуру в Петербург для украшения Летнего сада
Увидите Пантелеймоновский храм, похожий на церковь ⛪ Сан-Карло в Риме
Прогуливаясь по набережной реки Фонтанки, поймете, в чем общая беда Петербурга и Венеции
Находясь у цирка Чинизелли, выясните, куда водили слонов
Кроме того, вы поучаствуете в игре-ассоциации о характерах великих итальянских зодчих, создавших образ Петербурга, которую мы проведем в Ново-Манежном сквере
Погрузитесь в настоящую итальянскую атмосферу во дворе-колодце с граффити «Колизей»
Узнаете, какие блюда пользовались особенной популярностью в итальянских ресторанах дореволюционного города, и откуда пошла традиция «подвешенного» кофе
А также услышите множество других любопытнейших историй!
Организационные детали
Окончание экскурсии 🧭 — на Манежной площади
Маршрут — примерно 3 км
Предусмотрена кофе-пауза на чашечку кофе в милой кофейне с видом на Фонтанку
В любое время года и в любую погоду мы будем видеть свет в этом городе!
Начало и место завершения
🚩 у памятника Петру I у Михайловского замка
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю, что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно. Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!
Итальянский Петербург, это не замена поездки в Италию, хотя много знакомых ракурсов Рима и Венеции я на ней заметил. Это не "википидийные" исторические факты о построенных достопримечательностях в Питере. Это о любви иностранцев к России, разной любви и за деньги, и за право в ней жить, даже под угрозой смертной казни. Эта экскурсия больше чем информация о прошлом, это проживание с людьми разного времени, но живущих с одной целью - сделать Питербург неповторимой жемчужиной северного края, это преодоление трудностей ирешение своих задач не за счет России, но в ее славу и величие. Я желаю крепкого здоровья Вам, потому что то, что вы рассказываете, очень помогает понять как и кто строил красоту, ублажающую сегодня наши глаза.
Наталья
18 августа 2020
Отличная экскурсия ! Алена очень интересно все рассказала ! Нам очень понравилось :-)
Елена
5 июля 2020
Интересная экскурсия, узнали много нового. Получили удовольствие от прогулки. Рекомендуем ! Спасибо большое Алене, гиду!
Светлана
15 июня 2020
Очень душевная экскурсия от очень душевного экскурсовода. Ребёнку 14 лет очень понравилось, хотя экскурсии принципиально отвергает. Рассказ не перегружен датами и именами, которые как ни силишься запомнить, после экскурсии не можешь вспомнить. Несмотря на это, рассказанная история достаточно информативна и познавательна. Рекомендую всем, но родителям с детьми-подростками в особенности.
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