4 отзыва оставили туристы

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Итальянский Петербург

Погрузитесь в итальянскую атмосферу Санкт-Петербурга, раскрывая тайны и истории, связанные с итальянцами, и наслаждаясь уникальными кофейными традициями
На индивидуальной экскурсии «Итальянский Петербург» участники прогуляются по историческому центру города, где итальянский дух переплетается с культурой Северной столицы.

Туристы узнают о знаменитых итальянцах, оставивших след в истории города, и обычных итальянцах дореволюционной России.

Программа включает посещение Пантелеймоновского храма, прогулку по набережной Фонтанки и участие в игре-ассоциации о великих итальянских зодчих. В завершение - кофе-пауза в уютной кофейне
5
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🇮🇹 Погружение в итальянскую атмосферу
  • ☕ Открытие кофейных традиций
  • 🏛️ Посещение уникальных достопримечательностей
  • 🎭 Интересные истории об итальянцах
  • 🎨 Участие в игре-ассоциации
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческому центру
Итальянский Петербург
Итальянский Петербург
Итальянский Петербург

Что можно увидеть

  • Памятник Петру на коне
  • Пантелеймоновский храм
  • Набережная реки Фонтанки
  • Цирк Чинизелли
  • Двор-колодец с граффити ’Колизей’

Описание экскурсии

Итальянский дух Петербурга

Гуляя по сердцу исторического центра, вы раскроете секрет, в чем же сходство Северной столицы и Италии. Узнаете о знаменитых итальянцах, чьи жизни и творения неразрывно связаны с нашим городом. Поговорим и об обычных итальянцах дореволюционной России: торговцах, артистах цирка, держателях известных ресторанов, и, несомненно, вспомним итальянскую кухню и кофе. Как же итальянцы и петербуржцы без кофе?

Северная Венеция в деталях: интересно и неэнциклопедично

  • Вы узнаете, что за загадка таится в памятнике Петру на коне, который создал итальянец Растрелли
  • Услышите легенду о попытке контрабандой вывести первую итальянскую скульптуру в Петербург для украшения Летнего сада
  • Увидите Пантелеймоновский храм, похожий на церковь Сан-Карло в Риме
  • Прогуливаясь по набережной реки Фонтанки, поймете, в чем общая беда Петербурга и Венеции
  • Находясь у цирка Чинизелли, выясните, куда водили слонов
  • Кроме того, вы поучаствуете в игре-ассоциации о характерах великих итальянских зодчих, создавших образ Петербурга, которую мы проведем в Ново-Манежном сквере
  • Погрузитесь в настоящую итальянскую атмосферу во дворе-колодце с граффити «Колизей»
  • Узнаете, какие блюда пользовались особенной популярностью в итальянских ресторанах дореволюционного города, и откуда пошла традиция «подвешенного» кофе
  • А также услышите множество других любопытнейших историй!

Организационные детали

  • Окончание экскурсии — на Манежной площади
  • Маршрут — примерно 3 км
  • Предусмотрена кофе-пауза на чашечку кофе в милой кофейне с видом на Фонтанку
  • В любое время года и в любую погоду мы будем видеть свет в этом городе!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Петру I у Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю,
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что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно. Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
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L
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение от красивейших мест Петербурга. Всё элегантно, аккуратно, комфортно. Экскурсия -впечатление… выглянуло солнце и мы - в Италии.
Питер - наша любовь! Алёна, СПАСИБО!
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение+1
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам: концепт познавательной прогулки, стиль и структура подачи Алёной информации, вдохновение
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Елена
Экскурсия прошла отлично. Приятный грамотный экскурсовод, интересная программа, отличная погода. Спасибо!
Алена
Алена
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое! я была рада познакомиться и показать Вам Петербург! До новых встреч!
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В
К нам с Сахалина прилетала на новый год мама, а она Обожает Италию и было решено взять экскурсию именно по этой теме. Я сама не люблю экскурсии, но Алёна восхитила
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всех нас! Было очень интересно и познавательно. Рассказывала так, что хотелось слушать! Мама осталась очень довольна! И еще удивило, что проживя более 20 лет в Питере я ни разу не бывала ранее на улицах, куда мы заходили на этой экскурсии с Алёной. Благодарю от всей души!!!

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Ирина
Здравствуйте! Несколько дней назад, мы с ребятами вернулись из Санкт Петербурга! Это была школьная поездка с учениками 9 класса, и уже не первый раз ребята захотели в Питер. Хотелось организовать
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для них что то необычное и с учетом, что несколько ребят учат в школе итальянский язык, мы заказали экскурсию Итальянский Петербург! Было невероятно, очень интересно, мы узнали много интересного, услышали о жизни и творчестве нескольких итальянских архитекторов, узнали историю итальянского цирка Чинизелли, нашли Колизей в центре города, совершив увлекательную прогулку по городу. Алена великолепный рассказчик, умеет преподнести материал так, что хочется слушать и слушать дальше. Ребята задавали много вопросов во время экскурсии, и даже потом, после окончания, за обедом, мы еще долго обсуждали услышанное! Алена потрясающая!!! Очень рекомендую Алену как экскурсовода!

Здравствуйте! Несколько дней назад, мы с ребятами вернулись из Санкт Петербурга! Это была школьная поездка с
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Л
Хороший гид — это и художник, и немного волшебник. Из линий невских каналов, фасадов зданий и садовых аллей он создает чудесную картину, освобождая действительность от налёта времени. С названием цирка
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всплывает история итальянского авантюриста, в центре города возносится огромный каменный сарай для подаренных императору слонов, и вот-вот по серой воде Фонтанки проплывут венецианские гондолы. Казалось, ты видел эти дома и аллеи десятки раз, но внезапно трёхсотлетняя история врывается в твою жизнь, окружает и уносит в иную реальность. Хороший гид не только просветляет полотно истории, но и находит скрытые смыслы, учит читать меж строк, понимать логику его давно ушедших героев. И великолепные дома, улицы, архитектурные ансамбли, созданные этими людьми, стоят и дразнят своими волшебными историями.
Спасибо, Алёна!

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К
Итальянский Петербург, это не замена поездки в Италию, хотя много знакомых ракурсов Рима и Венеции я на ней заметил. Это не "википидийные" исторические факты о построенных достопримечательностях в Питере. Это
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о любви иностранцев к России, разной любви и за деньги, и за право в ней жить, даже под угрозой смертной казни. Эта экскурсия больше чем информация о прошлом, это проживание с людьми разного времени, но живущих с одной целью - сделать Питербург неповторимой жемчужиной северного края, это преодоление трудностей ирешение своих задач не за счет России, но в ее славу и величие. Я желаю крепкого здоровья Вам, потому что то, что вы рассказываете, очень помогает понять как и кто строил красоту, ублажающую сегодня наши глаза.

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