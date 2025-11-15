Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу предлагает полное погружение в историю и культуру города. Участники пройдут по знаменитым улицам и площадям, узнают о развитии города и жизни его жителей.
В программе - посещение Витебского вокзала, прогулка по набережной Фонтанки, знакомство с главными храмами и домами известных поэтов.
Экскурсия охватывает темы дворцовых переворотов, революций и блокады Ленинграда, что делает её насыщенной и познавательной
6 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Пешая прогулка по историческим местам
- 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
- 📜 Интересные факты и легенды
- 🏰 История дворцовых переворотов
- 🗺️ Увлекательные маршруты по городу
- 🕰️ Погружение в прошлое Санкт-Петербурга
Что можно увидеть
- Витебский вокзал
- Дворцовая площадь
- Набережная Фонтанки
- Никольский Морской собор
- Исаакиевский собор
- Казанский собор
- Спас на Крови
Описание экскурсии
- Витебский вокзал и история первого в стране участка железной дороги
- История названий улиц и некоторых локаций города: Введенский какал, Подьяческая улица, Новая Голландия, Исаакиевский сквер, Дворцовая площадь и другие
- Дома, где жили Пушкин, Державин, Блок
- Набережная Фонтанки с домами в различных архитектурных стилях
- Главные храмы: Никольский Морской, Исаакиевский, Казанский соборы, Спас на Крови
Вы узнаете:
- как развивался Петербург, почему выбрали именно это место для строительства города, как появились первые дворцы, менялись границы города и архитектура
- как зародился и развивался российский флот
- как жили обычные горожане со времён основания города и до наших дней
- какой была жизнь известных личностей — императоров, полководцев, государственных деятелей, поэтов, оставивших след не только в истории Петербурга, но и всей страны
- как и почему появлялись и исчезали каналы в Санкт-Петербурге
Не оставим в стороне тему дворцовых переворотов, революций и, конечно же, блокады Ленинграда. А также у вас будет возможность посетить «ту самую» аптеку из знаменитого стихотворения А. Блока.
Организационные детали
- Нам предстоит пройти порядка 12,5 км
- По желанию группы можно сделать перерыв на обед, чашечку горячего кофе или чая
ежедневно в 10:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 22 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 397 туристов
Я родился в Ленинграде, а вырос в Петербурге. По образованию — инженер-проектировщик мостов, а по призванию — путешественник и гид. Свои экскурсии я строю на личном опыте, исходя из того,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Карина
15 ноя 2025
Никогда не думала, что смогу держать фокус на чем-то 8 часов подряд! Но экскурсия Андрея тому доказательство. Андрей потрясающий рассказчик и преданный поклонник истории Петербурга. Я думаю любовь Андрея делу
В
Виктория
12 ноя 2025
Андрей построил экскурсию так, что были и известные, обязательные объекты и не очень известные. Но о каждом нас ждал глубокий рассказ. Андрей подготовил глубокий исторический экскурс. Прекрасный язык, легко воспринимается, приветствуются вопросы и обсуждение. Андрей умеет создать дружескую и открытую обстановку. Особая изюминка - это длинная пешеходная прогулка, так что надо быть к этому готовым, чтобы не сойти с дистанции
О
Ольга
11 ноя 2025
Большое, огромное сердечкное вам спасибо за эту замечательную экускурсию!
Безумно понравился маршрут, история города, формат проведения, настроение и атмосфера этого мероприятия! Буду с нетерпением ждать новые экскурсии!
Безумно понравился маршрут, история города, формат проведения, настроение и атмосфера этого мероприятия! Буду с нетерпением ждать новые экскурсии!
Диана
8 ноя 2025
Только вернулись после экскурсии и хотим выразить Вам, Андрей, нашу благодарность! Никогда не были на такой классной экскурсии с таким эрудированным и увлечённым гидом. Всё было очень интересно и познавательно, мы слушали экскурсию с открытыми ртами! Когда приедем в Питер в следующий раз — обязательно к Вам! Огромное спасибо за Ваш труд!
Е
Елена
5 ноя 2025
Один из лучших экскурсоводов. Очень интересно, в меру динамично, доброжелательно, множество информативных нюансов.
А
Алексей
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, мы в восторге, гид Андрей настоящий фанат своего дела, интересно рассказывает об истории города, всегда готов ответить на вопросы, не придерживается тайминга, весьма непосредственно расположен к туристам, что очень располагает. Предстоит пройти пешком 12 км и это не шутка, но это того стоит.
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Андрей - лучший экскурсовод, которого я встречала! Приятная, красивая речь и голос. Слышно хорошо даже в шумном месте. Очень комфортно и приятно. Маршрут замечательный, рассказ настолько интересный, что не оторваться все 8 часов экскурсии) И если устанете или замерзнете, всегда есть варианты. Очень рада, что познакомилась!) Однозначно рекомендую!
Ю
Юлия
1 ноя 2025
Все были здорово!
Ольга
29 окт 2025
Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию! Я получила огромное удовольствие от совместной прогулки, она была наполнена любовью и вниманием к прекрасному городу. Время пролетело незаметно, а впечатления остались неизгладимые. И сейчас, вернувшись домой, я с большим теплом вспоминаю этот день. От души рекомендую данную экскурсию и буду следить за новыми маршрутами от Андрея. Успехов!
Наталья
28 окт 2025
Лучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, при этом огромный массив информации, дат и исторических событий прочно закрепился в памяти, потому как
Лариса
25 окт 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Андрей увлеченный своим делом человек, рассказывает про свой город живо и с интересными деталями. Если вы ищете гида, который не просто перескажет заученный текст, а человека, который сможет увлечь, то вам однозначно к Андрею.
О
Ольга
25 окт 2025
Отличная экскурсия
Е
Елена
22 окт 2025
Экскурсия была очень познавательная, даже при условии неоднократного посещения города Санкт-Петербург ранее. Экскурсовод дал глубокую взаимоувязку разным историческим событиям, рассказал очень интересные факты из жизни известных и значимых для нашей страны личностей, а также познакомил с интересными архитектурными объектами.
Спасибо огромное! Очень рекомендую!
Спасибо огромное! Очень рекомендую!
Валерия
20 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы очень много ходить! Экскурсия длилась с 10 до 17:30, прошли около 13 километров. Честно, под конец уже было тяжеловато, но это стоило того!
Елена
10 окт 2025
Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))
Андрей очень всё хорошо рассказывал, всё понятно и доступно)
Андрей очень всё хорошо рассказывал, всё понятно и доступно)
