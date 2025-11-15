Мои заказы

Пешком по Петербургу: полное погружение

Присоединяйтесь к прогулке по Санкт-Петербургу, где мы обсудим историю города, его развитие и увидим главные достопримечательности
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу предлагает полное погружение в историю и культуру города. Участники пройдут по знаменитым улицам и площадям, узнают о развитии города и жизни его жителей.

В программе - посещение Витебского вокзала, прогулка по набережной Фонтанки, знакомство с главными храмами и домами известных поэтов.

Экскурсия охватывает темы дворцовых переворотов, революций и блокады Ленинграда, что делает её насыщенной и познавательной
5
98 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Пешая прогулка по историческим местам
  • 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
  • 📜 Интересные факты и легенды
  • 🏰 История дворцовых переворотов
  • 🗺️ Увлекательные маршруты по городу
  • 🕰️ Погружение в прошлое Санкт-Петербурга
Пешком по Петербургу: полное погружение© Андрей
Пешком по Петербургу: полное погружение© Андрей
Пешком по Петербургу: полное погружение© Андрей

Что можно увидеть

  • Витебский вокзал
  • Дворцовая площадь
  • Набережная Фонтанки
  • Никольский Морской собор
  • Исаакиевский собор
  • Казанский собор
  • Спас на Крови

Описание экскурсии

  • Витебский вокзал и история первого в стране участка железной дороги
  • История названий улиц и некоторых локаций города: Введенский какал, Подьяческая улица, Новая Голландия, Исаакиевский сквер, Дворцовая площадь и другие
  • Дома, где жили Пушкин, Державин, Блок
  • Набережная Фонтанки с домами в различных архитектурных стилях
  • Главные храмы: Никольский Морской, Исаакиевский, Казанский соборы, Спас на Крови

Вы узнаете:

  • как развивался Петербург, почему выбрали именно это место для строительства города, как появились первые дворцы, менялись границы города и архитектура
  • как зародился и развивался российский флот
  • как жили обычные горожане со времён основания города и до наших дней
  • какой была жизнь известных личностей — императоров, полководцев, государственных деятелей, поэтов, оставивших след не только в истории Петербурга, но и всей страны
  • как и почему появлялись и исчезали каналы в Санкт-Петербурге

Не оставим в стороне тему дворцовых переворотов, революций и, конечно же, блокады Ленинграда. А также у вас будет возможность посетить «ту самую» аптеку из знаменитого стихотворения А. Блока.

Организационные детали

  • Нам предстоит пройти порядка 12,5 км
  • По желанию группы можно сделать перерыв на обед, чашечку горячего кофе или чая

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 397 туристов
Я родился в Ленинграде, а вырос в Петербурге. По образованию — инженер-проектировщик мостов, а по призванию — путешественник и гид. Свои экскурсии я строю на личном опыте, исходя из того,
читать дальше

чем сам интересуюсь, когда открываю для себя новый город. С удовольствием и без лишней суеты познакомлю вас с Петербургом, покажу его с различных сторон, помогу лучше узнать и понять наш город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Пешком по Петербургу: полное погружение (Ольга)Пешком по Петербургу: полное погружение (Диана)Пешком по Петербургу: полное погружение (Диана)Пешком по Петербургу: полное погружение (Диана)Пешком по Петербургу: полное погружение (Диана)Пешком по Петербургу: полное погружение (Юлия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Наталья)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Валерия)Пешком по Петербургу: полное погружение (Елена)Пешком по Петербургу: полное погружение (Елена)Пешком по Петербургу: полное погружение (Елена)Пешком по Петербургу: полное погружение (Елена)Пешком по Петербургу: полное погружение (Елена)
Карина
Карина
15 ноя 2025
Никогда не думала, что смогу держать фокус на чем-то 8 часов подряд! Но экскурсия Андрея тому доказательство. Андрей потрясающий рассказчик и преданный поклонник истории Петербурга. Я думаю любовь Андрея делу
читать дальше

- это то, что согревало нас в холодный дождливый ноябрьский день. Маршрут мне и супругу понравился. Мы бывали в Питере уже несколько раз и были рады увидеть город с новой стороны. Также мне понравились истории некоторых домов Петербурга и их связь с историческими личностями. Еще раз упомяну насколько легко, просто и интересно было общаться с Андреем. Это был незабываемы день в невероятном городе в прекрасной компании! От всего сердца благодарю!

В
Виктория
12 ноя 2025
Андрей построил экскурсию так, что были и известные, обязательные объекты и не очень известные. Но о каждом нас ждал глубокий рассказ. Андрей подготовил глубокий исторический экскурс. Прекрасный язык, легко воспринимается, приветствуются вопросы и обсуждение. Андрей умеет создать дружескую и открытую обстановку. Особая изюминка - это длинная пешеходная прогулка, так что надо быть к этому готовым, чтобы не сойти с дистанции
О
Ольга
11 ноя 2025
Большое, огромное сердечкное вам спасибо за эту замечательную экускурсию!
Безумно понравился маршрут, история города, формат проведения, настроение и атмосфера этого мероприятия! Буду с нетерпением ждать новые экскурсии!
Большое, огромное сердечкное вам спасибо за эту замечательную экускурсию!
Диана
Диана
8 ноя 2025
Только вернулись после экскурсии и хотим выразить Вам, Андрей, нашу благодарность! Никогда не были на такой классной экскурсии с таким эрудированным и увлечённым гидом. Всё было очень интересно и познавательно, мы слушали экскурсию с открытыми ртами! Когда приедем в Питер в следующий раз — обязательно к Вам! Огромное спасибо за Ваш труд!
Только вернулись после экскурсии и хотим выразить Вам, Андрей, нашу благодарность! Никогда не были на такойТолько вернулись после экскурсии и хотим выразить Вам, Андрей, нашу благодарность! Никогда не были на такойТолько вернулись после экскурсии и хотим выразить Вам, Андрей, нашу благодарность! Никогда не были на такойТолько вернулись после экскурсии и хотим выразить Вам, Андрей, нашу благодарность! Никогда не были на такой
Е
Елена
5 ноя 2025
Один из лучших экскурсоводов. Очень интересно, в меру динамично, доброжелательно, множество информативных нюансов.
А
Алексей
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, мы в восторге, гид Андрей настоящий фанат своего дела, интересно рассказывает об истории города, всегда готов ответить на вопросы, не придерживается тайминга, весьма непосредственно расположен к туристам, что очень располагает. Предстоит пройти пешком 12 км и это не шутка, но это того стоит.
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Андрей - лучший экскурсовод, которого я встречала! Приятная, красивая речь и голос. Слышно хорошо даже в шумном месте. Очень комфортно и приятно. Маршрут замечательный, рассказ настолько интересный, что не оторваться все 8 часов экскурсии) И если устанете или замерзнете, всегда есть варианты. Очень рада, что познакомилась!) Однозначно рекомендую!
Андрей - лучший экскурсовод, которого я встречала! Приятная, красивая речь и голос. Слышно хорошо даже в
Ю
Юлия
1 ноя 2025
Все были здорово!
Ольга
Ольга
29 окт 2025
Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию! Я получила огромное удовольствие от совместной прогулки, она была наполнена любовью и вниманием к прекрасному городу. Время пролетело незаметно, а впечатления остались неизгладимые. И сейчас, вернувшись домой, я с большим теплом вспоминаю этот день. От души рекомендую данную экскурсию и буду следить за новыми маршрутами от Андрея. Успехов!
Наталья
Наталья
28 окт 2025
Лучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, при этом огромный массив информации, дат и исторических событий прочно закрепился в памяти, потому как
читать дальше

неспешный темп, возможность задать вопросы и небольшие перерывы не дают утомиться. Маршрут построен очень грамотно: пока еще свеженькие - не самые туристические места (но очень интересные), а ближе к окончанию - все стандартные достопримечательности (мы потом еще несколько раз на других экскурсиях слышали про них рассказы). Понравилась структурированность маршрута и материала, это был не набор разрозненных фактов, а полноценная история развития города. У гида Андрея очень деликатный юмор и море обаяния, чувствуется внутренняя доброта, любовь к истории и профессионализм! Спасибо!!!

Лучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, приЛучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, приЛучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, приЛучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, приЛучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, приЛучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, приЛучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, приЛучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, приЛучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, при
Лариса
Лариса
25 окт 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Андрей увлеченный своим делом человек, рассказывает про свой город живо и с интересными деталями. Если вы ищете гида, который не просто перескажет заученный текст, а человека, который сможет увлечь, то вам однозначно к Андрею.
О
Ольга
25 окт 2025
Отличная экскурсия
Е
Елена
22 окт 2025
Экскурсия была очень познавательная, даже при условии неоднократного посещения города Санкт-Петербург ранее. Экскурсовод дал глубокую взаимоувязку разным историческим событиям, рассказал очень интересные факты из жизни известных и значимых для нашей страны личностей, а также познакомил с интересными архитектурными объектами.
Спасибо огромное! Очень рекомендую!
Валерия
Валерия
20 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы очень много ходить! Экскурсия длилась с 10 до 17:30, прошли около 13 километров. Честно, под конец уже было тяжеловато, но это стоило того!
Очень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы оченьОчень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы очень
Елена
Елена
10 окт 2025
Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))
Андрей очень всё хорошо рассказывал, всё понятно и доступно)
Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))Отличная экскурсия, действительно полное погружение)))

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

