Карина читать дальше - это то, что согревало нас в холодный дождливый ноябрьский день. Маршрут мне и супругу понравился. Мы бывали в Питере уже несколько раз и были рады увидеть город с новой стороны. Также мне понравились истории некоторых домов Петербурга и их связь с историческими личностями. Еще раз упомяну насколько легко, просто и интересно было общаться с Андреем. Это был незабываемы день в невероятном городе в прекрасной компании! От всего сердца благодарю! Никогда не думала, что смогу держать фокус на чем-то 8 часов подряд! Но экскурсия Андрея тому доказательство. Андрей потрясающий рассказчик и преданный поклонник истории Петербурга. Я думаю любовь Андрея делу

В Виктория Андрей построил экскурсию так, что были и известные, обязательные объекты и не очень известные. Но о каждом нас ждал глубокий рассказ. Андрей подготовил глубокий исторический экскурс. Прекрасный язык, легко воспринимается, приветствуются вопросы и обсуждение. Андрей умеет создать дружескую и открытую обстановку. Особая изюминка - это длинная пешеходная прогулка, так что надо быть к этому готовым, чтобы не сойти с дистанции

О Ольга Большое, огромное сердечкное вам спасибо за эту замечательную экускурсию!

Безумно понравился маршрут, история города, формат проведения, настроение и атмосфера этого мероприятия! Буду с нетерпением ждать новые экскурсии!

Диана Только вернулись после экскурсии и хотим выразить Вам, Андрей, нашу благодарность! Никогда не были на такой классной экскурсии с таким эрудированным и увлечённым гидом. Всё было очень интересно и познавательно, мы слушали экскурсию с открытыми ртами! Когда приедем в Питер в следующий раз — обязательно к Вам! Огромное спасибо за Ваш труд!

Е Елена Один из лучших экскурсоводов. Очень интересно, в меру динамично, доброжелательно, множество информативных нюансов.

А Алексей Очень интересная экскурсия, мы в восторге, гид Андрей настоящий фанат своего дела, интересно рассказывает об истории города, всегда готов ответить на вопросы, не придерживается тайминга, весьма непосредственно расположен к туристам, что очень располагает. Предстоит пройти пешком 12 км и это не шутка, но это того стоит.

Ю Юлия Андрей - лучший экскурсовод, которого я встречала! Приятная, красивая речь и голос. Слышно хорошо даже в шумном месте. Очень комфортно и приятно. Маршрут замечательный, рассказ настолько интересный, что не оторваться все 8 часов экскурсии) И если устанете или замерзнете, всегда есть варианты. Очень рада, что познакомилась!) Однозначно рекомендую!

Ю Юлия Все были здорово!

Ольга Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию! Я получила огромное удовольствие от совместной прогулки, она была наполнена любовью и вниманием к прекрасному городу. Время пролетело незаметно, а впечатления остались неизгладимые. И сейчас, вернувшись домой, я с большим теплом вспоминаю этот день. От души рекомендую данную экскурсию и буду следить за новыми маршрутами от Андрея. Успехов!

Наталья читать дальше неспешный темп, возможность задать вопросы и небольшие перерывы не дают утомиться. Маршрут построен очень грамотно: пока еще свеженькие - не самые туристические места (но очень интересные), а ближе к окончанию - все стандартные достопримечательности (мы потом еще несколько раз на других экскурсиях слышали про них рассказы). Понравилась структурированность маршрута и материала, это был не набор разрозненных фактов, а полноценная история развития города. У гида Андрея очень деликатный юмор и море обаяния, чувствуется внутренняя доброта, любовь к истории и профессионализм! Спасибо!!! Лучшая экскурсия! С Андреем, как с лучшим другом, побродили по городу - самый душевный формат, при этом огромный массив информации, дат и исторических событий прочно закрепился в памяти, потому как

Лариса Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Андрей увлеченный своим делом человек, рассказывает про свой город живо и с интересными деталями. Если вы ищете гида, который не просто перескажет заученный текст, а человека, который сможет увлечь, то вам однозначно к Андрею.

О Ольга Отличная экскурсия

Е Елена Экскурсия была очень познавательная, даже при условии неоднократного посещения города Санкт-Петербург ранее. Экскурсовод дал глубокую взаимоувязку разным историческим событиям, рассказал очень интересные факты из жизни известных и значимых для нашей страны личностей, а также познакомил с интересными архитектурными объектами.

Спасибо огромное! Очень рекомендую!

Валерия Очень понравилась экскурсия, обошли все знакомые места и узнали много интересных фактов. Но будьте готовы очень много ходить! Экскурсия длилась с 10 до 17:30, прошли около 13 километров. Честно, под конец уже было тяжеловато, но это стоило того!