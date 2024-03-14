2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Начало: Арка Главного Штаба
Расписание: По субботам и воскресениям в 16.00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождественский Петербург: путешествие в новогоднюю сказку
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Новогоднюю сказку по Рождественскому Петербургу
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 марта 2024Очень понравилось, Виктор рассказал много фактов, о которых на обычных экскурсиях не говорят, нам было интересно.
- EEkaterin17 июля 2022Экскурсия топ! Одна из лучших, на лучших, на которых бывали! Замечательный, эрудированный, очень глубоко знающий предмет гид (имени к сожалению не запомнили). Не банальные истории, погружаешься в атмосферу. 3 часа пролетели незаметно! Рекомендуем
- ВВоронина5 ноября 2020Итальянский ПетербургЗамечательная экскурсия. Алена - знающий интеллигентный экскурсовод. Рассказывает так, что факты легко запоминаются. Хотим вместе в Аленой посмотреть еще и Французский Петербург. Татьяна Воронина
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Манежная площадь»
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