Е Екатерина Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице Очень понравилось, Виктор рассказал много фактов, о которых на обычных экскурсиях не говорят, нам было интересно.

E Ekaterin Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице Экскурсия топ! Одна из лучших, на лучших, на которых бывали! Замечательный, эрудированный, очень глубоко знающий предмет гид (имени к сожалению не запомнили). Не банальные истории, погружаешься в атмосферу. 3 часа пролетели незаметно! Рекомендуем