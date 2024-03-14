Манежная площадь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Манежная площадь» в Санкт-Петербурге, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Начало: Арка Главного Штаба
Расписание: По субботам и воскресениям в 16.00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 900 за всё до 10 чел.
Рождественский Петербург: путешествие в новогоднюю сказку
На машине
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождественский Петербург: путешествие в новогоднюю сказку
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
В Новогоднюю сказку по Рождественскому Петербургу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Новогоднюю сказку по Рождественскому Петербургу
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 марта 2024
    Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
    Очень понравилось, Виктор рассказал много фактов, о которых на обычных экскурсиях не говорят, нам было интересно.
  • E
    Ekaterin
    17 июля 2022
    Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
    Экскурсия топ! Одна из лучших, на лучших, на которых бывали! Замечательный, эрудированный, очень глубоко знающий предмет гид (имени к сожалению не запомнили). Не банальные истории, погружаешься в атмосферу. 3 часа пролетели незаметно! Рекомендуем
  • В
    Воронина
    5 ноября 2020
    Итальянский Петербург
    Замечательная экскурсия. Алена - знающий интеллигентный экскурсовод. Рассказывает так, что факты легко запоминаются. Хотим вместе в Аленой посмотреть еще и Французский Петербург. Татьяна Воронина

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Манежная площадь»

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  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Зимний дворец
  9. Казанский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Манежная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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