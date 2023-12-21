Пообщаться с ездовыми собаками и получить удовольствие от снежных приключений на групповой экскурсии
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|1 800 ₽
|Взрослый
|2 100 ₽
Описание
Что вас ожидает
Всё, что вы хотели знать о хаски
По пути и на месте вы познакомитесь с историей возникновения прекрасной породы, которую вывели для перевозки грузов на большие расстояния в метель, по глубоким сугробам. Узнаете об особенностях характера, воспитания и содержания. Услышите об исторических событиях, в которых принимали участие предки сибирских хаски. Также вам расскажут о спортивных дисциплинах, в которых принимают участие лохматики.
«Одна хаски хорошо, а две лучше»
Ещё одна истина! В питомнике вы окажетесь в окружении 20 дружелюбно настроенных хвостов. Сможете пообниматься и сфотографироваться с ними. И, конечно, вам предложат прокатиться на специальных санях — нартах. А самые смелые смогут и сами встать в управление собачьей упряжкой, пройдя курс начинающего каюра. Ну и в заключение попьём ароматный чай, чтобы согреться после зимних развлечений.
Организационные детали
- Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: билеты в питомник — 1500 руб. за взрослого, 1000 руб. за ребёнка 7-13 лет, 500 руб. за ребёнка от 4-6 лет, дети до 4 лет — бесплатно. В билет входит общение с собаками, чаепитие и катание в упряжке (дети до 4 лет катаются на руках у взрослых)
- Подготовка к поездке: удобная и тёплая одежда и обувь без опушки, желательно без шуб; рукавицы/перчатки — обязательно, с собой можно взять перекус
- На экскурсии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Московская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.