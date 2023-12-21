«Без труда не выловишь и хаски из леса», «спорта бояться, хаски не заводить». Не каждый решится на таких неугомонных псов! Но даже день с ними подарит радость надолго. Мы посетим базу тренировки лохматых спортсменов. Они — чемпионы в престижных соревнованиях, а их хозяйка — тренер и судья по ездовому спорту. Вы узнаете больше о породе, пообщаетесь с собаками. И, конечно, прокатитесь на нартах — как в лучших фильмах о золотоискателях на Аляске.

Описание

Что вас ожидает

Всё, что вы хотели знать о хаски

По пути и на месте вы познакомитесь с историей возникновения прекрасной породы, которую вывели для перевозки грузов на большие расстояния в метель, по глубоким сугробам. Узнаете об особенностях характера, воспитания и содержания. Услышите об исторических событиях, в которых принимали участие предки сибирских хаски. Также вам расскажут о спортивных дисциплинах, в которых принимают участие лохматики.

«Одна хаски хорошо, а две лучше»

Ещё одна истина! В питомнике вы окажетесь в окружении 20 дружелюбно настроенных хвостов. Сможете пообниматься и сфотографироваться с ними. И, конечно, вам предложат прокатиться на специальных санях — нартах. А самые смелые смогут и сами встать в управление собачьей упряжкой, пройдя курс начинающего каюра. Ну и в заключение попьём ароматный чай, чтобы согреться после зимних развлечений.

Организационные детали