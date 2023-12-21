Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Пообщаться с ездовыми собаками и получить удовольствие от снежных приключений на групповой экскурсии

«Без труда не выловишь и хаски из леса», «спорта бояться, хаски не заводить». Не каждый решится на таких неугомонных псов! Но даже день с ними подарит радость надолго. Мы посетим базу тренировки лохматых спортсменов. Они — чемпионы в престижных соревнованиях, а их хозяйка — тренер и судья по ездовому спорту. Вы узнаете больше о породе, пообщаетесь с собаками. И, конечно, прокатитесь на нартах — как в лучших фильмах о золотоискателях на Аляске.
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Из Петербурга - в гости к хаски: путешествие в духе Джека Лондона
Ближайшие даты:
21
дек
24
дек
28
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дек
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13
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский1 800 ₽
Взрослый2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Всё, что вы хотели знать о хаски

По пути и на месте вы познакомитесь с историей возникновения прекрасной породы, которую вывели для перевозки грузов на большие расстояния в метель, по глубоким сугробам. Узнаете об особенностях характера, воспитания и содержания. Услышите об исторических событиях, в которых принимали участие предки сибирских хаски. Также вам расскажут о спортивных дисциплинах, в которых принимают участие лохматики.

«Одна хаски хорошо, а две лучше»

Ещё одна истина! В питомнике вы окажетесь в окружении 20 дружелюбно настроенных хвостов. Сможете пообниматься и сфотографироваться с ними. И, конечно, вам предложат прокатиться на специальных санях — нартах. А самые смелые смогут и сами встать в управление собачьей упряжкой, пройдя курс начинающего каюра. Ну и в заключение попьём ароматный чай, чтобы согреться после зимних развлечений.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: билеты в питомник — 1500 руб. за взрослого, 1000 руб. за ребёнка 7-13 лет, 500 руб. за ребёнка от 4-6 лет, дети до 4 лет — бесплатно. В билет входит общение с собаками, чаепитие и катание в упряжке (дети до 4 лет катаются на руках у взрослых)
  • Подготовка к поездке: удобная и тёплая одежда и обувь без опушки, желательно без шуб; рукавицы/перчатки — обязательно, с собой можно взять перекус
  • На экскурсии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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