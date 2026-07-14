Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Санкт-Петербург, город с богатым историческим наследием, славится своими львами - символами могущества и величия.
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность увидеть и узнать о множестве львиных скульптур, украшающих город с петровских читать дальшеуменьшить
времен.
Вы познакомитесь с историями, связанными с каждым из изваяний, откроете для себя, как образ льва проник в русскую культуру и почему эти хищники заняли особое место в сердцах петербуржцев.
На прогулке по Адмиралтейской набережной, у дома Лаваля, у стен Михайловского замка и в Саду Дружбы вы услышите удивительные истории о флорентийских львах, львах-философах, римских статуях и шанхайских хищниках.
Экскурсия также может быть посвящена местам съемок знаменитого фильма, а комфортный микроавтобус обеспечит приятное путешествие по городу. Место встречи уточняется по договоренности, что делает ваш опыт максимально удобным
Большинство львиных скульптур в Петербурге связаны с другими городами и странами. Так, на пристани Адмиралтейской набережной вы услышите о близнецах флорентийских львов, украшающих площадь Синьории. Я поделюсь забавной историей о том, как скульптуру повредили туристы и как львам пришлось «посидеть на больничном». У дома Лаваля мы познакомимся со львами-философами и вспомним о египетских изваяниях. У стен Михайловского замка встретим львов, скопированных со статуи, найденной на раскопках в Риме, а в Саду Дружбы поиграем с шанхайскими хищниками.
Львиные истории
Отсылки, связи, исторические легенды и городские суеверия — мы протянем ниточки от материальных скульптур к различным произведениям искусства и даже реальным событиям. У Дворца со львами вспомним поэму «Медный всадник» — именно здесь настигло наводнение Евгения. Я объясню, как Львиный мост связан с газетой знакомств, и поделюсь мифами о львах на Банковском мосту, которых ошибочно считают грифонами. Вы встретите льва на «Летучем голландце», узнаете, где статуи соседствуют с живым оригиналом, и поймете символизм льва на бюсте Петра I. А еще увидите, какие львы охраняют легендарных сфинксов!
Организационные детали
По вашему желанию экскурсия может быть полностью посвящена местам съёмок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Экскурсия проводится на комфортном микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей и кожаным салоном
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8009 туристов
Меня зовут Виктор. Я сам очень люблю путешествовать и с радостью всех знакомлю с Петербургом, даже жителям города готов показать что-нибудь новенькое и неизвестное. Этот великолепный город с первых минут читать дальшеуменьшить
поразил меня чудесной атмосферой и таинственной душой. Я живу в центре и знаю много маленьких интересных деталей: от стрит-арта и блошиных рынков до дворцов и парков. С радостью поделюсь с вами знаниями, эмоциями и наблюдениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Виктору за замечательную экскурсию! Все остались в полном восторге. Живой интересный диалог, удивительные неизвестные факты, аудио и видео сопровождение. Экскурсия на которую хочется вернуться снова.
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Светлана
Чудесный, мрачный, таинственный, странный, одинокий, романтический… Петербург разный! Таким он чаще предстаёт перед нами, если только вы не отправились по следам любимого всеми фильма… Вот уж было приключение!!! И круто, читать дальшеуменьшить
что экскурсия проходила вечером! Спасибо 🙏Виктору за интересный рассказ, удивительные факты, что мы не знали,спасибо за отрывки из чудесной рязановской комедии, за всех красавчиков львов, за шикарные фотосеты😉,спасибо за предупредительность и внимательность (последнее особенно тронуло!). Очень душевная, содержательная, даже с юмором,вышла наша приключенская история!
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Т
Татьяна
Выбирали экскурсию заранее, были с ребёнком 9 лет. Хотелось что-нибудь необычного и чтобы ребёнку было интересно. Не ошиблись с выбором. Время пролетело очень быстро. Узнали новые, нестандартные факты и о читать дальшеуменьшить
львах, и о городе. Гид Виктор очень эрудированный, вежливый, доброжелательный. Отличный водитель, что немаловажно. Ребёнок тоже в восторге. Виктор хорошо ладит с детьми, к ребёнку постоянное внимание. Спасибо огромное за экскурсию!
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Анна
Хоть и прошло время, но мы с удовольствием вспоминаем эту экскурсию. Прежде всего понравилась нестандартная тема и её интересное изложение на фоне реальной истории города. Помимо историй о львах, мы параллельно читать дальшеуменьшить
узнали много о быте и даже нравах жителей не только давних времен, но также и недавнего прошлого и даже настоящего. Мы получали ответы на все вопросы. Также порадовала возможность посетить довольно отдаленные друг от друга места на авто, которые бы в пешей экскурсии мы бы с ребенком не осилили бы. Несмотря на некоторую неусидчивость моего сына, гид Виктор держался ровно и достойно.
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Е
Елена
Интересно построена экскурсия с аудио и видео сопровождением, удобный маршрут. Виктор- внимательный, доброжелательный и интересный рассказчик. Мы, компания из пяти человек, прекрасно и душевно провели время. Рекомендую 💫
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Елена
Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе. За время путешествия по местам пребывания героев фильма "Приключение итальянцев в России" узнаешь много неизвестных фактов о съёмках в Питере. При этом не только посещаешь места, на читать дальшеуменьшить
которых побывали герои любимого кино, но и имеешь возможность вспомнить эти эпизоды из предоставляемого Виктором (экскурсоводом) визуального материала. Виктор при этом с удовольствием откликается на предложение дополнительно ответить на интересующие туристов вопросы, не касающиеся тематики экскурсии.
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