Виктор проводит ещё 2 экскурсии

времен. Вы познакомитесь с историями, связанными с каждым из изваяний, откроете для себя, как образ льва проник в русскую культуру и почему эти хищники заняли особое место в сердцах петербуржцев. На прогулке по Адмиралтейской набережной, у дома Лаваля, у стен Михайловского замка и в Саду Дружбы вы услышите удивительные истории о флорентийских львах, львах-философах, римских статуях и шанхайских хищниках. Экскурсия также может быть посвящена местам съемок знаменитого фильма, а комфортный микроавтобус обеспечит приятное путешествие по городу. Место встречи уточняется по договоренности, что делает ваш опыт максимально удобным

Описание экскурсии

Львы со всего света

Большинство львиных скульптур в Петербурге связаны с другими городами и странами. Так, на пристани Адмиралтейской набережной вы услышите о близнецах флорентийских львов, украшающих площадь Синьории. Я поделюсь забавной историей о том, как скульптуру повредили туристы и как львам пришлось «посидеть на больничном». У дома Лаваля мы познакомимся со львами-философами и вспомним о египетских изваяниях. У стен Михайловского замка встретим львов, скопированных со статуи, найденной на раскопках в Риме, а в Саду Дружбы поиграем с шанхайскими хищниками.

Львиные истории

Отсылки, связи, исторические легенды и городские суеверия — мы протянем ниточки от материальных скульптур к различным произведениям искусства и даже реальным событиям. У Дворца со львами вспомним поэму «Медный всадник» — именно здесь настигло наводнение Евгения. Я объясню, как Львиный мост связан с газетой знакомств, и поделюсь мифами о львах на Банковском мосту, которых ошибочно считают грифонами. Вы встретите льва на «Летучем голландце», узнаете, где статуи соседствуют с живым оригиналом, и поймете символизм льва на бюсте Петра I. А еще увидите, какие львы охраняют легендарных сфинксов!

Организационные детали