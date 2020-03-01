Виктор проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России

Почувствовать себя героем знаменитого фильма и раскрыть секреты самых примечательных скульптур

Виктор
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Виктор – ваш гид
Цари зверей украшают Северную столицу с петровских дней.

На прогулке вы увидите множество изваяний: строгие и забавные, величественные и взлохмаченные, они хранят немало любопытных историй.

Вы узнаете о судьбе каждой скульптуры, услышите о появлении образа льва в нашей культуре — и поймете, почему эти хищники стали так популярны в Петербурге.
4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России

Что вас ожидает

Львы со всего света
Большинство львиных скульптур в Петербурге связаны с другими городами и странами. Так, на пристани Адмиралтейской набережной вы услышите о близнецах флорентийских львов, украшающих площадь Синьории. Я поделюсь забавной историей о том, как скульптуру повредили туристы и как львам пришлось «посидеть на больничном». У дома Лаваля мы познакомимся со львами-философами и вспомним о египетских изваяниях. У стен Михайловского замка встретим львов, скопированных со статуи, найденной на раскопках в Риме, а в Саду Дружбы поиграем с шанхайскими хищниками.

Львиные истории
Отсылки, связи, исторические легенды и городские суеверия — мы протянем ниточки от материальных скульптур к различным произведениям искусства и даже реальным событиям. У Дворца со львами вспомним поэму «Медный всадник» — именно здесь настигло наводнение Евгения. Я объясню, как Львиный мост связан с газетой знакомств, и поделюсь мифами о львах на Банковском мосту, которых ошибочно считают грифонами. Вы встретите льва на «Летучем голландце», узнаете, где статуи соседствуют с живым оригиналом, и поймете символизм льва на бюсте Петра I. А еще увидите, какие львы охраняют легендарных сфинксов!

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортном микроавтобусе, место встречи — по договоренности.

Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Меня зовут Виктор. Мне 31 год, из которых половину я живу в Санкт-Петербурге. Этот великолепный город с первых минут поразил меня чудесной атмосферой и таинственной душой. Я живу в центре и знаю много маленьких интересных деталей: от стрит-арта и блошиных рынков до дворцов и парков. С радостью поделюсь с вами знаниями, эмоциями и наблюдениями!
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