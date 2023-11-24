Возможно ли научиться читать картины словно книги? Попробуем! Ведь имея такой навык, можно самостоятельно изучать живопись в любом музее мира. На экскурсии мы раскроем библейские и мифологические сюжеты, познакомимся с символикой предметов и цветов. И теперь, приходя на выставку, в собор или церковь, вы будете открывать гораздо больше смыслов и деталей.

Описание

Что вас ожидает

Диалог с искусством. В центре нашего внимания окажутся не экспонаты музея, а ключевые сюжеты и образы западно-европейской живописи. Их можно отнести к трём ключевым темам: античная мифология, Ветхий Завет и Новый Завет. Зная их иконопись, мы сразу обретаем ключ к пониманию большей части всего живописного наследия.

Например, мы выясним:

Как и почему библейские сюжеты обрастают живописными деталями: например, о чём нам могут сказать лилия и крылья ангела.

Как один из культовых женских образов с веками трансформировался из благородной невинной девы в la femme fatale.

Как на одной картине могут сочетаться несколько жанров: проследим это на примере единственной работы Караваджо в России.

А также вступим в диалог с одним из величавший мастеров испанской школы 17 века.

Где будем искать ответы:

Парадные залы и Большая церковь Зимнего дворца

Венецианская галерея

Просветы и кабинеты Нового Эрмитажа

Залы Рембрандта и Рубенса

Античные залы

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит искусство и хочет во время посещения музеев понимать и видеть больше.

Организационные детали