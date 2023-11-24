Как читать картины: авторская экскурсия по Эрмитажу

Научиться видеть и понимать больше, посещая любой музей мира

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Возможно ли научиться читать картины словно книги? Попробуем! Ведь имея такой навык, можно самостоятельно изучать живопись в любом музее мира.

На экскурсии мы раскроем библейские и мифологические сюжеты, познакомимся с символикой предметов и цветов.

И теперь, приходя на выставку, в собор или церковь, вы будете открывать гораздо больше смыслов и деталей.
Как читать картины: авторская экскурсия по Эрмитажу
Как читать картины: авторская экскурсия по Эрмитажу
Как читать картины: авторская экскурсия по Эрмитажу
Как читать картины: авторская экскурсия по Эрмитажу
Как читать картины: авторская экскурсия по Эрмитажу
Как читать картины: авторская экскурсия по Эрмитажу
Как читать картины: авторская экскурсия по Эрмитажу
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Диалог с искусством. В центре нашего внимания окажутся не экспонаты музея, а ключевые сюжеты и образы западно-европейской живописи. Их можно отнести к трём ключевым темам: античная мифология, Ветхий Завет и Новый Завет. Зная их иконопись, мы сразу обретаем ключ к пониманию большей части всего живописного наследия.
Например, мы выясним:

  • Как и почему библейские сюжеты обрастают живописными деталями: например, о чём нам могут сказать лилия и крылья ангела.
  • Как один из культовых женских образов с веками трансформировался из благородной невинной девы в la femme fatale.
  • Как на одной картине могут сочетаться несколько жанров: проследим это на примере единственной работы Караваджо в России.
  • А также вступим в диалог с одним из величавший мастеров испанской школы 17 века.

Где будем искать ответы:

  • Парадные залы и Большая церковь Зимнего дворца
  • Венецианская галерея
  • Просветы и кабинеты Нового Эрмитажа
  • Залы Рембрандта и Рубенса
  • Античные залы

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит искусство и хочет во время посещения музеев понимать и видеть больше.

Организационные детали

  • Если у вас есть пожелания — обязательно дайте мне знать, я их всегда учитываю. Также в зависимости от вашей подготовленности наполнение экскурсии может немного меняться.
  • Билеты в Эрмитаж приобретаются дополнительно. Их вы можете купить на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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