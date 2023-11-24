Научиться видеть и понимать больше, посещая любой музей мира
Возможно ли научиться читать картины словно книги? Попробуем! Ведь имея такой навык, можно самостоятельно изучать живопись в любом музее мира.
На экскурсии мы раскроем библейские и мифологические сюжеты, познакомимся с символикой предметов и цветов.
И теперь, приходя на выставку, в собор или церковь, вы будете открывать гораздо больше смыслов и деталей.
На экскурсии мы раскроем библейские и мифологические сюжеты, познакомимся с символикой предметов и цветов.
И теперь, приходя на выставку, в собор или церковь, вы будете открывать гораздо больше смыслов и деталей.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Диалог с искусством. В центре нашего внимания окажутся не экспонаты музея, а ключевые сюжеты и образы западно-европейской живописи. Их можно отнести к трём ключевым темам: античная мифология, Ветхий Завет и Новый Завет. Зная их иконопись, мы сразу обретаем ключ к пониманию большей части всего живописного наследия.
Например, мы выясним:
- Как и почему библейские сюжеты обрастают живописными деталями: например, о чём нам могут сказать лилия и крылья ангела.
- Как один из культовых женских образов с веками трансформировался из благородной невинной девы в la femme fatale.
- Как на одной картине могут сочетаться несколько жанров: проследим это на примере единственной работы Караваджо в России.
- А также вступим в диалог с одним из величавший мастеров испанской школы 17 века.
Где будем искать ответы:
- Парадные залы и Большая церковь Зимнего дворца
- Венецианская галерея
- Просветы и кабинеты Нового Эрмитажа
- Залы Рембрандта и Рубенса
- Античные залы
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто любит искусство и хочет во время посещения музеев понимать и видеть больше.
Организационные детали
- Если у вас есть пожелания — обязательно дайте мне знать, я их всегда учитываю. Также в зависимости от вашей подготовленности наполнение экскурсии может немного меняться.
- Билеты в Эрмитаж приобретаются дополнительно. Их вы можете купить на Трипстере: купить билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Ольга, и я обожаю искусство! Всю свою жизнь при любой возможности я ходила в музеи, замки, соборы и посещала экскурсии. Сегодня я провожу их сама и счастлива быть проводником в мир живописи, художников, тайных смыслов и удивительных историй. Буду рада позаботиться о вас, вашем отдыхе и рассказать всё, что знаю сама. До встречи!
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