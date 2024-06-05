Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Начало: Во дворе Зимнего дворца
«Вы посетите строгий Фельдмаршальский зал, услышите истории царской династии в портретной галерее Романовых, полюбуетесь Тронным залом, увидите аллегории дня и ночи в Малахитовой гостиной, а после, по желанию, отправите открытку из Эрмитажа»
«Если вы считаете себя знатоком искусства и хотели бы сильнее углубиться в историю шедевров мирового искусства, а также узнать о судьбе художников и разгадать символизм самых ценных картин Эрмитажа, то этот маршрут для вас»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
Начало: На Дворцовой площади
«А финальным аккордом путешествия по Эрмитажу станет Большой Георгиевский зал, он же — Большой Тронный, где вы узнаете о буднях императора и о том, как проходили официальные церемонии Российского императорского дома»
Начало: Александровская колонна на Дворцовой площади
«Увлекательное путешествие по временам и странам - все шедевры Главного музейного комплекса Эрмитажа вы сможете увидеть за 2-х часовой тур»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника в 16:00
9 июня в 16:00
12 июня в 16:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Советы к посещению
Тому, кто хочет посетить Эрмитаж, следует учитывать, что количество билетов для посещения ограничено. Приобретать билеты на выставки и экспозиции лучше через интернет. Купить их в кассе музея не всегда возможно, туда поступают только те билеты, которые не были проданы онлайн.
На первом этаже основного комплекса можно относительно недорого купить подарки и сувениры. Это блокноты и календари, альбомы по искусству, наборы открыток с авторскими фотографиями и многое другое.
На память о посещении музея можно сфотографироваться на фоне наиболее полюбившегося вам произведения искусства или экспоната
Немного истории
Существование музея началось с покупки 225 полотен голландской и фламандской живописи, которую императрице Екатерине II доставили из Берлина в 1764 году. Большую часть их разместили в той части дворца, которая носила название "Эрмитаж", что в переводе с французского означало – место уединения. Позднее название распространилось на всю картинную галерею. Сейчас это Малый Эрмитаж.
Постепенно собрание картин стало расширяться, размера старого помещения оказалось недостаточно, было принято решение о строительстве Большого Эрмитажа, который был построен в 1787 году.
Фонды музея с тех пор постоянно пополнялись, приобретались не только картины, но и археологические артефакты, коллекции камней, оружия, монет, посуды.
До 1852 года Эрмитаж был доступен только для избранных. Доступ для широкой публики был открыт после возведения здания Нового Эрмитажа
Местные экскурсоводы
Музейный комплекс Эрмитаж очень велик, осмотреть все за один визит невозможно. Поэтому лучше выбрать одну из наиболее интересных для вас экскурсий. На нашем сайте вы сможете выбрать подходящее предложение из списка, опираясь на описание гида, посмотреть фото проведенных ранее экскурсий и забронировать билет на удобную дату
Свой день рождения я отпраздновала в Эрмитаже с семьей и экскурсоводом Татьяной:)
Прекрасный был день, великолепная экскурсия. С нами были дети 8 и 12 лет, были увлечены рассказом экскурсовода и с интересом гуляли по Эрмитажу.
Благодарим команду за организованность и профессионализм!
Очень приятный, интеллигентный экскурсовод. Детям (8 лет) было интересно слушать, не перегружено фактической информацией и при этом очень познавательно как для детей, так и для взрослых. Жанна, спасибо большое за вашу доброжелательность и увлекательное знакомство с Эрмитажем! Рекомендую)
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Эрмитаж" можно забронировать 99 экскурсий и билетов от 500 до 20 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 14151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
В 2024 году Санкт-Петербургский Эрмитаж остается одним из самых популярных музеев России. Добраться сюда можно на метро, на автобусе или машине. В летнее время приятно совершить пешеходную прогулку до музейного комплекса, расположенного на берегу Невы.
Здесь собраны и выставлены культурные достижения всего человечества. Знакомство с ними представляет интерес как для школьника, так и для зрелого человека.
На нашем сайте можно узнать стоимость маршрута, уточнить, для кого он предназначен. Посетитель сайта может ознакомиться с отзывами по конкретным маршрутам, выбрать подходящее время, забронировать билет по низкой цене. Экскурсия может быть индивидуальной, в том числе для гостей с детьми