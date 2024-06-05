Билеты в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, экскурсии и аудиогиды

Найдено 99 экскурсий в категории «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
1836 отзывов
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
«В Эрмитаже вы пройдете по классическому маршруту, который начинается со сверкающей золотом Иорданской лестницы и проходит по парадной анфиладе залов Зимнего дворца»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850 за билет
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
28 отзывов
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
«Вы познакомитесь с историей Эрмитажа — большого комплекса зданий, созданного в разные эпохи выдающими архитекторами прошлого, — и его коллекциями»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750 за билет
Услуга по покупке билета в Эрмитаж
Билеты
30 минут
2229 отзывов
Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
«По четвергам пенсионеры могут пройти в Эрмитаж, купив соответствующий билет за 1 руб»
9 июня в 13:30
500 за билет
Эрмитаж с нуля
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
«Я расскажу о первых хозяевах Зимнего дворца и о том, с чего начинался Эрмитаж»
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
«Эрмитаж — это 1084 комнаты, 1476 окон и 117 лестниц»
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Индивидуальная
1.5 часа
199 отзывов
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
«Не пропустить самое главное в Эрмитаже»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
«Приглашаю детей и их родителей на душевную познавательную экскурсию, посвященную эрмитажным котикам»
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Эрмитаж. Знакомство
Индивидуальная
2 часа
135 отзывов
Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства
Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
«Как и для большинства гостей, Эрмитаж начнется для вас с белоснежной Иорданской лестницы»
12 июня в 11:00
14 июня в 13:00
4 500 за всё до 2 чел.
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
154 отзыва
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
«Мы откроем вам секрет, как Эрмитаж стал самым большим музеем мира и откуда у нас шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Рембрандта»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790 за билет
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
«Эта программа — квест по Эрмитажу, который вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего (чат-бот)»
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Индивидуальная
2 часа
360 отзывов
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
«Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно за себя и за гида — 500 руб»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
С умом по Эрмитажу
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
168 отзывов
С умом по Эрмитажу
Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида
Начало: Угол Дворцовой площади справа от Зимнего дворца
«Далее неспешно продвигаемся из Малого Эрмитажа в Большой, чтобы подробно остановиться на коллекциях итальянской и голландской живописи»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
62755 334 за всё до 3 чел.
Интимный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
«А еще выясним, в какой части Малого Эрмитажа жили фавориты императорских особ и было ли принято появляться при дворе с фаворитами»
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950 за всё до 4 чел.
Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
Билеты
30 минут
174 отзыва
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
«Это билет в Главный штаб Эрмитажа, где вы можете познакомиться с работами импрессионистов и выставками»
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500 за билет
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
Групповая
1 час
134 отзыва
Анатомический Эрмитаж: экскурсия-лекция по медицинским чудесам
Погрузитесь в мир анатомии и медицины с экскурсией в Анатомический Эрмитаж. Откройте новые знания о человеческом теле и его загадках
Начало: У станции метро «Петроградская»
«Свободное посещение экспозиции Анатомического Эрмитажа не разрешается»
11 июня в 14:00
13 июня в 13:00
534 за человека
Эрмитаж с лицензированным гидом
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Начало: Около Александровской колонны
«В Малом Эрмитаже раскроете, что означало слово «эрмитаж» ранее, как начиналась коллекция музея и кто ее охранял»
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 2 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
371 отзыв
Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом
Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга
Начало: В Зимнем дворце
«А рядом вас ждут совсем маленький Эрмитаж с висячим садом Екатерины II, море картин Большого Эрмитажа, театр с небесно-голубым фойе и Новый Эрмитаж»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 200 за всё до 4 чел.
Эрмитаж: шедевры и секреты
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Эрмитаж: шедевры и секреты
Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Эрмитаж
«Я раскрою, сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются, кто и когда жил в Зимнем дворце»
Завтра в 13:00
11 июня в 11:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1315 отзывов
Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе
Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
«На экскурсии вы узнаете много интересного о коллекции Эрмитажа и значимых событиях, связанных с Русской историей»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 700 за билет
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
349 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200 за всё до 7 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1349 отзывов
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
«Мы с вами увидим всё то, чем знаменита Северная столица, от Дворцовой площади и Эрмитажа до Медного всадника и зданий Сената и Синода»
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 800 за человека
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
31 отзыв
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
«Я познакомлю вас с историей строительства зданий Эрмитажа и расскажу, зачем была вырыта Зимняя канавка»
13 июня в 13:00
21 июня в 13:00
1 340 за человека
Тайны шедевров Эрмитажа
Индивидуальная
2.5 часа
195 отзывов
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
«Эрмитаж — осознать и не потеряться»
11 июня в 12:00
13 июня в 15:00
6 780 за всё до 4 чел.
Эрмитаж вдоль и поперек
Индивидуальная
2 часа
259 отзывов
Эрмитаж вдоль и поперек
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Начало: Во дворе Зимнего дворца
«Вы посетите строгий Фельдмаршальский зал, услышите истории царской династии в портретной галерее Романовых, полюбуетесь Тронным залом, увидите аллегории дня и ночи в Малахитовой гостиной, а после, по желанию, отправите открытку из Эрмитажа»
9 июня в 11:00
11 июня в 13:00
8 000 за всё до 4 чел.
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей
Начало: В Рыцарском зале Эрмитажа
«Бывали ли доспехи, хранящиеся в Эрмитаже, на настоящей войне»
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
54003 780 за всё до 5 чел.
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Мини-группа
1 час
17 отзывов
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох
Начало: Около Иорданской лестницы
«Дети услышат мифы и легенды о птицах Эрмитажа»
Завтра в 18:00
15 июня в 18:00
2 300 за человека
Академия искусств для младших школьников (билеты включены)
Билеты
2 часа
22 отзыва
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
«Конечно, это знаменитые эрмитажные коты»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500 за билет
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Билеты
1087 отзывов
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 390 за билет
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
466 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Начало: Дворцовая площадь
«Парадные залы и античность Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа»
Расписание: ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
от 6 000 за билет
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
95 отзывов
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
«Если вы считаете себя знатоком искусства и хотели бы сильнее углубиться в историю шедевров мирового искусства, а также узнать о судьбе художников и разгадать символизм самых ценных картин Эрмитажа, то этот маршрут для вас»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
Начало: На Дворцовой площади
«А финальным аккордом путешествия по Эрмитажу станет Большой Георгиевский зал, он же — Большой Тронный, где вы узнаете о буднях императора и о том, как проходили официальные церемонии Российского императорского дома»
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 4 чел.
Залы Эрмитажа
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Залы Эрмитажа
Оценить уникальное убранство залов дворца и узнать историю создания интерьеров
Начало: На Дворцовой площади
«В мире существует немного музеев, сравнимых с Эрмитажем по величине, великолепию архитектуры и разнообразию коллекций»
21 июня в 11:00
26 июня в 11:00
2 500 за человека
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
104 отзыва
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
«Посетите Главный штаб Эрмитажа — площадку, на которой выставляется актуальное (современное) искусство, а также располагается прекрасная коллекция французской живописи к»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Большое путешествие по Эрмитажу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
237 отзывов
Большое путешествие по Эрмитажу: искусство и история в одном туре
Приглашаем в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где вы увидите не только шедевры мирового искусства, но и познакомитесь с историей
Начало: Дворцовая площадь
«Главный корпус Эрмитажа: покои и шедевры»
13 июля в 16:30
19 июля в 16:30
6 200 за всё до 3 чел.
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Экспедиция по Египетскому залу для детей: уникальные факты, волнующие истории и загадочные артефакты
Начало: Эрмитаж
«Ребята поймут, почему мумия — самый старый экспонат Эрмитажа — не похожа на завернутые в белые бинты фигуры из кино и мультфильмов»
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 2 чел.
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Индивидуальная
1 час
46 отзывов
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
Начало: У входа в Египетский зал
«Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость»
Завтра в 17:00
18 июня в 12:00
5 400 за всё до 4 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите главные достопримечательности Петербурга: Зимнюю канавку, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Кунсткамеру, Адмиралтейство и многое другое»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Нестандартный Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
83 отзыва
Нестандартный Эрмитаж
Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа
Начало: В районе м. Адмиралтейская
«Я проведу вас по парадным залам Эрмитажа, покажу диковинные часы Павлин и два царских трона»
9 июня в 15:00
21 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
Услышать и понять легенды Эллады, полюбоваться классической скульптурой и разгадать приемы мастеров
Начало: У Иорданской лестницы
«Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне»
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 4 чел.
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Звери в Эрмитаже: путешествие по музею
Исследуйте звериный мир Эрмитажа, раскрывая тайны животных в искусстве вместе с опытным гидом
Начало: На Дворцовой площади
«Звериные послания в шедеврах Эрмитажа»
12 июня в 13:00
13 июня в 10:00
7 850 за всё до 4 чел.
Неизведанный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Неизведанный Эрмитаж
Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами
Начало: На Дворцовой площади
«Немногие посетители Эрмитажа знают, где в Зимнем дворце жила семья Николая II»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Осмотреть парадные Зимнего дворца и проследить эволюцию западноевропейского искусства
Начало: Около Зимнего дворца
«Вы полюбуетесь впечатляющими лестницами, наборными паркетами, знаменитыми люстрами, вазами Эрмитажа и сможете представить атмосферу, которая когда-то царила во дворце»
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 400 за всё до 2 чел.
Импрессионизм и не только. Сенсации французской живописи в Эрмитаже
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Импрессионизм и не только. Сенсации французской живописи в Эрмитаже
Посмотреть в глубь творческих миров Клода Моне, Ренуара, Ван Гога - и постараться понять их шедевры
Начало: На Дворцовой площади
«Главное — мы попробуем понять многочисленные шедевры из эрмитажной коллекции»
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
10 000 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия «Выберись из Эрмитажа»
Квест
1 час
50 отзывов
Квест-экскурсия «Выберись из Эрмитажа»
Начало: Эрмитаж, Главное здание
«Эрмитаж состоит из нескольких зданий, сотни лестниц и тысячи залов»
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
от 1 000 за человека
Шедевры Эрмитажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Шедевры Эрмитажа
Начало: Александровская колонна на Дворцовой площади
«Увлекательное путешествие по временам и странам - все шедевры Главного музейного комплекса Эрмитажа вы сможете увидеть за 2-х часовой тур»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника в 16:00
9 июня в 16:00
12 июня в 16:00
4 900 за всё до 4 чел.

Советы к посещению

Тому, кто хочет посетить Эрмитаж, следует учитывать, что количество билетов для посещения ограничено. Приобретать билеты на выставки и экспозиции лучше через интернет. Купить их в кассе музея не всегда возможно, туда поступают только те билеты, которые не были проданы онлайн. На первом этаже основного комплекса можно относительно недорого купить подарки и сувениры. Это блокноты и календари, альбомы по искусству, наборы открыток с авторскими фотографиями и многое другое. На память о посещении музея можно сфотографироваться на фоне наиболее полюбившегося вам произведения искусства или экспоната

Немного истории

Существование музея началось с покупки 225 полотен голландской и фламандской живописи, которую императрице Екатерине II доставили из Берлина в 1764 году. Большую часть их разместили в той части дворца, которая носила название "Эрмитаж", что в переводе с французского означало – место уединения. Позднее название распространилось на всю картинную галерею. Сейчас это Малый Эрмитаж. Постепенно собрание картин стало расширяться, размера старого помещения оказалось недостаточно, было принято решение о строительстве Большого Эрмитажа, который был построен в 1787 году. Фонды музея с тех пор постоянно пополнялись, приобретались не только картины, но и археологические артефакты, коллекции камней, оружия, монет, посуды. До 1852 года Эрмитаж был доступен только для избранных. Доступ для широкой публики был открыт после возведения здания Нового Эрмитажа

Местные экскурсоводы

Музейный комплекс Эрмитаж очень велик, осмотреть все за один визит невозможно. Поэтому лучше выбрать одну из наиболее интересных для вас экскурсий. На нашем сайте вы сможете выбрать подходящее предложение из списка, опираясь на описание гида, посмотреть фото проведенных ранее экскурсий и забронировать билет на удобную дату

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Эрмитаж
    Все хорошо. Билеты прислали быстро. Экскурсией остались довольны. Спасибо
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Эрмитаж
    👍
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Эрмитаж с нуля
    Свой день рождения я отпраздновала в Эрмитаже с семьей и экскурсоводом Татьяной:) Прекрасный был день, великолепная экскурсия. С нами были дети 8 и 12 лет, были увлечены рассказом экскурсовода и с интересом гуляли по Эрмитажу. Благодарим команду за организованность и профессионализм!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Эрмитаж
    Отличный сервис! Все быстро и понятно. И не надо стоять в очереди. 👍
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
    Огромная благодарность нашему гиду Светлане - адресный подход, индивидуальная подстройка, высокий уровень профессионализма, компетентности и глубоких знаний!
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    С умом по Эрмитажу
    Однозначно рекомендую.
  • А
    Анатолий
    5 июня 2024
    Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, наш гид Михаил интересно провел экскурсию по зимнему дворцу и эрмитажу.
  • К
    Кристина
    4 июня 2024
    Эрмитаж с нуля
    Очень приятный, интеллигентный экскурсовод. Детям (8 лет) было интересно слушать, не перегружено фактической информацией и при этом очень познавательно как для детей, так и для взрослых. Жанна, спасибо большое за вашу доброжелательность и увлекательное знакомство с Эрмитажем! Рекомендую)
  • В
    Виолетта
    4 июня 2024
    Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
    Замечательный гид, было очень интересно 🧐, не скучно. Вернёмся к Анне ещё.
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
    Экскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не только детям, но и взрослым!
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    Полутора часовая экскурсия пролетела как один миг. Чувствуется увлеченность, заинтересованность и не формальный подход к делу Аделины. Ещё раз говорю спасибо за увлекательную экскурсию!

    Экскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не толькоЭкскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не только

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Эрмитаж»

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  1. Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
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  3. Услуга по покупке билета в Эрмитаж
  4. Эрмитаж с нуля
  5. Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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В 2024 году Санкт-Петербургский Эрмитаж остается одним из самых популярных музеев России. Добраться сюда можно на метро, на автобусе или машине. В летнее время приятно совершить пешеходную прогулку до музейного комплекса, расположенного на берегу Невы. Здесь собраны и выставлены культурные достижения всего человечества. Знакомство с ними представляет интерес как для школьника, так и для зрелого человека. На нашем сайте можно узнать стоимость маршрута, уточнить, для кого он предназначен. Посетитель сайта может ознакомиться с отзывами по конкретным маршрутам, выбрать подходящее время, забронировать билет по низкой цене. Экскурсия может быть индивидуальной, в том числе для гостей с детьми
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