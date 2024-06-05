Билеты 2.5 часа 1836 отзывов В тренде Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади «В Эрмитаже вы пройдете по классическому маршруту, который начинается со сверкающей золотом Иорданской лестницы и проходит по парадной анфиладе залов Зимнего дворца» Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 850 ₽ за билет

Билеты 2.5 часа 28 отзывов Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены Начало: На Дворцовой площади «Вы познакомитесь с историей Эрмитажа — большого комплекса зданий, созданного в разные эпохи выдающими архитекторами прошлого, — и его коллекциями» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00 2 750 ₽ за билет

Билеты 30 минут 2229 отзывов Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2) «По четвергам пенсионеры могут пройти в Эрмитаж, купив соответствующий билет за 1 руб» 500 ₽ за билет

Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории Начало: У Иорданской лестницы «Я расскажу о первых хозяевах Зимнего дворца и о том, с чего начинался Эрмитаж» от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства Начало: в Эрмитаже за контролем «Эрмитаж — это 1084 комнаты, 1476 окон и 117 лестниц» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади «Не пропустить самое главное в Эрмитаже» 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1 час 223 отзыва Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов Начало: У Иорданской лестницы «Приглашаю детей и их родителей на душевную познавательную экскурсию, посвященную эрмитажным котикам» от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 135 отзывов Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: На Дворцовой площади «Как и для большинства гостей, Эрмитаж начнется для вас с белоснежной Иорданской лестницы» 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 154 отзыва Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди Начало: В районе Дворцовой площади «Мы откроем вам секрет, как Эрмитаж стал самым большим музеем мира и откуда у нас шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Рембрандта» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 2 790 ₽ за билет

10% скидка Квест 1.5 часа 107 отзывов Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа» Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея Начало: В Эрмитаже «Эта программа — квест по Эрмитажу, который вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего (чат-бот)» от 1625 1 463 ₽ за всё до 32 чел.

Индивидуальная 2 часа 360 отзывов Эрмитаж: экскурсия в мир искусства Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее Начало: На Дворцовой площади «Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно за себя и за гида — 500 руб» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов С умом по Эрмитажу Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида Начало: Угол Дворцовой площади справа от Зимнего дворца «Далее неспешно продвигаемся из Малого Эрмитажа в Большой, чтобы подробно остановиться на коллекциях итальянской и голландской живописи» 6275 5 334 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас Начало: На Дворцовой площади «А еще выясним, в какой части Малого Эрмитажа жили фавориты императорских особ и было ли принято появляться при дворе с фаворитами» 7 950 ₽ за всё до 4 чел.

Билеты 30 минут 174 отзыва Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8) «Это билет в Главный штаб Эрмитажа, где вы можете познакомиться с работами импрессионистов и выставками» 500 ₽ за билет

Групповая 1 час 134 отзыва Анатомический Эрмитаж: экскурсия-лекция по медицинским чудесам Погрузитесь в мир анатомии и медицины с экскурсией в Анатомический Эрмитаж. Откройте новые знания о человеческом теле и его загадках Начало: У станции метро «Петроградская» «Свободное посещение экспозиции Анатомического Эрмитажа не разрешается» 534 ₽ за человека

Билеты 2 часа 20 отзывов Эрмитаж с лицензированным гидом Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры Начало: Около Александровской колонны «В Малом Эрмитаже раскроете, что означало слово «эрмитаж» ранее, как начиналась коллекция музея и кто ее охранял» 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 371 отзыв Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга Начало: В Зимнем дворце «А рядом вас ждут совсем маленький Эрмитаж с висячим садом Екатерины II, море картин Большого Эрмитажа, театр с небесно-голубым фойе и Новый Эрмитаж» 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Эрмитаж: шедевры и секреты Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида Начало: У главного входа в Эрмитаж «Я раскрою, сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются, кто и когда жил в Зимнем дворце» от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1315 отзывов Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна «На экскурсии вы узнаете много интересного о коллекции Эрмитажа и значимых событиях, связанных с Русской историей» от 2 700 ₽ за билет

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 349 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте 8 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1349 отзывов Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж «Мы с вами увидим всё то, чем знаменита Северная столица, от Дворцовой площади и Эрмитажа до Медного всадника и зданий Сената и Синода» от 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 31 отзыв Миллионная улица - Петербург в миниатюре Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна «Я познакомлю вас с историей строительства зданий Эрмитажа и расскажу, зачем была вырыта Зимняя канавка» 1 340 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа 195 отзывов Тайны шедевров Эрмитажа Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком Начало: У Иорданской лестницы «Эрмитаж — осознать и не потеряться» 6 780 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 259 отзывов Эрмитаж вдоль и поперек Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии Начало: Во дворе Зимнего дворца «Вы посетите строгий Фельдмаршальский зал, услышите истории царской династии в портретной галерее Романовых, полюбуетесь Тронным залом, увидите аллегории дня и ночи в Малахитовой гостиной, а после, по желанию, отправите открытку из Эрмитажа» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

30% скидка Индивидуальная 1 час 16 отзывов На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей Начало: В Рыцарском зале Эрмитажа «Бывали ли доспехи, хранящиеся в Эрмитаже, на настоящей войне» 5400 3 780 ₽ за всё до 5 чел.

Мини-группа 1 час 17 отзывов В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох Начало: Около Иорданской лестницы «Дети услышат мифы и легенды о птицах Эрмитажа» 2 300 ₽ за человека

Билеты 2 часа 22 отзыва Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка Начало: В Эрмитаже «Конечно, это знаменитые эрмитажные коты» Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30 2 500 ₽ за билет

Билеты 1087 отзывов Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00 от 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 466 отзывов Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом Начало: Дворцовая площадь «Парадные залы и античность Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа» Расписание: ежедневно, кроме понедельника от 6 000 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 95 отзывов Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1 Начало: Дворцовая площадь «Если вы считаете себя знатоком искусства и хотели бы сильнее углубиться в историю шедевров мирового искусства, а также узнать о судьбе художников и разгадать символизм самых ценных картин Эрмитажа, то этот маршрут для вас» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

Индивидуальная 1.5 часа 327 отзывов Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца Начало: На Дворцовой площади «А финальным аккордом путешествия по Эрмитажу станет Большой Георгиевский зал, он же — Большой Тронный, где вы узнаете о буднях императора и о том, как проходили официальные церемонии Российского императорского дома» 5 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 130 отзывов Залы Эрмитажа Оценить уникальное убранство залов дворца и узнать историю создания интерьеров Начало: На Дворцовой площади «В мире существует немного музеев, сравнимых с Эрмитажем по величине, великолепию архитектуры и разнообразию коллекций» 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 104 отзыва Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург «Посетите Главный штаб Эрмитажа — площадку, на которой выставляется актуальное (современное) искусство, а также располагается прекрасная коллекция французской живописи к» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 090 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 237 отзывов Большое путешествие по Эрмитажу: искусство и история в одном туре Приглашаем в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где вы увидите не только шедевры мирового искусства, но и познакомитесь с историей Начало: Дворцовая площадь «Главный корпус Эрмитажа: покои и шедевры» 6 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 34 отзыва Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже Экспедиция по Египетскому залу для детей: уникальные факты, волнующие истории и загадочные артефакты Начало: Эрмитаж «Ребята поймут, почему мумия — самый старый экспонат Эрмитажа — не похожа на завернутые в белые бинты фигуры из кино и мультфильмов» 5 900 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 1 час 46 отзывов Эрмитаж: тайны Египетского зала Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей Начало: У входа в Египетский зал «Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость» 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 17 отзывов На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции Начало: Набережная реки Мойки, д. 11 «Вы увидите главные достопримечательности Петербурга: Зимнюю канавку, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Кунсткамеру, Адмиралтейство и многое другое» от 6 990 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 83 отзыва Нестандартный Эрмитаж Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа Начало: В районе м. Адмиралтейская «Я проведу вас по парадным залам Эрмитажа, покажу диковинные часы Павлин и два царских трона» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 14 отзывов И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа Услышать и понять легенды Эллады, полюбоваться классической скульптурой и разгадать приемы мастеров Начало: У Иорданской лестницы «Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне» 5 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Звери в Эрмитаже: путешествие по музею Исследуйте звериный мир Эрмитажа, раскрывая тайны животных в искусстве вместе с опытным гидом Начало: На Дворцовой площади «Звериные послания в шедеврах Эрмитажа» 7 850 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Неизведанный Эрмитаж Погулять по комнатам императорской семьи в Зимнем дворце и полюбоваться старинными интерьерами Начало: На Дворцовой площади «Немногие посетители Эрмитажа знают, где в Зимнем дворце жила семья Николая II» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Ах, Эрмитаж, удивительный мир Осмотреть парадные Зимнего дворца и проследить эволюцию западноевропейского искусства Начало: Около Зимнего дворца «Вы полюбуетесь впечатляющими лестницами, наборными паркетами, знаменитыми люстрами, вазами Эрмитажа и сможете представить атмосферу, которая когда-то царила во дворце» 6 400 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Импрессионизм и не только. Сенсации французской живописи в Эрмитаже Посмотреть в глубь творческих миров Клода Моне, Ренуара, Ван Гога - и постараться понять их шедевры Начало: На Дворцовой площади «Главное — мы попробуем понять многочисленные шедевры из эрмитажной коллекции» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Квест 1 час 50 отзывов Квест-экскурсия «Выберись из Эрмитажа» Начало: Эрмитаж, Главное здание «Эрмитаж состоит из нескольких зданий, сотни лестниц и тысячи залов» от 1 000 ₽ за человека