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Описание
Что вас ожидает
Необыкновенные залы и экспонаты дворца
Гуляя по парадным залам, мы поговорим о владельцах главной императорской резиденции и знаковых событиях, свидетелем которых являлись эти помещения на протяжении своей истории. Вы полюбуетесь впечатляющими лестницами, наборными паркетами, знаменитыми люстрами, вазами Эрмитажа и сможете представить атмосферу, которая когда-то царила во дворце.
Мы посетим два тронных зала, галерею 1812 года, заглянем во дворцовую церковь и полюбуемся необыкновенным Павильонным залом и поговорим об истории знаменитых часов «Павлин», где время представлено через образы животных: совы, павлина и петуха. Есть там и другие обитатели животного мира, которых вам предстоит отыскать и угадать их назначение. Также вы осмотрите одну из крупнейших ваз мира, 19-тонную «царицу ваз» из яшмы — Колыванскую.
Проследим, как развивалось западноевропейское искусство на протяжении более, чем десяти веков. Я расскажу, каким художникам отдавали предпочтения российские императоры и императрицы при формировании коллекций. В залах итальянского искусства познакомлю с двумя шедеврами Леонардо да Винчи: Мадонной с цветком и Мадонной Литта. Разберемся в отличиях ранней и поздней работе мастера. А также прикоснемся к тайнам загадочного творения Микеланджело — статуи «Скорчившийся мальчик». Поговорим о существующих версиях и попробуем разгадать загадку мастера.
Добро пожаловать в сокровищницу прекрасных, необыкновенных и удивительных шедевров мирового искусства!
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет посетить главный музей Санкт-Петербурга в максимально комфортным и приятным режиме. Экскурсия подойдет для детей среднего школьного возраста и при желании участников будет адаптирована
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость экскурсии: необходимо заранее купить их онлайн для себя и гида сразу после договоренности о дне и времени экскурсии и бронирования встречи (ближе к дате билетов может не быть)
Билеты приобретаются на сеанс, совпадающий со временем начала экскурсии
Во время экскурсии мы по возможности будем отдыхать в залах, где есть кушетки. Длительный перерыв на в экскурсии не предусмотрен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около Александровской колонны на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 21 экскурсию для 51 туриста
Меня зовут Дарья. Я родилась и живу в одном из самых красивых городов в мире — Санкт-Петербурге. Я радостью поделюсь с вами знаниями и красотой этого города. На экскурсиях я стараюсь рассказывать об исторических событиях не как о сухих фактах, а как о реальных событиях, случившихся с реальными людьми. Люблю всевозможные детали и нюансы, а еще больше мне нравится открывать их своим гостям. Верю, что именно эти подробности делают наше знакомство с историей и искусством увлекательным путешествием. Уровень подготовки: два профильных высших образования (лингвистика РГПУ им. Герцена и искусствоведение в Академии художеств), официальная аккредитация при Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, наличие необходимых лицензий для ведения экскурсий. Показываю северную столицу и ее музеи с 2016 года.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
28 авг 2022
Были в Эрмитаже в первый раз всей семьёй (сын 19 лет и дочка 9 лет). Нисколько не пожалели, что взяли гида. Дарья - великолепный экскурсовод! Время пролетело незаметно, Дарья провела нас по самым значимых залам и картинам с интересным и увлекательным рассказом. По итогу осталось восторженное впечатление о музее и желание вернуться и посетить остальные корпуса. Даже для детей экскурсия прошла легко и интересно. Дарья, спасибо вам! Вы настоящий профессионал своего дела! Обязательно будем рекомендовать вас друзьям и знакомым.
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Елена
27 авг 2022
Очень понравилась экскурсия с Дарьей! Уже не раз была в Эрмитаже до этого самостоятельно, но в индивидуальном сопровождении гида впервые. И это совершенно другое восприятие! Даша любит и знает своё дело! Мы точно уложились в два часа до закрытия музея, успев осмотреть все намеченное в программе, хотя отвлекали ее вопросами, на которые она с удовольствием нам отвечала. И у нас с мужем, и у наших друзей остались самые приятные впечатления от этой встречи с Эрмитажем. С огромными желанием пошли бы с Дарьей ещё и по другому маршруту. Спасибо!
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Татьяна
25 авг 2022
Благодарю Дарью за прекрасную увлекательную экскурсию по Эрмитажу! Учитывая огромные помещения Эрмитажа, Дарья с легкостью и очень интересно провела и показала нам самые азы, самые изюминки, шедевры!!! Разбудила в нас такой интерес, что хочется ещё и ещё раз вернуться. В нашей компании был активный подуставший подросток, но подача материала была легкой и понятной. А для бабушки, Дарья со знанием помещений легко рекомендовала скамеечки откуда было удобно наблюдать за экспонатами о которых рассказывал экскурсовод. Чувствовалось, если бы мы были экспертами, то Дарья профессионал и в Эрмитаже она может ответить на любые вопросы! Что касалось организационных вопросов, Дарья очень пунктуальна и ответственна. Во всем ее рассказе, чувствовалась любовь к своему делу! Уверена, что обязательно обратимся к Дарье и попросим ее провести нас другими маршрутами. Очень рекомендую экскурсовода!
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Борис
24 авг 2022
Мы были первый раз в Эрмитаже и нам была нужна обзорная и ознакомительная экскурсия. Этот вариант был как раз то, что надо для первого знакомства. Экскурсовод, знающая и увлеченная своим делом, сразу нас погрузила в историю создания дворца, его развития как резиденции императоров и как музея. Весь маршрут по музею был продуман, и держал нас в хорошем тонусе и в заинтересованности происходящем. Мы посетили всё самое основное и наиболее интересное с точки зрения исторического и экспозиционного охвата. В группе были подростки, которых трудно заинтересовать посещением музея, но в этот раз всё было динамично, познавательно и разнообразно. Всем всё понравилось.
Мария
13 авг 2022
Прогулка по Эрмитажу с Дарьей прошла великолепно. Очень правильным было решение про индивидуальную экскурсию - без Дарьи мы бы "метались" по залам и ушли бы из Эрмитажа с неудовлетверенным чувством прекрасного. Дарья показала нам только малую часть, но мы ушли с структурированными знаниями и намерением вернуться и продолжить ❤
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