Ах, Эрмитаж, удивительный мир

Осмотреть парадные Зимнего дворца и проследить эволюцию западноевропейского искусства

5
5 отзывов
Мы любим рассказывать, что на просмотр всей коллекции Эрмитажа, если задерживаться у каждого экспоната хотя бы на минуту, уйдет семь лет.

И даже несмотря на то, что на виду у посетителей меньше десяти процентов всей сокровищницы, наследие музея поразит любого гостя.

На экскурсии по лаконичному маршруту мы сосредоточимся на главном и разберем лучшие шедевры Зимнего дворца, Малого, Старого и Нового Эрмитажа.
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
Ах, Эрмитаж, удивительный мир
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Описание

Что вас ожидает

Необыкновенные залы и экспонаты дворца

Гуляя по парадным залам, мы поговорим о владельцах главной императорской резиденции и знаковых событиях, свидетелем которых являлись эти помещения на протяжении своей истории. Вы полюбуетесь впечатляющими лестницами, наборными паркетами, знаменитыми люстрами, вазами Эрмитажа и сможете представить атмосферу, которая когда-то царила во дворце.

Мы посетим два тронных зала, галерею 1812 года, заглянем во дворцовую церковь и полюбуемся необыкновенным Павильонным залом и поговорим об истории знаменитых часов «Павлин», где время представлено через образы животных: совы, павлина и петуха. Есть там и другие обитатели животного мира, которых вам предстоит отыскать и угадать их назначение. Также вы осмотрите одну из крупнейших ваз мира, 19-тонную «царицу ваз» из яшмы — Колыванскую.

Проследим, как развивалось западноевропейское искусство на протяжении более, чем десяти веков. Я расскажу, каким художникам отдавали предпочтения российские императоры и императрицы при формировании коллекций. В залах итальянского искусства познакомлю с двумя шедеврами Леонардо да Винчи: Мадонной с цветком и Мадонной Литта. Разберемся в отличиях ранней и поздней работе мастера. А также прикоснемся к тайнам загадочного творения Микеланджело — статуи «Скорчившийся мальчик». Поговорим о существующих версиях и попробуем разгадать загадку мастера.

Добро пожаловать в сокровищницу прекрасных, необыкновенных и удивительных шедевров мирового искусства!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет посетить главный музей Санкт-Петербурга в максимально комфортным и приятным режиме. Экскурсия подойдет для детей среднего школьного возраста и при желании участников будет адаптирована

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость экскурсии: необходимо заранее купить их онлайн для себя и гида сразу после договоренности о дне и времени экскурсии и бронирования встречи (ближе к дате билетов может не быть)
  • Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет
  • Билеты приобретаются на сеанс, совпадающий со временем начала экскурсии
  • Во время экскурсии мы по возможности будем отдыхать в залах, где есть кушетки. Длительный перерыв на в экскурсии не предусмотрен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Александровской колонны на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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И
28 авг 2022
Были в Эрмитаже в первый раз всей семьёй (сын 19 лет и дочка 9 лет). Нисколько не пожалели, что взяли гида. Дарья - великолепный экскурсовод! Время пролетело незаметно, Дарья провела нас по самым значимых залам и картинам с интересным и увлекательным рассказом. По итогу осталось восторженное впечатление о музее и желание вернуться и посетить остальные корпуса. Даже для детей экскурсия прошла легко и интересно. Дарья, спасибо вам! Вы настоящий профессионал своего дела! Обязательно будем рекомендовать вас друзьям и знакомым.
Е
27 авг 2022
Очень понравилась экскурсия с Дарьей! Уже не раз была в Эрмитаже до этого самостоятельно, но в индивидуальном сопровождении гида впервые. И это совершенно другое восприятие! Даша любит и знает своё дело! Мы точно уложились в два часа до закрытия музея, успев осмотреть все намеченное в программе, хотя отвлекали ее вопросами, на которые она с удовольствием нам отвечала. И у нас с мужем, и у наших друзей остались самые приятные впечатления от этой встречи с Эрмитажем. С огромными желанием пошли бы с Дарьей ещё и по другому маршруту. Спасибо!
Т
25 авг 2022
Благодарю Дарью за прекрасную увлекательную экскурсию по Эрмитажу! Учитывая огромные помещения Эрмитажа, Дарья с легкостью и очень интересно провела и показала нам самые азы, самые изюминки, шедевры!!! Разбудила в нас такой интерес, что хочется ещё и ещё раз вернуться. В нашей компании был активный подуставший подросток, но подача материала была легкой и понятной. А для бабушки, Дарья со знанием помещений легко рекомендовала скамеечки откуда было удобно наблюдать за экспонатами о которых рассказывал экскурсовод. Чувствовалось, если бы мы были экспертами, то Дарья профессионал и в Эрмитаже она может ответить на любые вопросы! Что касалось организационных вопросов, Дарья очень пунктуальна и ответственна. Во всем ее рассказе, чувствовалась любовь к своему делу! Уверена, что обязательно обратимся к Дарье и попросим ее провести нас другими маршрутами. Очень рекомендую экскурсовода!
Благодарю Дарью за прекрасную увлекательную экскурсию по Эрмитажу! Учитывая огромные помещения Эрмитажа, Дарья с легкостью и
Б
24 авг 2022
Мы были первый раз в Эрмитаже и нам была нужна обзорная и ознакомительная экскурсия. Этот вариант был как раз то, что надо для первого знакомства. Экскурсовод, знающая и увлеченная своим делом, сразу нас погрузила в историю создания дворца, его развития как резиденции императоров и как музея. Весь маршрут по музею был продуман, и держал нас в хорошем тонусе и в заинтересованности происходящем. Мы посетили всё самое основное и наиболее интересное с точки зрения исторического и экспозиционного охвата. В группе были подростки, которых трудно заинтересовать посещением музея, но в этот раз всё было динамично, познавательно и разнообразно. Всем всё понравилось.
Мария
13 авг 2022
Прогулка по Эрмитажу с Дарьей прошла великолепно. Очень правильным было решение про индивидуальную экскурсию - без Дарьи мы бы "метались" по залам и ушли бы из Эрмитажа с неудовлетверенным чувством прекрасного.
Дарья показала нам только малую часть, но мы ушли с структурированными знаниями и намерением вернуться и продолжить ❤
Прогулка по Эрмитажу с Дарьей прошла великолепно. Очень правильным было решение про индивидуальную экскурсию - без

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