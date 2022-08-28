Мы любим рассказывать, что на просмотр всей коллекции Эрмитажа, если задерживаться у каждого экспоната хотя бы на минуту, уйдет семь лет. И даже несмотря на то, что на виду у посетителей меньше десяти процентов всей сокровищницы, наследие музея поразит любого гостя. На экскурсии по лаконичному маршруту мы сосредоточимся на главном и разберем лучшие шедевры Зимнего дворца, Малого, Старого и Нового Эрмитажа.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Необыкновенные залы и экспонаты дворца

Гуляя по парадным залам, мы поговорим о владельцах главной императорской резиденции и знаковых событиях, свидетелем которых являлись эти помещения на протяжении своей истории. Вы полюбуетесь впечатляющими лестницами, наборными паркетами, знаменитыми люстрами, вазами Эрмитажа и сможете представить атмосферу, которая когда-то царила во дворце.

Мы посетим два тронных зала, галерею 1812 года, заглянем во дворцовую церковь и полюбуемся необыкновенным Павильонным залом и поговорим об истории знаменитых часов «Павлин», где время представлено через образы животных: совы, павлина и петуха. Есть там и другие обитатели животного мира, которых вам предстоит отыскать и угадать их назначение. Также вы осмотрите одну из крупнейших ваз мира, 19-тонную «царицу ваз» из яшмы — Колыванскую.

Проследим, как развивалось западноевропейское искусство на протяжении более, чем десяти веков. Я расскажу, каким художникам отдавали предпочтения российские императоры и императрицы при формировании коллекций. В залах итальянского искусства познакомлю с двумя шедеврами Леонардо да Винчи: Мадонной с цветком и Мадонной Литта. Разберемся в отличиях ранней и поздней работе мастера. А также прикоснемся к тайнам загадочного творения Микеланджело — статуи «Скорчившийся мальчик». Поговорим о существующих версиях и попробуем разгадать загадку мастера.

Добро пожаловать в сокровищницу прекрасных, необыкновенных и удивительных шедевров мирового искусства!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет посетить главный музей Санкт-Петербурга в максимально комфортным и приятным режиме. Экскурсия подойдет для детей среднего школьного возраста и при желании участников будет адаптирована

Организационные детали