Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа

Приглашаю на увлекательную прогулку по Эрмитажу с интерактивными элементами и неформальными беседами.

Никакого академизма — только живое общение! Вы посетите самые любопытные залы, услышите удивительные истории, расшифруете знаменитые картины и убедитесь, что в классическом музее может быть по-настоящему интересно.
Нестандартный Эрмитаж
Нестандартный Эрмитаж
Нестандартный Эрмитаж
Нестандартный Эрмитаж
Нестандартный Эрмитаж
Нестандартный Эрмитаж

Что вас ожидает

Эрмитаж изнутри

Я проведу вас по парадным залам Эрмитажа, покажу диковинные часы Павлин и два царских трона. А также шедевры мастеров Возрождения: полотна Леонардо да Винчи, единственную в России картину Караваджо «Юноша с лютней» и скульптуру Микеланджело «Скорчившийся мальчик». Кроме того, мы обязательно побываем в самом таинственном зале музея — Египетском — и посмотрим на знаменитую мумию.

Занимательные факты

Эрмитаж хранит огромное количество секретов и потрясающих историй. Я объясню, кто и зачем строил целых пять Зимних дворцов. Раскрою, какие фокусы придумал Растрелли, где находится «царица всех чаш» и почему ее так прозвали. А еще расскажу о внутренней жизни музея. И всё это — живо, легко, с элементами интерактива! Обещаю, что вы узнаете много интересного не заметите, как пролетит время.

Организационные детали

Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно за себя и за гида — 500 р. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. По образованию я культуролог и искусствовед. По роду деятельности — музейщик. Я постараюсь влюбить вас в Эрмитаж так же сильно, как сама его люблю!
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