Что вас ожидает

Эрмитаж изнутри

Я проведу вас по парадным залам Эрмитажа, покажу диковинные часы Павлин и два царских трона. А также шедевры мастеров Возрождения: полотна Леонардо да Винчи, единственную в России картину Караваджо «Юноша с лютней» и скульптуру Микеланджело «Скорчившийся мальчик». Кроме того, мы обязательно побываем в самом таинственном зале музея — Египетском — и посмотрим на знаменитую мумию.

Занимательные факты

Эрмитаж хранит огромное количество секретов и потрясающих историй. Я объясню, кто и зачем строил целых пять Зимних дворцов. Раскрою, какие фокусы придумал Растрелли, где находится «царица всех чаш» и почему ее так прозвали. А еще расскажу о внутренней жизни музея. И всё это — живо, легко, с элементами интерактива! Обещаю, что вы узнаете много интересного не заметите, как пролетит время.

Организационные детали

Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно за себя и за гида — 500 р. с человека.