Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Эрмитаж: экскурсия в мир искусства

Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Парадные залы Зимнего дворца, экспозиции Старого и Нового Эрмитажа — на экскурсии 🧭 вы раскроете сокровищницу одного из главных музеев мира.

Вас ждут коллекции античного и египетского залов, а также погружение в культуру Западной Европы — мы разберем на детали сюжеты полотен, проникнем в тайны живописи и поговорим о творческом пути художников.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 2 500 ₽ за экскурсию

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Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства

Что вас ожидает

С проводником по лабиринтам музея…
Мы начнем с парадной Иорданской лестницы, которая ведет к экспозиции западноевропейского искусства. Здесь вы полюбуетесь мастерами эпохи Возрождения и вникните в детали работ Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. В рыцарском зале осмотрите доспехи разных эпох. Также вас ждут голландские живописцы — виртуоз светописи Рембрандт и Рубенс, основоположник барокко. А после вы исследуете коллекцию античного искусства и раскроете тайны саркофагов и забальзамированных мумий в египетском зале.

и по истории 📖 искусства
Это будет погружение в мир творчества и культуры: вы разберетесь в особенностях разных стилей и эпох, услышите о судьбе великих живописцев и о сюжетах самых примечательных экспонатов. Кроме того, мы коснемся истории и архитектуры северной столицы ⭐️ и поговорим о том, как создавалась коллекция музея — вы получите ответы на все ваши вопросы!

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно за себя и за гида — 500 руб. /чел. Билеты 🎫 необходимо приобрести заранее на выбранное время.
  • С собой обязательно возьмите средства индивидуальной защиты
Начало и место завершения
🚩 на Дворцовой площади
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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