Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

С проводником по лабиринтам музея…

Мы начнем с парадной Иорданской лестницы, которая ведет к экспозиции западноевропейского искусства. Здесь вы полюбуетесь мастерами эпохи Возрождения и вникните в детали работ Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. В рыцарском зале осмотрите доспехи разных эпох. Также вас ждут голландские живописцы — виртуоз светописи Рембрандт и Рубенс, основоположник барокко. А после вы исследуете коллекцию античного искусства и раскроете тайны саркофагов и забальзамированных мумий в египетском зале.

и по истории 📖 искусства

Это будет погружение в мир творчества и культуры: вы разберетесь в особенностях разных стилей и эпох, услышите о судьбе великих живописцев и о сюжетах самых примечательных экспонатов. Кроме того, мы коснемся истории и архитектуры северной столицы ⭐️ и поговорим о том, как создавалась коллекция музея — вы получите ответы на все ваши вопросы!

Организационные детали