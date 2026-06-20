Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Парадные залы Зимнего дворца, экспозиции Старого и Нового Эрмитажа — на экскурсии вы раскроете сокровищницу одного из главных музеев мира.
Вас ждут коллекции античного и египетского залов, а также погружение в культуру Западной Европы — мы разберем на детали сюжеты полотен, проникнем в тайны живописи и поговорим о творческом пути художников.
Обратите внимание: — важно заранее приобретать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро
Что вас ожидает
С проводником по лабиринтам музея…
Мы начнем с парадной Иорданской лестницы, которая ведет к экспозиции западноевропейского искусства. Здесь вы полюбуетесь мастерами эпохи Возрождения и вникнете в детали работ Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. В рыцарском зале осмотрите доспехи разных эпох. Также вас ждут голландские живописцы — виртуоз светописи Рембрандт и Рубенс, основоположник барокко. А после вы исследуете коллекцию античного искусства и раскроете тайны саркофагов и забальзамированных мумий в египетском зале.
и по истории искусства
Это будет погружение в мир творчества и культуры: вы разберетесь в особенностях разных стилей и эпох, услышите о судьбе великих живописцев и о сюжетах самых примечательных экспонатов. Кроме того, мы коснемся истории и архитектуры Северной столицы и поговорим о том, как создавалась коллекция музея — вы получите ответы на все ваши вопросы!
Организационные детали
Входные билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно — для себя и для гида. Их необходимо приобрести заранее на выбранное время, так как на нужную дату билетов может не быть
Стоимость билетов зависит от времени посещения музея и наличия льгот
Обратите внимание: маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников), а также в связи с авторской подачей гида
С вами будет один из гидов нашей команды
По запросу экскурсию можно провести на иностранном языке, стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30550 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема, читать дальшеуменьшить
манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории.
Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре.
Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 498 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Софья
Экскурсия очень понравилась. Искала программу для первого посещения эрмитажа, тк подруга еще не была в музее. Я сама, часто посещала эрмитаж и даже с экскурсией, но не было структуры, сейчас все стало понятнее, буду возвращаться в музей уже с пониманием. Обязательно еще раз пройду эту экскурсию с детьми. И уже порекомендавала многим знакомым. спасибо
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Королева
отличные яркие впечатления, как и должны быть! Спасибо Валентине ☺️
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О
Олег
Нашим гидом была Екатерина. Экскурсия была познавательной, но не перегруженной, с фокусом на отдельных шедеврах. Рекомендуем.
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Ксения
Абсолютно потрясающая экскурсовод Татьяна! Огромное спасибо за чудесные два часа, проведённые в эрмитаже. Татьяне удалось охватить и все наши разнообразные интересы, и заинтересовать как взрослую, так и детскую аудиторию, что читать дальшеуменьшить
не так-то просто. Татьяна знает не только всю базовую о том, что она показывает мне рассказывает, но и говорит о таких вещах, которые нигде не услышишь. Это было очень ярко, совершенно не утомительно и очень по-петербургски. Непременно вернёмся снова!
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В
Влада
Все прошло замечательно, мы очень довольны гидом, все хорошо организовано, спасибо вам!
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А
Александра
Большое спасибо нашему гиду Екатерине! нам было интересно, информации было много, но Екатерина так легко выстраивает экскурсию, что воспринимается эта информация совершенно не напряжно. мы получили удовольствие!
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