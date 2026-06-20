Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Парадные залы Зимнего дворца, экспозиции Старого и Нового Эрмитажа — на экскурсии вы раскроете сокровищницу одного из главных музеев мира. Вас ждут коллекции античного и египетского залов, а также погружение в культуру Западной Европы — мы разберем на детали сюжеты полотен, проникнем в тайны живописи и поговорим о творческом пути художников.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Обратите внимание:

— важно заранее приобретать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро

Что вас ожидает

С проводником по лабиринтам музея…

Мы начнем с парадной Иорданской лестницы, которая ведет к экспозиции западноевропейского искусства. Здесь вы полюбуетесь мастерами эпохи Возрождения и вникнете в детали работ Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. В рыцарском зале осмотрите доспехи разных эпох. Также вас ждут голландские живописцы — виртуоз светописи Рембрандт и Рубенс, основоположник барокко. А после вы исследуете коллекцию античного искусства и раскроете тайны саркофагов и забальзамированных мумий в египетском зале.

и по истории искусства

Это будет погружение в мир творчества и культуры: вы разберетесь в особенностях разных стилей и эпох, услышите о судьбе великих живописцев и о сюжетах самых примечательных экспонатов. Кроме того, мы коснемся истории и архитектуры Северной столицы и поговорим о том, как создавалась коллекция музея — вы получите ответы на все ваши вопросы!

Организационные детали