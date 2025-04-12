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Наверняка вы много раз слышали, что Петербург построили на болоте. Этот факт уже несколько приелся, но, если разобрать подробнее, выяснится немало любопытных деталей. Ведь построить город — это в принципе непростая задача. А построить город во время войны в заболоченном устье Невы — и подавно. Как же Петру и его сподвижникам это удалось? Погуляем по центру и обсудим.