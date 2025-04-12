Наверняка вы много раз слышали, что Петербург построили на болоте. Этот факт уже несколько приелся, но, если разобрать подробнее, выяснится немало любопытных деталей. Ведь построить город — это в принципе непростая задача. А построить город во время войны в заболоченном устье Невы — и подавно. Как же Петру и его сподвижникам это удалось? Погуляем по центру и обсудим.
Описание экскурсии
- Осмотрим с тыла кронверк Петропавловской крепости. Вы узнаете, какие инженерные решения применял Пётр I, где он этому учился и как выбиралось место для цитадели.
- Увидим ансамбль Троицкой площади. Я расскажу, что было построено на этой первой площади Петербурга в начале 18 века и как это строение использовалось.
- Пройдём к домику Петра и обсудим, как царь обустроился в своём первом жилище в Петербурге.
- Вспомним, какие события предшествовали решению Петра строить город именно в этом месте.
А ещё вы поймёте:
- почему возникла необходимость строить верфи и город в заболоченном устье Невы, причём в военное время.
- какие технические решения пришлось для этого применить и какие грандиозные организационные усилия потребовались.
- какие крепости послужили прототипами Петропавловской.
- как разгром под Нарвой повлиял на планы создания Петербурга.
в субботу в 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Живу в Петербурге с рождения. Очень люблю историю и не меньше люблю делиться своими знаниями. Особенно мне интересно рассказывать о том, что связывает историю с современностью.Задать вопрос
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