25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии была с двумя своими дочками 9-ти и 13-ти лет. Вроде не по-возрасту экскурсия, но поскольку мы приехали из другого города, и девочки были впервые в Петропавловской крепости, то такой формат экскурсии пошёл "на ура". Бегали, искали подсказки, а потом вспоминали, как здорово всё прошло. Георгий заранее всё подготовил, и это многого стоит. Спасибо ему за труд и за интересный рассказ об истории крепости. Я хоть сама и родилась в Петербурге, и много раз была в ППК, но так интересно мне было впервые. Спасибо!