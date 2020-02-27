25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста

Георгий
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Георгий – представитель гидов
В ходе экскурсии-квеста дети превратятся в зайцев с помощью волшебной палочки и будут в команде открывать историю города с помощью подсказок, спрятанных зайцами.

Дети узнают, как возник Петербург: откуда начал строиться город, каков был первоначальный градостроительный план Петра Великого и, конечно, же почему остров, на котором стоит Петропавловская крепость, называется Заячьим.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Горьковская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии25 отзывов
4.44
Сколько зайцев в Петербурге?
Сколько зайцев в Петербурге?

Программа

  • Начнем знакомство с городом на мини-макете, где молодые экскурсанты смогут пощупать все достопримечательности Петербурга руками.
  • Затем проследуем в Петропавловскую крепость, на Заячий остров, откуда начался Санкт-Петербург. Дети познакомятся с зайцем, которому посвящено название острова, увидят памятник Петру Первому в форме готического чудовища, сказочные стулья-зодиаки и другие достопримечательности крепости.
  • В 12 часов мы сможем услышать выстрел из пушки на Трубецком бастионе, который будет действительно очень громким.
  • Ребята узнают секреты строительства стен и зданий крепости, историю починки Ангела на шпиле Петропавловского собора, Тюрьмы Трубецкого бастиона и Ботика Петра Первого.
  • В результате веселой командной игры дети откроют для себя историю города, научатся пользоваться картой для поиска клада, узнают, сколько же прячется зайцев на Заячьем острове, и найдут клад, который спрятал главный Заяц!

Маршрут

  • Миниатюра центра Петербурга в масштабе 1:40
  • Памятник зайцу
  • Стулья-зодиаки
  • Петровские ворота
  • Памятник Петру 1
  • Петропавловский собор
  • Комендантское кладбище
  • Монетный двор
  • Пушечная батарея
  • Много зайцев

Организационные детали

  • Эту экскурсию можно заказать индивидуально в удобное для вас время
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Сколько зайцев в Петербурге?
Сколько зайцев в Петербурге?
Сколько зайцев в Петербурге?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Горьковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Работа гидом — моя основная профессия. Водить экскурсии мне помогает команда гидов, влюбленных в город так же, как я. Помимо авторских экскурсий, предлагаемых на сайте, имею лицензии от музеев для работы в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе, Павловске, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Спасе-на-крови и других музеях. Мне интересно делать новые экскурсии и открывать неожиданные факты о Петербурге вместе с вами.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Нас было семеро (я, муж и пятеро детей от 5 до 11 лет). Понравилось всем! Самого младшего очень трудно увлечь и удерживать интерес, но Георгию это удалось. Нам с мужем тоже было очень интересно. Рекомендую!
26 февраля 2020
Спасибо Георгию за интересную экскурсию! Ребенок (6 лет) с удовольствием искала подсказки и зайцев, несмотря на ветер и холод)
6 января 2020
На экскурсии была с двумя своими дочками 9-ти и 13-ти лет. Вроде не по-возрасту экскурсия, но поскольку мы приехали из другого города, и девочки были впервые в Петропавловской крепости, то такой формат экскурсии пошёл "на ура". Бегали, искали подсказки, а потом вспоминали, как здорово всё прошло. Георгий заранее всё подготовил, и это многого стоит. Спасибо ему за труд и за интересный рассказ об истории крепости. Я хоть сама и родилась в Петербурге, и много раз была в ППК, но так интересно мне было впервые. Спасибо!
21 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Она ориентирована на детей и нашим детям 7 и 8 лет было очень интересно. Большое спасибо
6 ноября 2019
Моему сыну 5,5 лет очень понравилась экскурсия, с удовольствием бегал по крепости, искал записочки, зайцев, в общем с удовольствием и пользой провёл время! Спасибо Георгию за отличную экскурсию!
Анастасия
28 октября 2019
Я искала незаурядную экскурсию для своих разновозрастных детей (6 и 10 лет) и не пожалела! Мой выбор был успешно оправдан. Георгий выбрал интересный для детей способ подачи информации: исторические факты+элементы квеста. Нам понравилось, время пролетело незаметно. Рекомендую брать экскурсию на утренние часы, когда толпы туристов еще не заполонили всю территорию и можно спокойно передвигаться наслаждаясь интересным рассказом гида.
20 октября 2019
Пошли с детьми по совету друзей к этому гиду. Георгий очень порадовал, дети были в восторге. Они с ним нашли быстро общий язык. Получили позитивные эмоции и больше узнали о Петропавловской крепости. Советую всем!
9 сентября 2019
Я была в шоке. Начитавшись отзывов заказала экскурсию на день рождения для 8 летней дочери. Детям было неинтересно, скучно и они практически не слушали экскурсовода. Все дети, а их было 9 шт сказали, что это было очень скучно и неинтересно. Григорий не смотрел за детьми и я постоянно отлавливала их среди групп с иностранцами. Экскурсию закончили на 30 минут раньше, Григорий сказал, они устали уже🙄🙄🙄.... заплатили мы как за 90 минут. Вообщем однозначно не умеющий работать с компанией из 9 подвижных детей экскурсовод....не советую.
9 сентября 2019
Георгий проводил экскурсию квест по Петропавловской крепости. Дети бегали, искали записки в разных местах. Час пролетел быстро.
10 августа 2019
Очень понравилась экскурсия. Элементы квеста были особенным плюсом для детей, информация воспринималась с удовольствием, искали записочки кто быстрей и очень радовались, когда находили. Дети 6,8 и 12 лет были довольны, родители тоже получили удовольствие и много интересной информации. Рекомендую к посещению! Спасибо гиду Георгию!
Ещё 15 отзывов

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