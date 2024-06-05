Домик Петра I – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 25 экскурсий в категории «Домик Петра I» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 6 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Мотопрогулка по центру Петербурга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
283 отзыва
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800 за человека
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
122 отзыва
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Петропавловская крепость - сердце старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 10 900 за всё до 4 чел.
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Обзорная прогулка по городу для велолюбителей
Начало: В районе метро Садовая
Завтра в 09:30
10 июня в 14:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в среду и пятницу в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500 за всё до 3 чел.
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
Пройти по одному из красивейших маршрутов Санкт-Петербурга на выбор
Начало: На улице Академика Павлова (Петроградская сторона)
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
9 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Петербург
Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 350 за всё до 4 чел.
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Петровский Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петровский Петербург
Исследовать места, связанные с Петром I, и услышать интересные истории об основании города
Начало: в районе м. Горьковская, ококнчание на территории ...
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Познакомиться с парадным обликом города и заглянуть в мир искусства
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Рождение Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Рождение Санкт-Петербурга
Прогуляться в мини-группе по местам, связанным с первыми годами жизни города на Неве
Начало: У домика Петра I
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 200 за человека
На индивидуальном катере - по водам города Петра
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
На индивидуальном катере - по водам города Петра
Познакомиться с парадным Петербургом и отдохнуть на волнах Невы
Начало: У метро «Невский проспект»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 6 чел.
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Аудиогид
1 час
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
14001 050 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Домик Петра I»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
  2. Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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