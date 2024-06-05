🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 2.5 часа 608 отзывов Экскурсия с посещением Петропавловской крепости Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1200 780 ₽ за человека

🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 2.5 часа 273 отзыва Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки Начало: От Казанского собора 1000 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 462 отзыва Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 458 отзывов Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города 12500 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 283 отзыва Мотопрогулка по центру Петербурга Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Большой Морской 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 122 отзыва Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое Начало: В районе метро «Петроградская» Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 165 отзывов Весь Санкт-Петербург за один день Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам 8 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Петропавловская крепость - сердце старого города Начало: Ст. метро Горьковская Расписание: Индивидуально по договорённости от 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5.5 часов 287 отзывов Шедевры великого города + Эрмитаж Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1800 1 620 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 11 отзывов На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости) Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы 9 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 5 часов 187 отзывов Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор 1800 990 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу Начало: У Вашего отеля от 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа» Обзорная прогулка по городу для велолюбителей Начало: В районе метро Садовая от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 7 отзывов Петербург - сквозь очки виртуальной реальности Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города Начало: В районе метро Гостиный двор Расписание: в среду и пятницу в 16:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох 10 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 10 отзывов Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере Пройти по одному из красивейших маршрутов Санкт-Петербурга на выбор Начало: На улице Академика Павлова (Петроградская сторона) 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Добро пожаловать в Петербург Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договорённости 11 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве Начало: В центре города 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Петровский Петербург Исследовать места, связанные с Петром I, и услышать интересные истории об основании города Начало: в районе м. Горьковская, ококнчание на территории ... 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж Познакомиться с парадным обликом города и заглянуть в мир искусства 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Рождение Санкт-Петербурга Прогуляться в мини-группе по местам, связанным с первыми годами жизни города на Неве Начало: У домика Петра I Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 1 200 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час На индивидуальном катере - по водам города Петра Познакомиться с парадным Петербургом и отдохнуть на волнах Невы Начало: У метро «Невский проспект» 12 000 ₽ за всё до 6 чел.