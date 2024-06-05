1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Обзорная прогулка по городу для велолюбителей
Начало: В районе метро Садовая
Завтра в 09:30
10 июня в 14:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в среду и пятницу в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
Пройти по одному из красивейших маршрутов Санкт-Петербурга на выбор
Начало: На улице Академика Павлова (Петроградская сторона)
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Петербург
Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петровский Петербург
Исследовать места, связанные с Петром I, и услышать интересные истории об основании города
Начало: в районе м. Горьковская, ококнчание на территории ...
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Познакомиться с парадным обликом города и заглянуть в мир искусства
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Рождение Санкт-Петербурга
Прогуляться в мини-группе по местам, связанным с первыми годами жизни города на Неве
Начало: У домика Петра I
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час
На индивидуальном катере - по водам города Петра
Познакомиться с парадным Петербургом и отдохнуть на волнах Невы
Начало: У метро «Невский проспект»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Аудиогид
1 час
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
14001 050₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ААнна5 июня 2024Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
- ООлеся4 июня 2024Отличная экскурсия! Благодарю!
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
- ВВиталий3 июня 2024все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа
- ААлександра2 июня 2024Дети 5 и 9 остались очень довольны.
- ССветлана1 июня 2024С Алексеем мы ездили на две экскурсии. Обзорную по центру и в Кронштадт с Петергофом. Уверенный водитель, интересный рассказчик, приятный
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Домик Петра I»
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