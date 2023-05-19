Посетите самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, Петропавловскую крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое.
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Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение самостоятельно.
- 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке), групповой трансфер.
- 11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке), групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
1 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Россия»;
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе гости из отеля А-отель Фонтанка;
- 13:30 Отъезд от пл. Искусств (для гостей из отеля «Катарина Арт»);
2 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский»;
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Best Western Zoom на Черной речке»;
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»;
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский».
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — осмотр основных достопримечательностей города.
16:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году.
Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.
20:00 Трансфер по гостиницам.
Свободное время.
Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:30-10:30 Отъезд от гостиниц.
Трансфер на программу.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
- Дополнительно: 11:30 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и каналами.
Стоимость — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс.
15:00 Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Петергоф: парк и фонтаны
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
07:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.
Экскурсия в Большой дворец — знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.
- Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор»из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., 950 пенс.
17:30 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Царское село: Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30-11:30 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.
Стоимость — 1 300 руб. /взр., 1 000 руб. /реб., 1 300 руб. /студ., 1 300 руб. /пенс.
16:00 (18:00)Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.
Стоимость — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., 1 000 руб. /пенс.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга».
Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма.
Посещение часовни Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище Васильевского острова — самой почитаемой святыни северной столицы.
15:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
16:30 Окончание программы на Московском вокзале.
- Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями.
Стоимость — 800 руб. /взр., студ., пенс.; 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 2 200 руб.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|01.05
|17700
|24850
|20100
|18450
|27450
|29.05-05.06
|20900
|31100
|24500
|21500
|36300
|12.06.23
|32000
|53500
|22800
|31400
|63150
|19.06-10.07
|20900
|31100
|24500
|21500
|36300
|17.07-21.08
|18300
|26100
|21900
|19500
|30900
|28.08.23
|18050
|25600
|21250
|19100
|29650
|04.09-18.09
|17300
|24100
|19300
|17900
|25900
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Бизнес
|Бизнес с конд.
|01.05.23
|18100
|17200
|22650
|19200
|17750
|23350
|29.05-05.06
|21500
|19500
|28100
|23500
|20700
|29100
|12.06.23
|35200
|28800
|45950
|37250
|30200
|49200
|19.06-10.07
|21500
|19500
|28100
|23500
|20700
|29100
|17.07-21.08
|18900
|17500
|25100
|19500
|18100
|26100
|28.08.23
|18600
|17350
|24200
|19350
|17950
|25100
|04.09-18.09
|17700
|16900
|21500
|18900
|17500
|22100
Отель Парк Крестовский 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Четырёхместный
|Пятиместный
|Шестиместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Семейный Мансарда 2комн.
|Комфорт
|01.05.23
|19250
|19250
|19250
|19450
|18400
|27350
|29.05.23-05.06.23
|21500
|21500
|21500
|21900
|19900
|31500
|12.06.23
|21700
|21700
|21700
|22050
|20050
|31750
|19.06.23-10.07.23
|21500
|21500
|21500
|21900
|19900
|31500
|17.07.23-28.08.23
|19100
|19100
|19100
|19300
|18300
|27100
|04.09.23-18.09.23
|18300
|18300
|18300
|18500
|17700
|25100
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|01.05.23
|20050
|18650
|26800
|21050
|19450
|28800
|29.05-03.07.23
|20900
|19300
|28500
|21900
|19900
|30500
|10.07-21.08.23
|18500
|17700
|24100
|19500
|18500
|26100
|28.08.23
|17300
|17300
|22300
|18300
|17500
|23500
|04.09-18.09.23
|16500
|16900
|20700
|17100
|16700
|21100
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|01.05.23
|20700
|28400
|22050
|20450
|30850
|29.05.23
|24600
|36150
|29600
|24900
|43700
|05.06.23
|25500
|38100
|30500
|25500
|45500
|12.06.23
|25750
|38550
|30850
|25750
|46100
|19.06.23- 26.06.23
|25500
|38100
|30500
|25500
|45500
|03.07.23- 18.09.23
|20500
|28100
|21900
|20300
|30500
Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Смарт стандарт
|01.05.23
|21250
|28800
|29.05-03.07.23
|23500
|33500
|10.07-21.08.23
|20900
|28100
|28.08-18.09.23
|20500
|27500
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|Бизнес
|01.05.23
|21250
|30850
|22500
|33450
|25100
|22700
|38550
|21650
|29.05.23-05.06.23
|24900
|38100
|27300
|43100
|29300
|25500
|47100
|24900
|12.06.23
|25100
|38550
|27600
|41450
|29600
|25750
|42150
|25150
|19.06.23- 10.07.23
|24900
|38100
|27300
|43100
|29300
|25500
|39700
|24900
|17.07.23- 21.08.23
|21100
|30500
|22300
|33100
|24900
|22500
|38100
|21500
|28.08.23
|19800
|27800
|21100
|30300
|23000
|21300
|34100
|21200
|04.09.23-18.09.23
|18500
|25100
|19900
|27500
|21100
|20100
|30100
|20900
Санкт-Петербург 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный Форт
|Стандартный с видом на Неву
|Вид на Неву
|Делюкс Форт
|Делюкс с видом на Неву
|01.05.23
|22700
|24550
|29850
|25550
|23500
|28600
|25550
|29.05-05.06.23
|25500
|30500
|38100
|29300
|25900
|34300
|29300
|12.06.23
|27300
|33500
|41400
|37250
|31300
|42550
|34850
|19.06-03.07.23
|25500
|30500
|38100
|29300
|25900
|34300
|29300
|10.07-14.08.23
|23100
|26900
|32500
|26900
|24300
|30500
|26700
|21.08-18.09.23
|21500
|25100
|29500
|25500
|23300
|29300
|25700
Экскурсионный пакет без проживания — 10 500 руб.
- Скидка школьникам до 14 лет (РФ) — 1 950 руб.
- Скидка школьникам 14-16 лет (РФ) — 1 050 руб.
- Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 550 руб.
- Скидка пенсионерам (РФ) — 550 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
А-отель Фонтанка 3
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Отель Парк Крестовский 3
Отель «Парк Крестовский» расположен в экологически чистом районе Санкт-Петербурга. Отель «Парк Крестовский» является привлекательным местом проживания для людей, ведущих здоровый образ жизни, или для семей с детьми.
К услугам отдыхающих предусмотрены 292 номера различной ценовой категории. Уникальное местоположение гостиницы позволяет наслаждаться свежим морским ветром с Финского залива, а также проводить свободное время в парке с соловьями и белками или отдыхать в парке развлечений «Диво-остров».
Номера гостиницы отличаются чистотой и уютом, а курение разрешено исключительно в специально отведенных местах.
«Диво-остров» расположен всего лишь в паре минут ходьбы от гостиницы.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 1 700 руб.
- Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт – отель, 1 650 руб. – вокзал – отель за машину
- Дополнительные экскурсии:автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 300 руб. /пенс., ст. экскурсия «По рекам и каналам» — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., 1 000 руб. /пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., 950 пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс. 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2 200 руб.
- Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 300 руб. /пенс., ст.
- Экскурсия «По рекам и каналам» — 700 руб. /взр., 500 руб. /шк., 600 руб. /студ., 600 руб. /пенс.
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 000 руб. /студ., 1 000 руб. /пенс.
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 руб. /взр., 600 руб. /реб. 0-11 лет, 950 руб. /студ., 950 пенс.
- Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. /взр., студ., пенс. 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 1 400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2 200 руб
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.