Это не просто дорога, а символ власти, где сохранилась память о королях и пиратах. Вы увидите гранитные валуны, руины крепостей и старые кирхи, которые были свидетелями эпохальных событий. Полюбуетесь видами на Балтику и ощутите, что время здесь течёт иначе. Узнаете, почему Густав III cчитал Петербург шведским городом, и услышите истории о смоляных реках и пушках.

Описание экскурсии

Из Петербурга с интересными разговорами

Начинаем путешествие с любования пейзажами за окном автомобиля и трассовой экскурсии. Я расскажу:

Как древнее Литориновое море подарило Петербургу его рельеф

Каким задумывал Пётр I Приморский проспект

Что общего у прошлого названия Зеленогорска — Териоки — и смолы

Как шведский король купил у Ганзы гнилые корабли за тонну серебра

Где в посёлке Серово обитают призраки лыжников

Куда приходила молиться в 14 веке святая Бригитта

Приморск — Койвисто: кирха и запрет Александра III

Вы побываете в кирхе святой Марии Магдалины. Рассмотрите витражи «Тайная вечеря», орган Николая II и чашу, которую Густав III подарил России после войны.

Узнаете, какой эпизод и какого фильма здесь снимали, а ещё — почему Александр III запрещал рубить деревья на Берёзовых островах.

Высоцк — Тронгзунд: руины и флот на льду

Здесь — древняя крепость, руины казематов и потрясающие виды на пролив. Я расскажу, как русские солдаты взяли Выборг в 1710 году, переодевшись в шведскую форму, и почему шведы не поверили, что по льду можно провести целый флот.

Выборг: ключ к Балтике и сердце города

Мы окажемся на Рыночной площади в старой части Выборга. Вы услышите, что было на этом месте, когда строилась Круглая башня, как город стал ключом к Балтике и почему именно здесь стали строить первые русские галеры.

Финал экскурсии — только начало вашего диалога с историей. Вы уедете обратно в Петербург с пониманием, что каждый камень на Королевской дороге — страница учебника, которую можно потрогать руками.

Организационные детали