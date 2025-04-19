Королевская дорога от Петербурга до Выборга: путь сквозь века
Путешествие по древней магистрали, где переплелись судьбы Швеции, России и отчаянных авантюристов
Это не просто дорога, а символ власти, где сохранилась память о королях и пиратах.
Вы увидите гранитные валуны, руины крепостей и старые кирхи, которые были свидетелями эпохальных событий. Полюбуетесь видами на Балтику и ощутите, что время здесь течёт иначе.
Узнаете, почему Густав III cчитал Петербург шведским городом, и услышите истории о смоляных реках и пушках.
Описание экскурсии
Из Петербурга с интересными разговорами
Начинаем путешествие с любования пейзажами за окном автомобиля и трассовой экскурсии. Я расскажу:
Как древнее Литориновое море подарило Петербургу его рельеф
Каким задумывал Пётр I Приморский проспект
Что общего у прошлого названия Зеленогорска — Териоки — и смолы
Как шведский король купил у Ганзы гнилые корабли за тонну серебра
Где в посёлке Серово обитают призраки лыжников
Куда приходила молиться в 14 веке святая Бригитта
Приморск — Койвисто: кирха и запрет Александра III
Вы побываете в кирхе святой Марии Магдалины. Рассмотрите витражи «Тайная вечеря», орган Николая II и чашу, которую Густав III подарил России после войны.
Узнаете, какой эпизод и какого фильма здесь снимали, а ещё — почему Александр III запрещал рубить деревья на Берёзовых островах.
Высоцк — Тронгзунд: руины и флот на льду
Здесь — древняя крепость, руины казематов и потрясающие виды на пролив. Я расскажу, как русские солдаты взяли Выборг в 1710 году, переодевшись в шведскую форму, и почему шведы не поверили, что по льду можно провести целый флот.
Выборг: ключ к Балтике и сердце города
Мы окажемся на Рыночной площади в старой части Выборга. Вы услышите, что было на этом месте, когда строилась Круглая башня, как город стал ключом к Балтике и почему именно здесь стали строить первые русские галеры.
Финал экскурсии — только начало вашего диалога с историей. Вы уедете обратно в Петербург с пониманием, что каждый камень на Королевской дороге — страница учебника, которую можно потрогать руками.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Возможно провести расширенную экскурсию по Выборгу. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Едем на автомобиле Haval F7
В случае плохой погоды я предложу перенести поездку
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
во вторник и среду в 10:30, в пятницу в 10:00
Анжелика — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 660 туристов
В культурном путешествии вас буду сопровождать я — специалист в области архитектуры и градостроительства, педагогике, член проектного офиса по развитию молодёжного туризма, гид-экскурсовод Ленинградской области, аккредитованный экскурсовод «Выборгского замка», гид читать дальше
выставки-форума «Россия» и международного фестиваля молодёжи «ВФМ 2024» в Сочи.
Создаю атмосферу, в которой дети могут изучать город через призму фантазии и творчества, обогащая знания о его истории и архитектуре. Помогаю родителям вовлечь своих детей в мир науки и искусства, проявить свою индивидуальность в креативных заданиях, что подкрепит их интерес к исторической и культурной среде и научит работать в команде.
L
Larisa
19 апр 2025
Нужно быть готовым к тому, что это очень долгая поездка, маршрут в основном уделено именно дороге до Выборга, на осмотр самого города времени остается мало. И это дорога только в одну сторону, об этом не пишут, но на это тоже надо обратит внимание. Лучше на Ласточке за час, а не пять часов, доехать до Выборга, и провести время там.
Елена
21 мар 2025
Вот если вы хотите как короли по исторической дороге из Санкт-Петербурга в Выборг, то вам - к Анжелике! Если вы хотите понять историю государства российского, суть и значение побед Петра первого, то вам точно по пути с Анжеликой! Очень познавательно, однозначно рекомендую! Спасибо, Анжелика, всех благ!