Санкт-Петербург – Зеленогорск: Кирха Преображения Господня – парк Монрепо – Выборгский Замок – Старый город – Башня и площадь Ратуши – Усадьба Бюргера – Набережная Большого Ковша – Бастион Панцерлакс – библиотека Алвара Аалто – Санкт-Петербург
Однодневное путешествие по Королевской дороге в город 🏙️ с многовековой историей 📖 - Выборг. Здесь Вы отправитесь на прогулку 👣 по узеньким улочкам города, посетите главные достопримечательности 🏛️ и окунетесь в атмосферу Средневековья! Наши экскурсоводы проведут Вас по древним дорожкам старого города к Выборгскому замку. После Вы отправитесь на прогулку по парку Монрепо и насладитесь его великолепными пейзажами.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение лучшими гидами, специалистами по данному направлению
⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
⬤ Осмотр Бастиона Панцерлакс
⬤ Обзорная экскурсия по Старому Городу Выборг
⬤ Посещение Усадьбы бюргера
⬤ Посещение территории Выборгского замка
⬤ Осмотр библиотеки Алвара Аалто
⬤ Входные билеты в парк Монрепо
Что не входит
⬤ Входные билеты в музейные экспозиции* (постоянные, временные и интерактивные) Выборгского замка: от 80 р. /чел. Полный ассортимент открытых выставок указан в билетной кассе замка.
Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура в Выборг, так как музеи являются государственными. Это означает большое количество льготных цен для различных категорий посетителей, вплоть до бесплатных билетов.
Начало
🚩 , м. пл. Восстания, Лиговский пр;м. Черная речка
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; Черная речка
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.