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Экскурсия в Выборг по Королевской дороге

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 590 ₽ за человека

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Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Зеленогорск: Кирха Преображения Господня – парк Монрепо – Выборгский Замок – Старый город – Башня и площадь Ратуши – Усадьба Бюргера – Набережная Большого Ковша – Бастион Панцерлакс – библиотека Алвара Аалто – Санкт-Петербург
Однодневное путешествие по Королевской дороге в город 🏙️ с многовековой историей 📖 - Выборг. Здесь Вы отправитесь на прогулку 👣 по узеньким улочкам города, посетите главные достопримечательности 🏛️ и окунетесь в атмосферу Средневековья! Наши экскурсоводы проведут Вас по древним дорожкам старого города к Выборгскому замку. После Вы отправитесь на прогулку по парку Монрепо и насладитесь его великолепными пейзажами.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение лучшими гидами, специалистами по данному направлению
  • ⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • ⬤ Осмотр Бастиона Панцерлакс
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Старому Городу Выборг
  • ⬤ Посещение Усадьбы бюргера
  • ⬤ Посещение территории Выборгского замка
  • ⬤ Осмотр библиотеки Алвара Аалто
  • ⬤ Входные билеты в парк Монрепо
Что не входит
  • ⬤ Входные билеты в музейные экспозиции* (постоянные, временные и интерактивные) Выборгского замка: от 80 р. /чел. Полный ассортимент открытых выставок указан в билетной кассе замка.
  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура в Выборг, так как музеи являются государственными. Это означает большое количество льготных цен для различных категорий посетителей, вплоть до бесплатных билетов.
Начало
🚩 , м. пл. Восстания, Лиговский пр;м. Черная речка
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; Черная речка
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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