Однодневное путешествие по Королевской дороге в город 🏙️ с многовековой историей 📖 - Выборг. Здесь Вы отправитесь на прогулку 👣 по узеньким улочкам города, посетите главные достопримечательности 🏛️ и окунетесь в атмосферу Средневековья! Наши экскурсоводы проведут Вас по древним дорожкам старого города к Выборгскому замку. После Вы отправитесь на прогулку по парку Монрепо и насладитесь его великолепными пейзажами.

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