На нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт вы сможете приобщиться к великой истории Российской империи, увидеть крупнейший порт на Балтике, а также посетить форт «Великий князь Константин».
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Сухой док Петра
- Кронштадский футшток
- Якорная площадь
- Гостиный двор
- Памятник морякам
- Памятник художнику Айвазовскому
- Никольский Морской собор
- Форт Константин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приобщиться к великой истории Российской империи вы можете на нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт, которую мы дополнили посещением форта «Великий Князь Константин».
Кронштадт — это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над красотой Кронштадта поработали известные архитекторы —Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные.
План экскурсии в Кронштадт:
- Расстояние: 36 км. от центра Санкт-Петербурга.
- Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
Во время экскурсии по городу вы увидите:
- Всю историческую часть города (сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор).
- Петровский док — это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов.
- Затем предусмотрено посещение Никольского Морского собора – главной святыни города. Морской собор – величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет – 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени.
- В ходе экскурсии мы посетим форт Великий князь Константин. Это самое большое артиллерийское сооружение Кронштадта. Во время экскурсии вы узнаете как была построена морская крепость, как проходили службу моряки и солдаты.
Ежедневно в 11:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обслуживание лицензированного гида
- Автобус туристического класса
- Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329Завершение: Невский проспект 85. Московский вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:30Экскурсия длится около 5.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
24 окт 2022
Очень понравился город, больше всего впечатлила теплоходная прогулка. Очень повезло с погодой было тепло и солнечно
О
Ольга
12 окт 2022
М
Марат
2 окт 2022
Экскурсия очень понравилась, спасибо экскурсоводу Татьяне! Погода была очень хорошая, самый раз для фото! Продолжительность экскурсии тоже хорошая, время пролетело незаметно, разбивка по времени разных этапов экскурсии тоже хорошая, времени на всё хватало, никакой спешки, всё удалось посмотреть в спокойном режиме.
М
Мария
2 сен 2022
Звезды сняты за введение в заблуждение - в описании экскурсии здесь на сайте указано посещение музея маячного дела (абзац, где говорится про линзы и дорогу жизни), по факту же это посещение делают только зимой, а летом заменяют на теплоходную прогулку… Для меня это было огромным разочарованием - ехала именно ради этого музея…
В остальном было интересно, хорошо, что гид учитывал погодные условия и не вымачивал нас зря.
Бонусом было посещение второго яруса храма!
В остальном было интересно, хорошо, что гид учитывал погодные условия и не вымачивал нас зря.
Бонусом было посещение второго яруса храма!
Е
Евгения
23 авг 2022
В
Виктория
5 авг 2022
Д
Дягилева
3 авг 2022
Очень понравилось, всё показали и рассказали.
Экскурсия включала в себя поездку на автобусе, во время которой экскурсовод рассказывал обо всём, мимо чего мы проезжали, и что видели. А также практически часовая поездка на теплоходе мимо фортов Кронштадта, во время которой также рассказывали обо всём, мимо чего мы проплывали. Кроме того были и остановки, во время которых мы могли погулять по историческим местам.
Экскурсия включала в себя поездку на автобусе, во время которой экскурсовод рассказывал обо всём, мимо чего мы проезжали, и что видели. А также практически часовая поездка на теплоходе мимо фортов Кронштадта, во время которой также рассказывали обо всём, мимо чего мы проплывали. Кроме того были и остановки, во время которых мы могли погулять по историческим местам.
А
Анделика
8 июля 2022
Ц
Цветаева
1 июня 2022
Не понравилась. Экскурсовод монотонный, не заинтересован донести. Просто отрабатывал время. Год назад была на подобной экскурсии, включающей + петергоф, оказывается, там другой организатор - ни в какое сравнение не идет. Здесь сама детям дорассказывала, что помню. Около форта сказано - там все в бетоне 🙈 в прошлый раз минимум полчаса внутри, с подробным рассказом и осмотром. Трояк за то, что включен катер,с него новый ракурс на форты, большой плюс. Ну и трансфер по ключевым позициям.
Е
Екатерина
11 мая 2022
Под огромным впечатлением от экскурсовода, спасибо!
Л
Людмила
11 мая 2022
М
Марина
5 мая 2022
Экскурсия длительная,но,благодаря отличной команде водителя и гида, время пролетело совершенно незаметно!
Е
Екатерина
4 мая 2022
Экскурсия всегда зависит в основном от гида. Евгения просто поразила знаниями, энергетикой. С ней даже холодный ветер не казался таким неприятным. Очень насыщенная информацией поездка.
Ч
Чернухина
4 мая 2022
И
Ипатова
2 мая 2022
Ещё 13 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
Выездные
Форты
Форты Кронштадта
Форт Константин
Популярные места
Водные развлечения
На теплоходе
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Мини-группа
6 часов
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
на площади Искусств
29 апр
1 мая
2 мая
3 мая
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Завтра
26 апр
27 апр
28 апр
2 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Невский проспект, 87 / 2, офис «Ленинград-тур»
Завтра
26 апр
27 апр
28 апр
2 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании