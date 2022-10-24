Очень понравилось, всё показали и рассказали.

Экскурсия включала в себя поездку на автобусе, во время которой экскурсовод рассказывал обо всём, мимо чего мы проезжали, и что видели. А также практически часовая поездка на теплоходе мимо фортов Кронштадта, во время которой также рассказывали обо всём, мимо чего мы проплывали. Кроме того были и остановки, во время которых мы могли погулять по историческим местам.