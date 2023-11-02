На метеоре - в Кронштадт

Добраться до города-крепости по воде всего за 1 час

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Ответы на вопросы
Совместите водную прогулку из центра Петербурга и переправу на остров посреди залива. На комфортабельном метеоре с панорамными окнами, аудиогидом и баром вас доставят в Кронштадт. Всего 1 час в пути сэкономит ваши время и силы, которые точно понадобятся в самом городе.
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
На метеоре - в Кронштадт
Ближайшие даты:
2
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особенности скоростных теплоходов

Наши метеоры повышенного комфорт-класса полностью защищают пассажиров от брызгов воды и ветра, дают возможность любоваться прекрасными видами благодаря панорамному остеклению. Теплоход оснащён мягкими эргономичными креслами с откидными столиками. Также на борту есть бар и туалет. В пути вы сможете послушать аудиоэкскурсию.

Что посмотреть в Кронштадте

  • Якорная площадь
  • Итальянский дворец
  • Морской Никольский собор
  • Деревянный маяк у Петровского канала
  • Памятник корюшке
  • Один из старейших в мире футштоков (от его нулевой отметки измеряют абсолютные высоты на территории всего бывшего СССР)

Организационные детали

Стоимость зависит от категории выбранного места:

  • Standard (место в салоне на корме)
  • Comfort (в центральном салоне)
  • Comfort+ (в центральном салоне у окна)
  • Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части, в стоимость входят чай, кофе или вода на выбор, снэки, а также индивидуальное обслуживание на борту)

На рейсы в 15:15 действует скидка 30%.

ежедневно в 11:30 и 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Кунсткамера»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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