🚀 На метеоре

Добраться до города-крепости по воде всего за 1 час
Совместите водную прогулку из центра Петербурга и переправу на остров посреди залива. На комфортабельном метеоре с панорамными окнами, аудиогидом и баром вас доставят в Кронштадт. Всего 1 час в пути сэкономит ваши время и силы, которые точно понадобятся в самом городе.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Особенности скоростных теплоходов
Наши метеоры повышенного комфорт-класса полностью защищают пассажиров от брызгов воды и ветра, дают возможность любоваться прекрасными видами благодаря панорамному остеклению. Теплоход оснащён мягкими эргономичными креслами с откидными столиками. Также на борту есть бар и туалет. В пути вы сможете послушать аудиоэкскурсию.
Что посмотреть в Кронштадте
- Якорная площадь
- Итальянский дворец
- Морской Никольский собор
- Деревянный маяк у Петровского канала
- Памятник корюшке
- Один из старейших в мире футштоков (от его нулевой отметки измеряют абсолютные высоты на территории всего бывшего СССР)
Организационные детали
Стоимость зависит от категории выбранного места:
- Standard (место в салоне на корме)
- Comfort (в центральном салоне)
- Comfort+ (в центральном салоне у окна)
- Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части, в стоимость входят чай, кофе или вода на выбор, снэки, а также индивидуальное обслуживание на борту)
На рейсы в 15:15 действует скидка 30%.
ежедневно в 11:30 и 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Кунсткамера»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:30 и 13:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 729 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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