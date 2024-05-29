Форт Константин – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 10 экскурсий в категории «Форт Константин» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
181 отзыв
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
275 отзывов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
Кронштадт с теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
2206 отзывов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
331 отзыв
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 670 за всё до 4 чел.
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
125 отзывов
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 100 за человека
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000 за человека
Кронштадт - морской щит Петербурга и форт Константин на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Кронштадт: морской щит Петербурга на авто
Откройте для себя военно-морскую историю России, посетив Кронштадт и форт Константин на комфортабельном авто
Начало: Ст. метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
Начало: В любом удобном месте в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Отличный экскурсовод
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
    Посетила 25.05.2024 экскурсию, осталась довольна. Автобус комфортный, водитель Олег аккуратно управлял им, так как прилетела в этот же день, разрешил
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    багаж оставить в автобусе в багажном отделении, за что ему большое спасибо. По пути в Петергоф от гида Ольги, узнали много нового и интересного. По приезде в Петергоф экскурсию нам проводила замечательная анастасия, которая отлично владела информацией, была увлечена сама и увлекла нас своими рассказами о Нижнем парке Петергофа, Большом и Малом дворцах. Сам Петергоф безумно понравился, дворцы восхитительны. После экскурсии было около 3 часов свободного времени, можно было неспешно прогуляться, выглянуло солнце и фонтаны стали выглядеть еще более волшебно. Советую с собой брать перекус и воду, на территории парка перекусить можно, но цены несколько отличаются от магазинных. Однозначно рекомендую к посещению!

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Кронштадт с теплоходной прогулкой
    Были на экскурсии в Кронштадт с морской прогулкой. Остались очень довольны. Отдельная благодарность компании за индивидуальные гарнитуры и связь с гидом. Автобусы чистые и новые
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Кронштадт с теплоходной прогулкой
    Отличная экскурсия, получили много впечатлений. Очень комфортный автобус, экскурсовод рассказывала очень интересно
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
    Спасибо большое. Прекрасный экскурсовод Ольга Борисовна. Все очень хорошо и четко организовано. Очень интересно. Замечательная экскурсия.
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
    Всё понравилось. Спасибо.
  • Э
    Эльдар
    27 мая 2024
    Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
    Увидели все что было запланировано.
  • К
    Кадолов
    26 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Всё классно
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
    Собор - восторг! Экскурсовод Вера - замечательная. Время то ли надо свободное, то ли нет, если ты не с детьми
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    подростками, которые пойдут в военные музеи. Экскурсия на теплоходе вокруг фортов-деньги на ветер, только если время убить, т. К. Дети орут, экскурсовода не слышно, и смотреть особенно не на что. И с Метеором - обманули!! Просто это - воспоминание юности. И обидно на катамаране😆

  • М
    Михаил
    26 мая 2024
    Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
    Гид Вера Большое ей спасибо за обьем и качество информации! И за прекрасный русский язык!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форт Константин»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
  2. Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
  3. Кронштадт с теплоходной прогулкой
  4. Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
  5. Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
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  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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