1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
5 часов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
45 минут
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт: морской щит Петербурга на авто
Откройте для себя военно-морскую историю России, посетив Кронштадт и форт Константин на комфортабельном авто
Начало: Ст. метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
Начало: В любом удобном месте в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 мая 2024Отличный экскурсовод
- ААнастасия29 мая 2024Посетила 25.05.2024 экскурсию, осталась довольна. Автобус комфортный, водитель Олег аккуратно управлял им, так как прилетела в этот же день, разрешил
- ААлексей29 мая 2024Были на экскурсии в Кронштадт с морской прогулкой. Остались очень довольны. Отдельная благодарность компании за индивидуальные гарнитуры и связь с гидом. Автобусы чистые и новые
- ААнна29 мая 2024Отличная экскурсия, получили много впечатлений. Очень комфортный автобус, экскурсовод рассказывала очень интересно
- ССветлана28 мая 2024Спасибо большое. Прекрасный экскурсовод Ольга Борисовна. Все очень хорошо и четко организовано. Очень интересно. Замечательная экскурсия.
- ННаталия28 мая 2024Всё понравилось. Спасибо.
- ЭЭльдар27 мая 2024Увидели все что было запланировано.
- ККадолов26 мая 2024Всё классно
- ЕЕлена26 мая 2024Собор - восторг! Экскурсовод Вера - замечательная. Время то ли надо свободное, то ли нет, если ты не с детьми
- ММихаил26 мая 2024Гид Вера Большое ей спасибо за обьем и качество информации! И за прекрасный русский язык!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форт Константин»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Форт Константин" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 100 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 3779 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Форт Константин», 3779 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август