4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Кронштадт — мифы и реальность

Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России

Алевтина
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Алевтина – ваш гид
Город великих мореплавателей и ценных изобретений откроется вам не только через исторические факты, но также через легенды и мифы, окружающие знаковые события Кронштадта.

Вас ждут рассказы о кругосветных путешествиях и капитанах, академических достижениях и ученых.

В результате вы осознаете роль города в истории России и сможете по-настоящему оценить его достояние.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Кронштадт
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность

Что вас ожидает

История Кронштадта
Вы узнаете, как возник город на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Попову и познакомитесь с биографией этих выдающихся людей. Возле памятника Петру I я расскажу, как император создавал здесь базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря. А также услышите легенду о появлении полуденной пушки в Кронштадте. Поговорим и о некогда запретной теме — кронштадском мятеже 1921 года.

Легенды города мореплавателей и изобретателей
Я расскажу вам о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. Вы также узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине, военной технике. Гуляя по улицам города, вы осмотрите старинные здания, за многими из которых стоят истории из жизни людей, прославившихся своими подвигами и открытиями. По пути вы увидите дворец Меньшикова, дом Миниха, дом Вирена, здание голландской кухни и обязательно посетите символ Кронштадта — Морской собор. Кроме того, вы услышите легенду чугунной мостовой и висячего моста, на котором сможете покататься.

Морская прогулка
При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды об известных людях, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, сможете приобрести сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.

Организационные детали

Этот вариант экскурсии — для тех, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на своем авто или общественным транспортом.

Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Кронштадт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алевтина
Алевтина
Я профессиональный гид, с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю и с радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2019
Алевтина, замечательный гид, но экскурсия немного затянута, с детьми будет тяжеловато
2 июля 2019
В воскресенье ходили с Алевтиной на экскурсию по Кронштадту. Нам очень понравилось, мы даже не ожидали от Кронштадта столько интересного. У Алевтины глубочайшие знания по истории города и отличная подача материала. Мы были в разных интересных местах, куда сами бы никогда не догадались дойти. Если хотите провести замечательный выходной день, увидеть и услышать массу интересного в спокойной интеллигентной обстановке - рекомендуем взять эту экскурсию!
27 февраля 2019
Отличная экскурсия. Спасибо большое Гиду. Все интересно, доступно и познавательно. Провели время с удовольствием))
7 января 2019
Спасибо огромное нашему замечательному гиду за прекрасную экскурсию. Все прошло на 5+! Все сложилось. Хорошая погода, красивый, умный и знающий экскурсовод. Рассказ очень содержательный, тонкий и тактичный. Обязательно запишемся к Алевтине на экскурсию по фортам. Ждем лето!

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