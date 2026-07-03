19 отзывов оставили туристы

Об этом и не только — в одном из фортов и Морском соборе, на пристани и у других достопримечательностей неприступного Кронштадта.
Описание экскурсии
Путешествие в город-защитник Петербурга
По дороге полюбуемся побережьем Финского залива, и я расскажу о Карельском перешейке, о русско-финской войне и о Курортном районе Петербурга. Часть пути пройдет по 22-километровой дамбе, которая, как птица, раскинула крылья с одного берега залива на другой. Благодаря ей Кронштадт продолжает оберегать Петербург — теперь не от бомбёжек и картечи, но от наводнений. По дамбе мы попадем на остров Котлин, на котором и стоит город Кронштадт.
История и символы Кронштадта
Маршрут охватит самые знаковые места города. Вы перенесетесь во времена, когда Петр I, воюя со шведами, приказал построить неприступную морскую крепость. Почувствуете мощь оборонительных сооружений и пушек, дух морских подвигов и удивительных приключений. Увидите Петровский сухой док и Итальянский дворец. Доминанта Кронштадта — Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу. По желанию мы не только посетим его, но и поднимемся на купол, откуда открывается панорама всего города и залива.
Неприступный форт
Дополнительно мы можем посетить форт «Константин». Я расскажу о его истории от первых укреплений до современных памятников на территории. Покажу артиллерийские батареи, в том числе— уникальную бронебрустверную батарею Шведе 1867 года! Помимо внутренних помещений форта мы побываем на обзорных площадках. Вы полюбуетесь дивным видом на акваторию финского залива и «Морские ворота» Петербурга, через которые проходят гигантские сухогрузы, белоснежные круизные лайнеры и многочисленные яхты.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На Li Auto L7, авто премиум-класса с панорамной крышей — это включено в стоимость, для большего количества человек (до 6) на минивэне за дополнительную плату — 3500 ₽
- Экскурсия длится 4 часа, за отдельную плату продолжительность экскурсии можно увеличить и включить посещение дополнительных объектов: форт Константин, парк Патриот на маячном пирсе (зона стоянки военных кораблей, экспозиция глубоководных аппаратов, выставка минно-торпедного и ракетно-артиллерийского вооружения), подъём под купол Морского собора, добавить прогулку на катере и т. д.
- Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в пределах центральных районов Петербурга
Дополнительные расходы
- Дополнительное время к экскурсии: +30 мин/1000 ₽ +1 час/2000 ₽ и т. д.
- При посещении Форта Константин: платный заезд на форт 300 ₽ с машины и билеты 200 ₽/чел.
- При посещении Парка Патриот на маячном пирсе: билеты 300 ₽/чел.
- По отдельной договоренности и за дополнительную плату можно организовать прогулку на частном катере вокруг фортов Кронштадта
- Путешествие в Кронштадт можно совместить с экскурсией в Петергоф или Ораниенбаум (Ломоносов) — программу и стоимость уточняйте в переписке
- Экскурсию можно организовать и для большего количества человек на минивэне — стоимость уточняйте в переписке