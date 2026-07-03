19 отзывов оставили туристы

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В Кронштадт на авто бизнес-класса

Прочувствовать историю и дух военного города-героя
Я люблю Кронштадт за то, что он настоящий, без мишуры и красивой обертки. Это город воинской славы, который помнит важнейшие для нашей страны события. Здесь служили великие люди и совершались открытия, повлиявшие на мировую историю.

Об этом и не только — в одном из фортов и Морском соборе, на пристани и у других достопримечательностей неприступного Кронштадта.
5
115 отзывов
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса

Описание экскурсии

Путешествие в город-защитник Петербурга

По дороге полюбуемся побережьем Финского залива, и я расскажу о Карельском перешейке, о русско-финской войне и о Курортном районе Петербурга. Часть пути пройдет по 22-километровой дамбе, которая, как птица, раскинула крылья с одного берега залива на другой. Благодаря ей Кронштадт продолжает оберегать Петербург — теперь не от бомбёжек и картечи, но от наводнений. По дамбе мы попадем на остров Котлин, на котором и стоит город Кронштадт.

История и символы Кронштадта

Маршрут охватит самые знаковые места города. Вы перенесетесь во времена, когда Петр I, воюя со шведами, приказал построить неприступную морскую крепость. Почувствуете мощь оборонительных сооружений и пушек, дух морских подвигов и удивительных приключений. Увидите Петровский сухой док и Итальянский дворец. Доминанта Кронштадта — Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу. По желанию мы не только посетим его, но и поднимемся на купол, откуда открывается панорама всего города и залива.

Неприступный форт

Дополнительно мы можем посетить форт «Константин». Я расскажу о его истории от первых укреплений до современных памятников на территории. Покажу артиллерийские батареи, в том числе— уникальную бронебрустверную батарею Шведе 1867 года! Помимо внутренних помещений форта мы побываем на обзорных площадках. Вы полюбуетесь дивным видом на акваторию финского залива и «Морские ворота» Петербурга, через которые проходят гигантские сухогрузы, белоснежные круизные лайнеры и многочисленные яхты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На Li Auto L7, авто премиум-класса с панорамной крышей — это включено в стоимость, для большего количества человек (до 6) на минивэне за дополнительную плату — 3500 ₽
  • Экскурсия длится 4 часа, за отдельную плату продолжительность экскурсии можно увеличить и включить посещение дополнительных объектов: форт Константин, парк Патриот на маячном пирсе (зона стоянки военных кораблей, экспозиция глубоководных аппаратов, выставка минно-торпедного и ракетно-артиллерийского вооружения), подъём под купол Морского собора, добавить прогулку на катере и т. д.
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в пределах центральных районов Петербурга

Дополнительные расходы

  • Дополнительное время к экскурсии: +30 мин/1000 ₽ +1 час/2000 ₽ и т. д.
  • При посещении Форта Константин: платный заезд на форт 300 ₽ с машины и билеты 200 ₽/чел.
  • При посещении Парка Патриот на маячном пирсе: билеты 300 ₽/чел.
  • По отдельной договоренности и за дополнительную плату можно организовать прогулку на частном катере вокруг фортов Кронштадта
  • Путешествие в Кронштадт можно совместить с экскурсией в Петергоф или Ораниенбаум (Ломоносов) — программу и стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсию можно организовать и для большего количества человек на минивэне — стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 13688 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
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Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе-колодце, окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и парадных. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории, и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к городу, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
3
3
2
1
Е
прекрасная экскурсия в Кронштадт, незабываемые впечатления
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В
Замечательная поездка с настоящим профессионалом!!!
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Татьяна
Очень понравилась поездка с Антоном. И машина у него классная. Антон интересный и эрудированный рассказчик. Видно что любит Кронштадт. Отдельное спасибо за Форт Константин и то, что на обратном пути
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подъехали к Башне Газпрома. Этими моими фотографиями заинтересовались мои родственники из Нидерландов. У них в стране по ТВ всегда ее показывают, когда говорят о нашем газе.
Очень рекомендую такую поездку и Антона, как гида. Кто любит комфорт и и интересный и местами веселый, с юмором рассказ, тогда вам сюда.

Очень понравилась поездка с Антоном. И машина у него классная. Антон интересный и эрудированный рассказчик. Видно
Очень понравилась поездка с Антоном. И машина у него классная. Антон интересный и эрудированный рассказчик. Видно
Очень понравилась поездка с Антоном. И машина у него классная. Антон интересный и эрудированный рассказчик. Видно
Очень понравилась поездка с Антоном. И машина у него классная. Антон интересный и эрудированный рассказчик. Видно
Очень понравилась поездка с Антоном. И машина у него классная. Антон интересный и эрудированный рассказчик. Видно
Очень понравилась поездка с Антоном. И машина у него классная. Антон интересный и эрудированный рассказчик. Видно
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E
В Краснодаре были проездом, буквально на один день. Хотелось поближе познакомиться с городом, с его историей и, конечно же, с главной достопримечательностью Краснодара - парком Галицкого. Посмотрев предложения гидов, более
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приемлемым для себя посчитали экскурсию, предлагаемую Юрием.
И оказались супер правы.
Юрий знает и любит свой город, Кроме этого он оказался аккуратным водителем весьма комфортабельной машины. Приятно было слушать грамотную чистую речь, информация о городе была дана в таком объеме, что легко воспринималась, и в то же время узнали много нового из истории города, из истории самих зданий.
Ни один наш вопрос не остался без ответа.
Ну а в парке Галицкого увидели столько замечательных локаций, узнали столько много о растениях и деревьях, ну и конечно, саму историю создания парка. Самостоятельно в парке, если ты там в первый раз, и половины не увидеть того, где провел нас Юрий.
Впечатления от экскурсии самые положительные. Ну и вопрос, будем ли мы рекомендовать этого гида, риторический Да, да, конечно, да!
Спасибо, Юрий!

В Краснодаре были проездом, буквально на один день. Хотелось поближе познакомиться с городом, с его историей
В Краснодаре были проездом, буквально на один день. Хотелось поближе познакомиться с городом, с его историей
В Краснодаре были проездом, буквально на один день. Хотелось поближе познакомиться с городом, с его историей
В Краснодаре были проездом, буквально на один день. Хотелось поближе познакомиться с городом, с его историей
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Татьяна
Все прошло замечательно! Обращаемся к Антону уже в 3ий раз! Идеальная погода, прекрасный Кронштадт! Узнали много интересно и были впечатлены важностью этого небольшого города! Особенно удивил Петровский док. Посетили Морской Собор, поднялись под купол и насладились видами! Заехали в форт Константин, стрельнули из пушки и открыли форточку в Европу 😁
Все прошло замечательно! Обращаемся к Антону уже в 3ий раз! Идеальная погода, прекрасный Кронштадт! Узнали много
Все прошло замечательно! Обращаемся к Антону уже в 3ий раз! Идеальная погода, прекрасный Кронштадт! Узнали много
Все прошло замечательно! Обращаемся к Антону уже в 3ий раз! Идеальная погода, прекрасный Кронштадт! Узнали много
Все прошло замечательно! Обращаемся к Антону уже в 3ий раз! Идеальная погода, прекрасный Кронштадт! Узнали много
Все прошло замечательно! Обращаемся к Антону уже в 3ий раз! Идеальная погода, прекрасный Кронштадт! Узнали много
Все прошло замечательно! Обращаемся к Антону уже в 3ий раз! Идеальная погода, прекрасный Кронштадт! Узнали много
Все прошло замечательно! Обращаемся к Антону уже в 3ий раз! Идеальная погода, прекрасный Кронштадт! Узнали много
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А
Поездка прошла замечательно! Нас забрали от нашей гостиницы "Пятый угол" в центре. Гид Регина и хороший водитель были очень доброжелательны, познакомили нас в фордом "Константин" и Кронштадтом. Регина очень интересно
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и с неожиданной стороны показала нам форд. Какой красивый Кронштадт! Наша команда сумела показать город во всей красе, не скрывая его недостатков. Отдельное спасибо водителю, прекрасное и комфортное вождение сочеталось с задушевной беседой в минуты отдыха. Нам очень понравилось! Рекомендуем посмотреть Кронштадт именно с такой индивидуальной экскурсией.

Поездка прошла замечательно! Нас забрали от нашей гостиницы "Пятый угол" в центре. Гид Регина и хороший
Поездка прошла замечательно! Нас забрали от нашей гостиницы "Пятый угол" в центре. Гид Регина и хороший
Поездка прошла замечательно! Нас забрали от нашей гостиницы "Пятый угол" в центре. Гид Регина и хороший
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