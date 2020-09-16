19 отзывов оставили туристы

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В Кронштадт на авто бизнес-класса

Прочувствовать историю и дух военного города-героя

5
19 отзывов
Антон
Антон – Гид из Санкт-Петербурга
Я люблю Кронштадт за то, что он настоящий, без мишуры и красивой обертки.

Это город 🏙️ воинской славы, который помнит важнейшие для нашей страны события.

Здесь служили великие люди и совершались открытия, повлиявшие на мировую историю 📖.

Об этом и не только — в одном из фортов и Морском соборе, на пристани и у других достопримечательностей 🏛️ неприступного Кронштадта.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса

Что вас ожидает

Путешествие в город-защитник Петербурга
По дороге полюбуемся побережьем Финского залива, и я расскажу о Карельском перешейке, о русско-финской войне и о курортном районе Петербурга. Часть пути пройдет по 22-километровой дамбе, которая, как птица, раскинула крылья с одного берега залива на другой. Благодаря ей Кронштадт продолжает оберегать Петербург — теперь не от бомбёжек и картечи, но от наводнений. По дамбе мы попадем на остров 🏝️ Котлин, на котором и стоит город 🏙️ Кронштадт.

История и символы Кронштадта
Маршрут охватит самые знаковые места города. Вы перенесетесь во времена, когда Петр I, воюя со шведами, приказал построить неприступную морскую крепость. Почувствуете мощь оборонительных сооружений и пушек, дух морских подвигов и удивительных приключений. Увидите Петровский сухой док и Итальянский дворец. Доминанта Кронштадта — Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу. По желанию мы не только посетим его, но и поднимемся на купол, откуда открывается панорама всего города и залива.

Город-бастион морской славы: посещение форта
В финальной части путешествия вас ждет форт «Константин». Я расскажу о его истории 📖 от первых укреплений до современных памятников на территории. Покажу артиллерийские батареи, в том числе— уникальную бронебрустверную батарею Шведе 1867 года! Помимо внутренних помещений форта мы побываем на обзорных площадках. Вы полюбуетесь дивным видом на акваторию финского залива и «Морские ворота» Петербурга, через которые проходят гигантские сухогрузы, белоснежные круизные лайнеры и многочисленные яхты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном авто бизнес-класса Mercedes E class — это включено в стоимость
  • Экскурсия длится 4 часа, при желании можно продлить время до 5 часов с доплатой в 1000 руб.
  • Начало и окончание экскурсии 🧭 в удобном вам месте в Петербурге

Дополнительные расходы

  • Отдельно оплачивается заезд на форт Константин: 200 руб. с машины и 150 руб. /чел., включая билет 🎫 для гида
  • Экскурсию можно организовать и для большего количества человек на минивэне — стоимость уточняйте в переписке
  • Путешествие в Кронштадт можно совместить с экскурсией в Петергоф или Ораниенбаум (Ломоносов) — программу и стоимость уточняйте в переписке
  • По отдельной договоренности и за дополнительную плату можно организовать прогулку 👣 на частном катере вокруг фортов Кронштадта
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса
В Кронштадт на авто бизнес-класса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки на своем автомобиле. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего Петербурга, на реке Фонтанке в доме, что напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе «колодце», окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и «парадных». «Прятки», «ромбы», «стрелки», «колдунчики», «войнушка», битые стёкла соседей в результате футбольных баталий… Детский сад и школа — и те находились в нашей же улице. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории С-Петербурга. С годами рос интерес к истории города, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
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19 отзывов оставили туристы

Ольга
16 сентября 2020
Отличная экскурсия! Сомневались, брать ли, т. к. у Антона не получалось провести экскурсию в этот день, он предложил гида-коллегу Надежду. Мы согласились и результаты превзошли ожидания) Эрудированная, любящая свой город и историю, мы просто влюбились в Надежду и в Кронштадт. Большое спасибо!
4 сентября 2020
Экскурсия прошла великолепно. Антон в совершенстве знает историю Санкт-Петербурга. Было очень интересно. Рекомендую всем индивидуальные экскурсии, тогда все внимание уделяется только вам и впечатление от экскурсии значительно усиливается.
31 августа 2020
Антон прекрасный рассказчик! Поездка великолепна! Рекомендуем!
26 августа 2020
идеальная поездка. брали гида на 7 часов. Требуйте Ларису - безумно интересная женщина, рассказ будто льется из ее уст. потрясающе. всем очень довольны.
18 августа 2020
Все прошло на высшем уровне! Очень комфортный автомобиль, насыщенная и содержательная программа. Антон - большой молодец! Так как у нас был план успеть за один раз не только в Кронштадт, но и в Петергоф, то он организовал нашим гидом Надежду и водителем Вячеслава. отличные люди! Надежда - вообще огонь! Очень увлеченная, профессиональная, интересная. Все прожили "на одном дыхании". Все успели. Всем довольны. Спасибо Антону! Вячеславу! Надежде!!! и Трипстеру!))
16 августа 2020
Спасибо Антону за интересную экскурсию! Узнали много нового, экскурсию прошла легко и непринуждённо. Очень понравилось, рекомендую!
7 августа 2020
Взяли расширенную экскурсию - Петергоф и Кронштадт. Экскурсовод - Надежда. Отлично отдохнули, море новых впечатлений. Надежда очень любит свой город, отвечает на любые вопросы о нем. Рекомендую!
4 августа 2020
Антон весьма пунктуален, прекрасно разбирается в предметной области, отвечая или находя (в Инете, например) ответы на все возникающие вопросы. Благодаря этой экскурсии, составилось "объемное" представление о географическом расположении С-Петербурга, который во многих смыслах "прикрывается" Кроштадтом, рекомендуем!
2 августа 2020
Экскурсия началась у отеля. За нами приехали и за это отдельное спасибо. Антон не смог сам провести экскурсию, исключительно из-за нашего позднего заказа. Он предоставил нам гида Юлию. Она большая умница. 7 часов пролетели. Устать не успели совсем. Хотя после Кронштадта ещё заезжали в Петергоф. Интересно, не заезженно и не утомительно. Супер!!!
25 июля 2020
Экскурсия прошла превосходно! Антон замечательно преподносит материал. Не зря в процессе поездки задавал моим школьникам вопросы на повторение прослушанного. С династией правления семьи Романовых мы разобрались на 5.
24 июля 2020
Большое спасибо экскурсоводу и водителю все супер!!!!!!
19 июля 2020
Все прошло супер. Отличный водитель, гид дала много интересных знаний и фактов. Знали дороги без пробок, все билеты куплены были онлайн. Поэтому никаких очередей и пробок! Организация и уровень материала на 10 баллов. Отдельное спасибо за рекомендацию подняться под купол Морского Собора. Вишенка на торте. Мы совмещали Кронштадт и Петергоф - идеальное попадание))) Отличный день в приятной компании, а на выходе структурированные знания об этих прекрасных местах.
12 июля 2020
Очень понравилась экскурсия в Кронштадт. Антон очень интересно, доступно но с яркими эмоциями рассказывает об исторических фактах. Рекомендую! Спасибо огромное за экскурсию!
8 июля 2020
Спасибо большое Антону за чудесную прогулку в Кронштадт. Экскурсия прекрасно выстроена. Логична. Антон имеет подход к детям и подросткам, что делает эту поездку особенно приятной.
7 июля 2020
Прекрасная поездка для тех, кто интересуется военной историей. Антон интересно рассказывает при этом подача материала не скучная и для людей, не посвящённых глубоко в данный вопрос, самое то. Конечно стоит отметить также удобство путешествия, мы совершенно не устали и при этом успели получить массу впечатлений. Рекомендую при данной экскурсии заказать также прогулку на катере.
Ещё 4 отзыва

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