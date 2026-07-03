19 отзывов оставили туристы

Я люблю Кронштадт за то, что он настоящий, без мишуры и красивой обертки. Это город воинской славы, который помнит важнейшие для нашей страны события. Здесь служили великие люди и совершались открытия, повлиявшие на мировую историю. Об этом и не только — в одном из фортов и Морском соборе, на пристани и у других достопримечательностей неприступного Кронштадта.

Описание экскурсии

Путешествие в город-защитник Петербурга

По дороге полюбуемся побережьем Финского залива, и я расскажу о Карельском перешейке, о русско-финской войне и о Курортном районе Петербурга. Часть пути пройдет по 22-километровой дамбе, которая, как птица, раскинула крылья с одного берега залива на другой. Благодаря ей Кронштадт продолжает оберегать Петербург — теперь не от бомбёжек и картечи, но от наводнений. По дамбе мы попадем на остров Котлин, на котором и стоит город Кронштадт.

История и символы Кронштадта

Маршрут охватит самые знаковые места города. Вы перенесетесь во времена, когда Петр I, воюя со шведами, приказал построить неприступную морскую крепость. Почувствуете мощь оборонительных сооружений и пушек, дух морских подвигов и удивительных приключений. Увидите Петровский сухой док и Итальянский дворец. Доминанта Кронштадта — Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу. По желанию мы не только посетим его, но и поднимемся на купол, откуда открывается панорама всего города и залива.

Неприступный форт

Дополнительно мы можем посетить форт «Константин». Я расскажу о его истории от первых укреплений до современных памятников на территории. Покажу артиллерийские батареи, в том числе— уникальную бронебрустверную батарею Шведе 1867 года! Помимо внутренних помещений форта мы побываем на обзорных площадках. Вы полюбуетесь дивным видом на акваторию финского залива и «Морские ворота» Петербурга, через которые проходят гигантские сухогрузы, белоснежные круизные лайнеры и многочисленные яхты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На Li Auto L7, авто премиум-класса с панорамной крышей — это включено в стоимость, для большего количества человек (до 6) на минивэне за дополнительную плату — 3500 ₽

Экскурсия длится 4 часа, за отдельную плату продолжительность экскурсии можно увеличить и включить посещение дополнительных объектов: форт Константин, парк Патриот на маячном пирсе (зона стоянки военных кораблей, экспозиция глубоководных аппаратов, выставка минно-торпедного и ракетно-артиллерийского вооружения), подъём под купол Морского собора, добавить прогулку на катере и т. д.

Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в пределах центральных районов Петербурга

Дополнительные расходы