19 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие в город-защитник Петербурга

По дороге полюбуемся побережьем Финского залива, и я расскажу о Карельском перешейке, о русско-финской войне и о курортном районе Петербурга. Часть пути пройдет по 22-километровой дамбе, которая, как птица, раскинула крылья с одного берега залива на другой. Благодаря ей Кронштадт продолжает оберегать Петербург — теперь не от бомбёжек и картечи, но от наводнений. По дамбе мы попадем на остров 🏝️ Котлин, на котором и стоит город 🏙️ Кронштадт.

История и символы Кронштадта

Маршрут охватит самые знаковые места города. Вы перенесетесь во времена, когда Петр I, воюя со шведами, приказал построить неприступную морскую крепость. Почувствуете мощь оборонительных сооружений и пушек, дух морских подвигов и удивительных приключений. Увидите Петровский сухой док и Итальянский дворец. Доминанта Кронштадта — Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу. По желанию мы не только посетим его, но и поднимемся на купол, откуда открывается панорама всего города и залива.

Город-бастион морской славы: посещение форта

В финальной части путешествия вас ждет форт «Константин». Я расскажу о его истории 📖 от первых укреплений до современных памятников на территории. Покажу артиллерийские батареи, в том числе— уникальную бронебрустверную батарею Шведе 1867 года! Помимо внутренних помещений форта мы побываем на обзорных площадках. Вы полюбуетесь дивным видом на акваторию финского залива и «Морские ворота» Петербурга, через которые проходят гигантские сухогрузы, белоснежные круизные лайнеры и многочисленные яхты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном авто бизнес-класса Mercedes E class — это включено в стоимость

Экскурсия длится 4 часа, при желании можно продлить время до 5 часов с доплатой в 1000 руб.

Начало и окончание экскурсии 🧭 в удобном вам месте в Петербурге

Дополнительные расходы