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Кронштадт и окрестности Петербурга с гидом Альтернативной истории

5
1 отзыв
Иван М.
Иван М. – Гид из Санкт-Петербурга
Город-остров, окутанный туманом таинственности - Кронштадт.

С открытием доступа в город 🏙️ тайна осталась, и появилось еще больше вопросов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

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Кронштадт и окрестности Петербурга с гидом Альтернативной истории
Кронштадт и окрестности Петербурга с гидом Альтернативной истории

Что вы увидите

  • Нетуристические места Кронштадта
  • Форт Константин
  • а также в окрестностях Петербурга руины Английского дворца
  • гранитная скульптура Голова неизвестного мастера в Петергофе
Вдруг, среди города вырастает и уходит за непроходимые заросли и глухие заборы Cтена необыкновенной красоты и гармонии. Полигональная кладка, известная по храмам древней Греции, Рима, Южной Америки, на тихой улочке Кронштадта! Кто, когда, для чего, каким образом сложил этот гигантский пазл из огромных гранитных глыб неправильной формы, но идеально подогнанных друг к другу?
А сколько неизведанного хранят форты! Именно здесь чувствуешь, как глубоко в века уходит история 📖 этого места.
Своими глазами вы увидите необычные детали - особенности строения, обработку камня, качество металла. Множество вопросов ждут своего разрешения, чтобы отдельные детали сложить в единую картину и увидеть во всей полноте историю и значение этого города.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 в теплой дружеской атмосфере. Экскурсия ⛳ будет интересна и туристам, и жителям города.
Что входит
  • Трансфер из Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в Форт Константин (150 р. )
Начало
🚩 Гид заберет туристов с любого места в городе
Место завершения
🏁 Гид доставит по удобному адресу
Кронштадт и окрестности Петербурга с гидом Альтернативной истории
Кронштадт и окрестности Петербурга с гидом Альтернативной истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван М.
Иван М.
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1 отзыв оставили туристы

Иван М. проводит ещё 2 экскурсии

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