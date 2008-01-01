Вдруг, среди города вырастает и уходит за непроходимые заросли и глухие заборы Cтена необыкновенной красоты и гармонии. Полигональная кладка, известная по храмам древней Греции, Рима, Южной Америки, на тихой улочке Кронштадта! Кто, когда, для чего, каким образом сложил этот гигантский пазл из огромных гранитных глыб неправильной формы, но идеально подогнанных друг к другу?

А сколько неизведанного хранят форты! Именно здесь чувствуешь, как глубоко в века уходит история 📖 этого места.

Своими глазами вы увидите необычные детали - особенности строения, обработку камня, качество металла. Множество вопросов ждут своего разрешения, чтобы отдельные детали сложить в единую картину и увидеть во всей полноте историю и значение этого города.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 в теплой дружеской атмосфере. Экскурсия ⛳ будет интересна и туристам, и жителям города.