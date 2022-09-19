Из Петербурга в Кронштадт на авто

Исследовать старинный приморский город в компании профессионального гида

5
2 отзыва
Кронштадт — город-воин, город-моряк и город-остров. По заветам Петра I он не пропустил за всю историю ни одного «непрошеного гостя».

Я покажу все его визитные карточки, расшифрую христианскую символику в главном храме русских моряков и поделюсь сюжетами о знаменитых гостях города. А также расскажу о местных научных открытиях, инновациях и экспериментах.
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Кронштадте

По пути мы заглянем в старинное имение Сергиевка, построенное для старшей дочери Николая I. В самом Кронштадте поговорим об истории города и увидим все его главные достопримечательности: Якорную площадь, Морской собор, аллею Адмиралов, Летний сад и Пеньковый мост. Пройдем по Чугунной мостовой, погуляем по набережной и полюбуемся военными кораблями.

Занимательные истории

Я расскажу, как Кронштадт был центром Петербурга и что связывает его с другими городами мира: Тулоном, Норбергом, Дербентом и Феодосией. Раскрою, где появились первые дачи в России, как руководить флотом с морской болезнью и почему умение считать порой важнее, чем писать. А еще вы отыщете «пуп Земли» и узнаете, куда делся кусок пьедестала от памятника Макарову.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По желанию можно подняться под купол Морского собора: 200-400 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
в
19 сен 2022
Прекрасная экскурсия. Гид Владимир выше всяческих похвал. Подачу материала можно охарактеризовать как просмотр очень интересного исторического кино прибавьте к этому комфортный автомобиль и аккуратную манеру вождения. Время пролетело незаметно, на обном дыхании. Очень рекомендуем, не пожалеете.
Т
12 сен 2022
Используй время с пользой! Владимир встретил нас в назначенном месте в назначенное время. Мы выбрали экскурсию по Кронштату Интересный рассказ по дороге, красивые места их история. Сразу понимаешь, что Владимир прекрасно знает историю Санкт Петербурга За пять часов мы узнали и посмотрели очень много.
Уровень профессионализма и клиенториентированности на высоте.
. Если хотите узнать Питер поближе, Владимир вас сможет познакомить с необычными достопримечательностями. Мы уже были влюблены в Питер, но Владимир смог значительно усилить это чувство. Огромная благодарность за прекрасную экскурсию!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡ВыездныеКронштадтВодные развлечения

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Кронштадт и окрестности Петербурга с гидом Альтернативной истории
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
3 отзыва
Кронштадт и окрестности Петербурга с гидом Альтернативной истории
Город-остров, окутанный туманом таинственности - Кронштадт
Гид заберет туристов с любого места в городе
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
10 700 за всё до 4 чел.
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Посетить самобытный город-порт и необычный парк на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
23 сен
25 сен
26 сен
1170010 530 за всё до 5 чел.
Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида
5 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Квест
до 4 чел.
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
Нет отзывов
Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида
Вы осмотрите самые знаковые и всемирно известные места Петербурга
По договоренности
10 500 за всё до 4 чел.
Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике
4 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 35 чел.
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
Нет отзывов
Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике
Кронштадт - это один из красивейших пригородов Петербурга
По договоренности
9 500 за всё до 35 чел.
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гужвинская
Гужвинская
4.9
22 отзыва
Волшебная фотопрогулка в центре Петербурга
Прогуляйтесь по Петербургу в компании профессионального фотографа
оговаривается индивидуально
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 3 800 за всё до 5 чел.
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Филипп
Филипп
4.8
1098 отзывов
Часто заказывают
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Путешествие из Петербурга к двум символам петровской эпохи - царской резиденции и городу-крепости
на Площади искусств
Завтра
23 сен
25 сен
26 сен
1 950 за 1 человека
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.7
77 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Исследовать локации острова Котлин и услышать истории города с выходом в море
где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
110509 945 за всё до 4 чел.
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
4.8
18 отзывов
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Петербург - невероятно атмосферный город. Каждый булыжник
В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
6 200 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 2 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
5
34 отзыва
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Исследовать центр города в душевной компании и получить на память профессиональные снимки
около дома Зингера
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
5 500 за всё до 2 чел.
Летний портрет великого города Петербурга
8 дней
Авторский тур
до 45 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга
Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
29 мая
5 июня
12 июня
19 июня
от 23 430 за 1 человека
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
10 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Кронштадт, музей Маяков и парк Остров фортов за 1 день
Посетить старинный город-порт, погрузиться в его богатую историю и увидеть все знаковые места
на пл. Восстания
24 сен
28 сен
1 окт
5 окт
2 990 за 1 человека
Кронштадт - хранитель морского флота
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
40 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
в районе Гостиного двора Кронштадта
30 сен
4 окт
7 окт
11 окт
от 4 800 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ