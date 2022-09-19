Кронштадт — город-воин, город-моряк и город-остров. По заветам Петра I он не пропустил за всю историю ни одного «непрошеного гостя». Я покажу все его визитные карточки, расшифрую христианскую символику в главном храме русских моряков и поделюсь сюжетами о знаменитых гостях города. А также расскажу о местных научных открытиях, инновациях и экспериментах.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Кронштадте

По пути мы заглянем в старинное имение Сергиевка, построенное для старшей дочери Николая I. В самом Кронштадте поговорим об истории города и увидим все его главные достопримечательности: Якорную площадь, Морской собор, аллею Адмиралов, Летний сад и Пеньковый мост. Пройдем по Чугунной мостовой, погуляем по набережной и полюбуемся военными кораблями.

Занимательные истории

Я расскажу, как Кронштадт был центром Петербурга и что связывает его с другими городами мира: Тулоном, Норбергом, Дербентом и Феодосией. Раскрою, где появились первые дачи в России, как руководить флотом с морской болезнью и почему умение считать порой важнее, чем писать. А еще вы отыщете «пуп Земли» и узнаете, куда делся кусок пьедестала от памятника Макарову.

Организационные детали