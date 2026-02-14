Кронштадт - город-воин, город-моряк и город-остров. За всю историю он не пропустил ни одного «непрошеного гостя».
Экскурсия покажет все его визитные карточки, включая Якорную площадь, Морской собор и аллею Адмиралов.
Вы узнаете
Экскурсия покажет все его визитные карточки, включая Якорную площадь, Морской собор и аллею Адмиралов.
Вы узнаете
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🏛 Посещение исторических мест
- 📜 Интересные рассказы о городе
- 🌊 Прогулки по набережной
- 🛳 Вид на военные корабли
- 🔬 Узнаете о местных открытиях
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по набережной и увидеть военные корабли в полной красе. Погода способствует комфортному путешествию и позволяет полностью погрузиться в атмосферу Кронштадта.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Якорная площадь
- Морской собор
- Аллея Адмиралов
- Летний сад
- Пеньковый мост
- Чугунная мостовая
- Набережная
Описание экскурсии
Самое-самое в Кронштадте
По пути мы заглянем в старинные имения Великих князей. В самом Кронштадте поговорим об истории города и увидим все его главные достопримечательности: Якорную площадь, Морской собор, аллею Адмиралов, Летний сад и Пеньковый мост. Пройдем по Чугунной мостовой, погуляем по набережной и полюбуемся военными кораблями.
Занимательные истории
Я расскажу, как Кронштадт был центром Петербурга и что связывает его с другими городами мира: Тулоном, Норбергом, Дербентом и Феодосией. Раскрою, где появились первые дачи в России, как руководить флотом с морской болезнью и почему умение считать порой важнее, чем писать. А еще вы отыщете «пуп Земли» и узнаете, куда делся кусок пьедестала от памятника Макарову.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mini Cooper Countryman
- По предварительной договорённости посетим форт «Константин», где можно сделать выстрел из небольшой пушки — 1000 руб. за 1 выстрел
- За дополнительную стоимость и по предварительной договоренности можно посетить достопримечательности, которые встретятся по пути: Дворец конгрессов, Петергоф (фонтаны Нижнего парка), Александрия (Дворцы Коттедж и Фермерский), Ораниенбаум (Китайский дворец Екатерины II, дворец Петра III и Меншиковский дворец)
- Если состав группы от 5 человек или вы хотите повысить уровень комфорта транспорта, возможно проведение экскурсии на микроавтобусе. Размер доплаты обсуждается отдельно
- В понедельник подводная лодка и музей военно-морской славы не работают
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1674 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Я занимаюсь экскурсиями более 10 лет. Имею высшее профессиональное образование в этой сфере, городскую аттестацию и лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Приглашаю в увлекательные путешествия на комфортном автомобиле. Даже если вы не первый раз в Петербурге, я найду, чем вас удивить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 173 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня был потрясающий день, благодаря Владимиру. Мои гости из г. Челябинска были впечатлены поездкой в г. Кронштадт от начала и до конца. Столько информации, интересная подача, а про стихотворения вообще молчу🔥🔥🔥. И самое главное, что делал всё от души. Владимир, ещё раз Вас благодарим!!! 🙏🙏🙏
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Н
Поезда очень понравилась, Владимир отличный организатор, за день позвонил, сказал что заберет из гостиницы даже ехать никуда не пришлось. По дороге в Кронштад рассказывал о доспопремичательностях мест, где проезжали, делали останлвки и смотрели объекты. Показывал слайды. Все прошло отшично. Побольше бы таких органищаторов.
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Ездила впервые в Санкт-Петербург с пожилой бабушкой и ее подругой. Они уже третий день не могут остановиться - разговаривают о Владимире и нашей экскурсии, настолько им понравилось. Я тоже осталась
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Спасибо за незабываемый день в Кронштадте, были еще планы на посещение дополнительных объектов, но там настолько насыщенная программа у Владимира,что сил уже у нас не осталось! Всем советуем и саму экскурсию и гида!!!
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Замечательная экскурсия. Экскурсия проходит на автомобиле мини купер. Пусть Вас это не останавливает, я думала, это маленькая двудверая машина. На самом деле машина четырехдверая, достаточна комфортная и большая. Наш водитель-экскурсовод
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Владимир увлек своим рассказом сразу - много исторических рассказов, стихи и просто проекрасные беседы! чуткий ко всем пожеланиям! мы были с папой, которому исполнилось 80 лет. папа в полном тоже восторге от экскурсии! обязательно проведите любую экскурсию с Владимиром! наш Кронштадт был лучший!
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