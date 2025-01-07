Вас ждёт большая 5-часовая экскурсия, посетив которую, вы в полной мере осознаете всю значимость Кронштадта не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России.
Санкт-Петербург и Кронштадт — это единый оборонительный, судостроительный и портовый комплекс нашей страны.
Санкт-Петербург и Кронштадт — это единый оборонительный, судостроительный и портовый комплекс нашей страны.
Описание экскурсии
Что вас ожидает на экскурсии в Кронштадт
В рамках нашей увлекательной экскурсии вы сможете погрузиться в богатую историю Кронштадта. Этот уникальный город-крепость сыграл важную роль в защите морских рубежей России и стал свидетелем множества выдающихся событий.
Ключевые достопримечательности
Во время экскурсии вы посетите:
- Никольский Морской собор — символ российского флота, величественное сооружение, которое впечатляет своим архитектурным великолепием.
- Доковый адмиралтейский бассейн — историческое место, где можно узнать о морских традициях и жизни моряков.
Прогулка по старинным улицам
Вы сможете пройтись по старинным улицам Кронштадта, ощутив дух морских традиций. Узнайте о жизни гидротехников и инженеров, которые сделали этот город легендарным. Каждый уголок здесь хранит свою историю и атмосферу.
Понимание истории и влияния на морское дело
Экскурсия позволит вам глубже понять, как этот небольшой, но стратегически важный город повлиял на историю России и развитие морского дела. Откройте для себя удивительные факты и события, которые формировали судьбу страны.
Приходите и станьте частью этой увлекательной истории!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
7 янв 2025
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