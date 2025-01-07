Авторская экскурсия из Петербурга в Кронштадт на микроавтобусе

Вас ждёт большая 5-часовая экскурсия, посетив которую, вы в полной мере осознаете всю значимость Кронштадта не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России.

Санкт-Петербург и Кронштадт — это единый оборонительный, судостроительный и портовый комплекс нашей страны.
5
1 оценка
Авторская экскурсия из Петербурга в Кронштадт на микроавтобусе
Авторская экскурсия из Петербурга в Кронштадт на микроавтобусе
Авторская экскурсия из Петербурга в Кронштадт на микроавтобусе
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает на экскурсии в Кронштадт

В рамках нашей увлекательной экскурсии вы сможете погрузиться в богатую историю Кронштадта. Этот уникальный город-крепость сыграл важную роль в защите морских рубежей России и стал свидетелем множества выдающихся событий.

Ключевые достопримечательности

Во время экскурсии вы посетите:

  • Никольский Морской собор — символ российского флота, величественное сооружение, которое впечатляет своим архитектурным великолепием.
  • Доковый адмиралтейский бассейн — историческое место, где можно узнать о морских традициях и жизни моряков.

Прогулка по старинным улицам

Вы сможете пройтись по старинным улицам Кронштадта, ощутив дух морских традиций. Узнайте о жизни гидротехников и инженеров, которые сделали этот город легендарным. Каждый уголок здесь хранит свою историю и атмосферу.

Понимание истории и влияния на морское дело

Экскурсия позволит вам глубже понять, как этот небольшой, но стратегически важный город повлиял на историю России и развитие морского дела. Откройте для себя удивительные факты и события, которые формировали судьбу страны.

Приходите и станьте частью этой увлекательной истории!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 янв 2025

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