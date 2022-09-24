Кронштадт – город-крепость, расположенный совсем недалеко от Санкт-Петербурга на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Он весь буквально пронизан морским ветром. Здесь сразу вспоминаются многочисленные романтические истории о походах русского флота. Именно с Военной гавани Кронштадта наши моряки отправлялись в кругосветные плавания и военные походы.

Весьма живописна и дорога до Кронштадта. Вы проедете вдоль берега Финского залива, узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, до появления которого единственным способом добраться до острова был водный транспорт. С дамбы открывается великолепный вид на Финский залив и знаменитые форты Кронштадта, благодаря которым он стал неприступной крепостью.

Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены имена моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.

Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Музей-макет «Фортов Кронштадта» - это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Детали макета полностью соответствуют их первоначальному облику. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадтской морской крепости. При этом музей располагается в историческом здании Голландской кухни, где десятилетиями кормили моряков торговых судов. После посещения музея у вас будет возможность погулять по великолепной набережной со сквером и насладиться видами неприступных фортов.

Экскурсионные остановки: Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь.