Кронштадт. Морской собор + музей макет "Фортов Кронштадта"+ парк "Остров Фортов"

Кронштадт

Кронштадт. Морской собор + музей макет "Фортов Кронштадта"+ парк "Остров Фортов"
Кронштадт. Морской собор + музей макет "Фортов Кронштадта"+ парк "Остров Фортов"
Кронштадт. Морской собор + музей макет "Фортов Кронштадта"+ парк "Остров Фортов"
Кронштадт. Морской собор + музей макет "Фортов Кронштадта"+ парк "Остров Фортов"
Ближайшие даты:
4
окт
11
окт
18
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Адмиралтейство
  • Обводный канал
  • Кронштадтский футшток и Мареограф
  • Памятник Петру I
  • Якорная площадь
  • Памятник С. О. Макарову
  • Морской собор
  • Музейно-исторический парк «Остров фортов»
  • Голландская кухня
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Описание

Кронштадт – город-крепость, расположенный совсем недалеко от Санкт-Петербурга на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Он весь буквально пронизан морским ветром. Здесь сразу вспоминаются многочисленные романтические истории о походах русского флота. Именно с Военной гавани Кронштадта наши моряки отправлялись в кругосветные плавания и военные походы.
Весьма живописна и дорога до Кронштадта. Вы проедете вдоль берега Финского залива, узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, до появления которого единственным способом добраться до острова был водный транспорт. С дамбы открывается великолепный вид на Финский залив и знаменитые форты Кронштадта, благодаря которым он стал неприступной крепостью.
Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены имена моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.
Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Музей-макет «Фортов Кронштадта» - это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Детали макета полностью соответствуют их первоначальному облику. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадтской морской крепости. При этом музей располагается в историческом здании Голландской кухни, где десятилетиями кормили моряков торговых судов. После посещения музея у вас будет возможность погулять по великолепной набережной со сквером и насладиться видами неприступных фортов.
Экскурсионные остановки: Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь.

по вторникам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты с мультимедийной экскурсией по музею-макету
  • Посещение Морского собора
  • Посещение музейно-исторического парка «Остров фортов»
Место начала и завершения?
Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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