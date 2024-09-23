Зачем ехать в Кронштадт? Чтобы ощутить романтическую ауру морского города. Услышать о его героическом прошлом и вкладе в победу в Великой Отечественной войне. В интерактивном Музее военно-морской славы вы окунётесь в историю становления флота России.
А затем побываете в парке, где полюбуетесь видами Финского залива и рассмотрите три кронштадтских форта.
А затем побываете в парке, где полюбуетесь видами Финского залива и рассмотрите три кронштадтских форта.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00
Описание экскурсии
Мы заберём вас из Петербурга на комфортабельном автомобиле и после экскурсии привезём обратно. По пути расскажем основные факты о Северной столице, дамбе и Кронштадте.
В Музее военно-морской славы вы:
- Шаг за шагом проследите историю становления флота в России с помощью интерактивных экспонатов
- Услышите о знаменитых морских сражениях и исследовательских экспедициях под руководством мореплавателей Лазарева и Лисянского, Крузенштерна и Беллинсгаузена
- Увидите круговые панорамы «Деление ядра урана», «Северный морской путь» и многие другие
- Поуправляете атомным ледоколом из капитанской рубки
- При желании (и наличии билетов в кассах) сможете посетить подводную лодку
В парке «Остров фортов» на побережье Финского залива вы прогуляетесь по обширной территории: увидите три форта, в том числе загадочный Чумной, полюбуетесь с берега панорамами залива и, если захотите, выпьете чашечку кофе на свежем воздухе.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсия занимает 5 часов вместе с дорогой туда-обратно. Проходит на комфортабельном транспорте
Дополнительные расходы:
- Билет в музей ВМС— 400 руб. / взрослый, 200 руб. /льготный (для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 18 лет, необходим документ, подтверждающий возраст) и сбор музея — 2000 руб. с группы (независимо от количества человек).
- Экскурсия не включает второй этаж, он для самостоятельного осмотра.
Обратите внимание!
- Бронировать экскурсию нужно не менее чем за сутки, а лучше за двое. В этом случае гид сможет оформить документы на посещение, подъезд к музею и гарантированные билеты в музей
- Если у вас есть желание посетить подводную лодку — билеты вы покупаете самостоятельно и сильно заранее: недели за 3, а лучше за месяц до посещения
- Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
ежедневно в 09:30 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4551 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
23 сен 2024
Очень хотела посетить музей Военно-Морской славы и новый парк Остров фортов, и очень рада, что сделала это в сопровождении знающего гида! Это было полное погружение в историю России и военно-морского флота! И очень комфортное! Были учтены все пожелания по организации путешествия, за что отдельное спасибо Элеоноре!
А
Андрей
22 сен 2024
Экскурсия прошла отлично, музей очень понравился. Гид провёл экскурсию профессионально. Буду рекомендовать друзьям. Спасибо)
Гайдукова
16 сен 2024
Да!! Это было очень увлекательно и поразительно. Атмосфера,конечно, в этих местах непередаваемая. Но я считаю, что успех предприятия зависит от гида. А она у нас была очень харизматичная, в отличие
Светлана
16 сен 2024
Давно мечтала посетить Кронштадт. Сегодня мечта осуществилась. Благодарю Светлану за экскурсию. Она окружила заботой с первых минут путешествия.
Время в дороге пролетело незаметно. Рассказ интересный и доступный. Она ответила на все
Время в дороге пролетело незаметно. Рассказ интересный и доступный. Она ответила на все
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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