На комфортабельном автобусе вы отправитесь в город-порт Кронштадт — исторический и славный форпост Петербурга. Вас ждёт пешеходная экскурсия по ключевым объектам в сопровождении гида. Вы посетите Морской собор, прогуляетесь по парку «Остров фортов» и узнаете, какая рыба спасала людей во время блокады.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по главным локациям Кронштадта, увидите значимые для города памятники и узнаете их историю. Гид расскажет, как строили и использовали форты — важнейшие объекты в системе обороны. В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России.

Программа с таймингом (в будние дни)*

09:30 — посадка в автобус у Казанского собора

09:30–10:30 — трассовая экскурсия по Санкт-Петербургу (по маршруту автобуса)

10:30–12:30 — пешеходная экскурсия по Кронштадту: Петровский док, Якорная площадь, Петровский парк и многое другое

12:30–13:10 — посещение Морского собора и свободное время

13:30–14:00 — музейно-исторической парк «Остров фортов», рассказ о Кронштадтских фортах

14:15 — отправление в Санкт-Петербург

15:00–15:30 — прибытие к Казанскому собору

*В выходные дни экскурсия начинается и заканчивается на 30 минут раньше.

Организационные детали