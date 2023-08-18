Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Познакомиться с городом на острове и открыть историю военно-морского флота
5
13 отзывов
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Ответы на вопросы
На комфортабельном автобусе вы отправитесь в город-порт Кронштадт — исторический и славный форпост Петербурга. Вас ждёт пешеходная экскурсия по ключевым объектам в сопровождении гида.
Вы посетите Морской собор, прогуляетесь по парку «Остров фортов» и узнаете, какая рыба спасала людей во время блокады.
Ближайшие даты:
20 авг
23 авг
25 авг
27 авг
30 авг
1 сен
3 сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по главным локациям Кронштадта, увидите значимые для города памятники и узнаете их историю. Гид расскажет, как строили и использовали форты — важнейшие объекты в системе обороны. В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России.
Программа с таймингом (в будние дни)* 09:30 — посадка в автобус у Казанского собора 09:30–10:30 — трассовая экскурсия по Санкт-Петербургу (по маршруту автобуса) 10:30–12:30 — пешеходная экскурсия по Кронштадту: Петровский док, Якорная площадь, Петровский парк и многое другое 12:30–13:10 — посещение Морского собора и свободное время 13:30–14:00 — музейно-исторической парк «Остров фортов», рассказ о Кронштадтских фортах 14:15 — отправление в Санкт-Петербург 15:00–15:30 — прибытие к Казанскому собору
*В выходные дни экскурсия начинается и заканчивается на 30 минут раньше.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, трассовая экскурсия и сопровождение гида
Дополнительные расходы (по желанию): обед, сувениры
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дети до 7 лет перевозятся только в детском кресле — предоставление кресла обсуждается при бронировании
Когда: в среду и пятницу в 09:30, в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2808 туристов
Наша команда создает интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших экскурсоводов и гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
18 авг 2023
Организовано хорошо, но хотелось бы меньше остановок на времени на храм не хватило. Очень хотелось бы иметь возможность подняться на коллонаду Храма, однако 15 минут на все в этом месте мало. При этом хочу отметить, что экскурсовод Виктория сделала всё чтобы посмотрели и узнали много. Дала много дополнительной интересной информации. Оценка Виктории 5+. Спасибо большое!
Е
Евгения
17 авг 2023
Ездила с детьми. Нам очень понравилось! Информации много, слушали взахлёб. Экскурсовод Виктория рассказывала с чувством, с юмором, было очень интересно слушать! Спасибо за эту экскурсию!
И
Ирина
17 авг 2023
Выражаем благодарность гиду Виктории! Молодец, всё доходчиво и понятно. Респект водителю Андрею!
Л
Любовь
14 авг 2023
Кронштадт и сам по себе прекрасен, а собор просто великолепен. Чувствуется что строили моряки для себя.
С
Софья
12 авг 2023
О, это была одна из самых лучших экскурсий! Гидом была Виктория. И на самом деле, впервые я ощутила себя ненавязчивым туристом, которого лишь бы отвести куда он хотел, а потом вернуть и забыть. На мои вопросы отвечали, разговаривали. И это не считая того, что нас было 37 человек в группе, с которыми Виктория так же дружелюбно общалась. И хотя я понимаю, что каждый день гиды встречают и провожают толпы туристов, повторяя одну и ту же информацию, но Виктория преподносит всё так, что искренне испытываешь радость от экскурсии. И лицезреть, как человек хорошо и без рутины относится к своей работе, делает прогулку в десять раз лучше. Спасибо!
И
Ирина
10 авг 2023
Все понравилось. Отличная организация,экскурсовод Виктория увлекла рассказом,время пролетело незаметно. Узнали много интересной и нужной информации. Продуманный маршрут и невысокая цена. Выражаем свою благодарность за замечательно проведенное время!
Татьяна
10 авг 2023
Съездили на экскурсию, по началу немного насторожила цена, но потом когда поехали, все сомнения развеялись. Экскурсовод была очень эрудированная, рассказала много новой интересной информации, успели вовремя посетить все обозначенные точки маршрута. Автобус был комфортный. Благодарю организатора и рекомендую всем эту экскурсию👍
А
Александра
8 авг 2023
Большое спасибо экскурсоводу Виктории и водителю Валерию! Рассказ был очень содержательным, интересным и познавательным. Было достаточно свободного времени. Однако, автобус оставлял желать лучшего.
Ж
Жанетта
5 авг 2023
Очень содержательная экскурсия. Великолепный гид!!!
Елена
4 авг 2023
Замечательная экскурсия. Спасибо гиду Виктории. Позитивный человек. Слушать её было одно удовольствие. Показала главные достопримечательности, рассказала все по делу. После такой классной экскурсии я влюбилась в Кронштадт.
П
Пак
29 июля 2023
Хорошая экскурсия. Не хватало радионаушников! Приходилось ждать, пока все соберутся-это неудобно. Надо понимать, что это ознакомительная экскурсия.
С
Светлана
23 июля 2023
Экскурсия очень интересная и познавательная все прошло на одном дыхание. Кронштадт необыкновенно красивый городок, который необходимо посетить. Всем советую.
М
Мария
15 июля 2023
Интересная экскурсия, которая полностью стоит своих денег. Экскурсовод Валерия вела очень структурированное и увлекательное повествование, без воды. Очень понравился Морской собор, всем стоит его посетить
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