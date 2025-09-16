Давайте отправимся в путешествие в Кронштадт на «Метеоре»! Нас ждёт высадка на «Остров фортов», прогулка по историческому центру Кронштадта и посещение величественного Морского собора, после чего мы вернёмся в центр Петербурга.
Описание экскурсииВаше большое путешествие в Кронштадт начнется от Дворцовой площади. Под увлекательный рассказ экскурсовода Вы едете по набережной адмирала Макарова и поднимаетесь на Западный-скоростной диаметр, где вас ждет прекрасная панорама сверху на новые символы Петербурга: Газпром-Арену и Лахта-центр. Вы проезжаете по Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (Дамба), а наш гид рассказывает историю о городских наводнений и интересные факты о создании дамбы, где отечественные звезды любят снимать свои футуристические клипы. Вы прибываете в историческую часть Кронштадта, где видите мощные крепостные стены, жилые постройки 18-19 веков, а также знакомитесь с уникальным сооружениями города, такими как футшток, мареограф и Петровский док. Экскурсия проходит, конечно же, через Петровский парк, где на рейде стоят военные корабли и величественный памятник Петру I, основателю Кронштадта. Большим бриллиантом в ансамбле Якорной площади является Морской собор, убранство которое поистине великолепно. На Якорной площади у Вас будет свободное время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. После свободного времени Вы едете в новый развлекательный парк Остров Фортов. В парке гид расскажет Вам про Аллею героев и общем устройстве, после чего Вы получите время на самостоятельный осмотр, во время которого Вы можете прогуляться по набережной, посмотреть в бинокли на форты, развлечь детей на огромных детских площадках, покачаться на качелях с видом на Финский Залив или забраться на смотровую площадку или посетить новый музей, где главным экспонатом является подводная лодка. В обратную дорогу Вы отправляетесь на скоростном судне класса метеор\катамаран. На крыльях скоростного судна - а оно развивает скорость до 55-65 км\час, позади остается город военной славы Кронштадт. Быстрее ветра мчит теплоход в город Санкт-Петербург, где и заканчивается Ваше путешествие. До новых встреч, дорогие друзья! Важная информация: «Метеор» является метеозависимым судном (туман, сильный ветер, волна могут препятствовать выходу в Финский Залив). В связи с этим экскурсия может проводиться только на автобусе. Этот вариант поможет сохранить туры без отмены. Программа при этом остается неизменной.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Газпром-Арена
- Лахта-центр
- Финский залив
- Петропавловская крепость
- Остров Фортов
- Форт Петр I
- Чумной Форт
- Кроншлот
- Крепостные стены
- Сквер Моряков-Подводников
- Футшток
- Док Петра I
- Петровский парк
- Памятник Петру I
- Военные корабли (при наличии)
- Якорная площадь
- Вечный огонь
- Памятник адмиралу С.О. Макарову
- Морской Собор
- Адмиралтейство
- Макаровский мост
Что включено
- Проезд в одну сторону на «Метеоре» (из Кронштадта в город)
- Автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по городу, посещение Острова Фортов и Морского собора
- Радиооборудование для хорошей слышимости гида
- Возвращение в Санкт-Петербург на комфортабельном автобусе (с трассовой экскурсией)
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Дворцовая пристань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- «Метеор» является метеозависимым судном (туман, сильный ветер, волна могут препятствовать выходу в Финский Залив). В связи с этим экскурсия может проводиться только на автобусе. Этот вариант поможет сохранить туры без отмены. Программа при этом остается неизменной
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 756 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
16 сен 2025
Место встречи было у Зимнего дворца - довольно популярное место, которое знают все, и которое не нужно искать. Народу собралось немного, поэтому был микроавтобус. Отсюда сразу минус: микроавтобус для Китайцев
Ольга
12 сен 2025
Ирина
11 сен 2025
Денис
10 сен 2025
Интересный рассказ гида на всем пути, а он не маленький. Прогулка по красивому парку на острове фортов, по старому городу. Все понравилось
Валерий
9 сен 2025
Ответственная и доброжелательная компания. Знающие и грамотные экскурсоводы.
Очень мало времени осталось на посещение морского собора, как то все бегом, не все удалось посмотреть.
Очень мало времени осталось на посещение морского собора, как то все бегом, не все удалось посмотреть.
Ирина
6 сен 2025
Посетили остров Фортов. Хотелось бы, чтобы был хотя бы один форт. И сам Кронштадт. По нему была великолепная экскурсия. Наш гид Анастасия выше всяких похвал. Интересно и обо всём, что видим, рассказывала. Внимательна и заботлива к экскурсоводам. Поездка очень понравилась.
Ольга
3 сен 2025
Очень понравилось. Гиду по сопровождению отдельное спасибо. В групе были две непунктуальные мадамы из-за них потеряли пол часа и программа получилась ускоренной. Свободное время между запланированными экскурсиями дело рискованное.
Шульга
31 авг 2025
Огромное спасибо, всё очень вкусно, всё вовремя
Мария
29 авг 2025
Александр
26 авг 2025
Елена
25 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. По организации все четко. Группа небольшая. Хороший комфортабельный автобус. Прекрасный гид-экскурсовод - Наталья. Интересная подача информации. Обязательно сходите в музей, Я для себя поняла, что хочу вернуться самостоятельно и потратить на него весь день. Замечательный парк. Величавый Морской Никольский собор - главный храм военно-морского флота. Обратно на метеоре в Питер. Спасибо гиду и организаторам!!!
Малыгина
24 авг 2025
Экскурсия очень увлекательная. Туда ехали на автобусе под рассказ Экскурсовода. Наталья рассказывает очень подробно, доступно и интересно. Потом прогулка до Музея и опять подробный рассказ обо всем мимо чего проходили)
Лариса
24 авг 2025
Ирина
23 авг 2025
Прекрасный экскурсовод, интересная экскурсия, аккуратный водитель. Хорошо продумана логистика и сочетание поездок и пеших экскурсий.
при возвращении на метеоре - хотелось бы иметь возможность выбора категории места и зоны.
при возвращении на метеоре - хотелось бы иметь возможность выбора категории места и зоны.
Наталья
20 авг 2025
Собор и военные корабли очень впечатлили. Но поездка утомительная, слишком растянута по времени.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В Кронштадт на метеоре: «Остров фортов» и Морской собор»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в Кронштадт: 4 топ-локации за 1 день
Посетить Морской собор, музей ВМС, парк «Остров фортов» и погулять по Старому городу
Начало: В центре Петербурга
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
Расписание: Ежедневно в 12:15
1650 ₽ за человека
Групповая
Кронштадт: Музей Военно-морской славы, Морской собор + метеор
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30
5700 ₽ за человека
Групповая
Кронштадт: Морской собор + Форт Константин, Музей ВМС или Дом Маяков
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
1800 ₽ за человека