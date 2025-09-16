Кронштадт с водной прогулкой

Описание экскурсии Ваше большое путешествие в Кронштадт начнется от Дворцовой площади. Под увлекательный рассказ экскурсовода Вы едете по набережной адмирала Макарова и поднимаетесь на Западный-скоростной диаметр, где вас ждет прекрасная панорама сверху на новые символы Петербурга: Газпром-Арену и Лахта-центр. Вы проезжаете по Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (Дамба), а наш гид рассказывает историю о городских наводнений и интересные факты о создании дамбы, где отечественные звезды любят снимать свои футуристические клипы. Вы прибываете в историческую часть Кронштадта, где видите мощные крепостные стены, жилые постройки 18-19 веков, а также знакомитесь с уникальным сооружениями города, такими как футшток, мареограф и Петровский док. Экскурсия проходит, конечно же, через Петровский парк, где на рейде стоят военные корабли и величественный памятник Петру I, основателю Кронштадта. Большим бриллиантом в ансамбле Якорной площади является Морской собор, убранство которое поистине великолепно. На Якорной площади у Вас будет свободное время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. После свободного времени Вы едете в новый развлекательный парк Остров Фортов. В парке гид расскажет Вам про Аллею героев и общем устройстве, после чего Вы получите время на самостоятельный осмотр, во время которого Вы можете прогуляться по набережной, посмотреть в бинокли на форты, развлечь детей на огромных детских площадках, покачаться на качелях с видом на Финский Залив или забраться на смотровую площадку или посетить новый музей, где главным экспонатом является подводная лодка. В обратную дорогу Вы отправляетесь на скоростном судне класса метеор\катамаран. На крыльях скоростного судна - а оно развивает скорость до 55-65 км\час, позади остается город военной славы Кронштадт. Быстрее ветра мчит теплоход в город Санкт-Петербург, где и заканчивается Ваше путешествие. До новых встреч, дорогие друзья! Важная информация: «Метеор» является метеозависимым судном (туман, сильный ветер, волна могут препятствовать выходу в Финский Залив). В связи с этим экскурсия может проводиться только на автобусе. Этот вариант поможет сохранить туры без отмены. Программа при этом остается неизменной.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Газпром-Арена

Лахта-центр

Финский залив

Петропавловская крепость

Остров Фортов

Форт Петр I

Чумной Форт

Кроншлот

Крепостные стены

Сквер Моряков-Подводников

Футшток

Док Петра I

Петровский парк

Памятник Петру I

Военные корабли (при наличии)

Якорная площадь

Вечный огонь

Памятник адмиралу С.О. Макарову

Морской Собор

Адмиралтейство

Макаровский мост Что включено Проезд в одну сторону на «Метеоре» (из Кронштадта в город)

Автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по городу, посещение Острова Фортов и Морского собора

Радиооборудование для хорошей слышимости гида

Возвращение в Санкт-Петербург на комфортабельном автобусе (с трассовой экскурсией) Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Дворцовая площадь Завершение: Дворцовая пристань Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 6.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация «Метеор» является метеозависимым судном (туман, сильный ветер, волна могут препятствовать выходу в Финский Залив). В связи с этим экскурсия может проводиться только на автобусе. Этот вариант поможет сохранить туры без отмены. Программа при этом остается неизменной Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.