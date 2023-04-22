Круиз «Петровская Венеция»

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Фонтанка» (Рощинка, Красавица, Смоленка, Разлив, Кронверка). Указанное время, это - время отправления теплохода. Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Петровская Венеция»
Круиз «Петровская Венеция»
Круиз «Петровская Венеция»
Круиз «Петровская Венеция»
Круиз «Петровская Венеция»
Круиз «Петровская Венеция»
Круиз «Петровская Венеция»
Круиз «Петровская Венеция»

Что вас ожидает:

  • Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Академия наук
  • Биржа
  • Медный всадник
  • Ростральные колонны
  • Аничков дворец
  • Аничков мост
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Чижик-Пыжик
  • Цирк Чинизелли
  • Зимний дворец
  • Мраморный дворец
  • Михайловский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Прогулка на теплоходе начинается в акватории парадной Невы с Зимним дворцом, Кунсткамерой и монументальный Исаакиевский собор. Теплоход пройдет под Каменным мостом, по рекам Фонтанка и Мойка в Зимнюю канавку - самый короткий канал города.

Вы увидите Летний сад, легендарного Чижика-Пыжика, знаменитое «Тримостье», Музей-квартиру Александра Сергеевича Пушкина. Каждый участник экскурсии сможет сделать прекрасные фотографии на фоне легендарного Храма Спас-на-Крови.

Водная прогулка завершится в акватории парадной Невы.

Кроме открытой палубы теплоход имеет застекленный теплый салон, поэтому водная прогулка будет комфортной при любых погодных условиях.

Программа

Живописная водная прогулка с профессиональным экскурсоводом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 1 час 45 минут
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:15, 13:05, 15:35, 17:15, 19:25
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Водные развлечения
Можно с детьми
Круизы

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
766 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Адмиралтейская наб. , 2
Завтра
24 апр
25 апр
26 апр
от 1 950 за человека
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
1066 отзывов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Невский просп. , 35
Сегодня
Завтра
24 апр
25 апр
1 400 за человека
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час 15 минут
2957 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Сегодня
Завтра
24 апр
25 апр
от 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ