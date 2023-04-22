Прогулка на теплоходе начинается в акватории парадной Невы с Зимним дворцом, Кунсткамерой и монументальный Исаакиевский собор. Теплоход пройдет под Каменным мостом, по рекам Фонтанка и Мойка в Зимнюю канавку - самый короткий канал города.

Вы увидите Летний сад, легендарного Чижика-Пыжика, знаменитое «Тримостье», Музей-квартиру Александра Сергеевича Пушкина. Каждый участник экскурсии сможет сделать прекрасные фотографии на фоне легендарного Храма Спас-на-Крови.

Водная прогулка завершится в акватории парадной Невы.

Кроме открытой палубы теплоход имеет застекленный теплый салон, поэтому водная прогулка будет комфортной при любых погодных условиях.