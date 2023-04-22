Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Фонтанка» (Рощинка, Красавица, Смоленка, Разлив, Кронверка). Указанное время, это - время отправления теплохода. Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Что вас ожидает:
- Аврора
- Петропавловская крепость
- Адмиралтейство
- Академия наук
- Биржа
- Медный всадник
- Ростральные колонны
- Аничков дворец
- Аничков мост
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Чижик-Пыжик
- Цирк Чинизелли
- Зимний дворец
- Мраморный дворец
- Михайловский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Прогулка на теплоходе начинается в акватории парадной Невы с Зимним дворцом, Кунсткамерой и монументальный Исаакиевский собор. Теплоход пройдет под Каменным мостом, по рекам Фонтанка и Мойка в Зимнюю канавку - самый короткий канал города.
Вы увидите Летний сад, легендарного Чижика-Пыжика, знаменитое «Тримостье», Музей-квартиру Александра Сергеевича Пушкина. Каждый участник экскурсии сможет сделать прекрасные фотографии на фоне легендарного Храма Спас-на-Крови.
Водная прогулка завершится в акватории парадной Невы.
Кроме открытой палубы теплоход имеет застекленный теплый салон, поэтому водная прогулка будет комфортной при любых погодных условиях.
Программа
Живописная водная прогулка с профессиональным экскурсоводом.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе 1 час 45 минут
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:15, 13:05, 15:35, 17:15, 19:25Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
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Дата и количество участников выбирается при бронировании