Атмосфера петербургских приёмов для особого случая

Приглашаем в гастрономический круиз на теплоходе «Корюшка». Окунитесь в чарующую атмосферу вечерней Невы! Позвольте себе отдохнуть и ни о чем не думать в интерьерах комфортабельного судна. Насладитесь романтической атмосферой и неповторимыми пейзажами Петербурга в блистательной вечерней подсветке города и великолепии петербургских мостов! Позвольте себе проводить уходящий день и посмотреть на восхитительный закат над гладью воды.

Побалуйте себя неспешной прогулкой, живой музыкой, восхитительными видами вокруг и изысканными блюдами от нашего шеф-повара. Маршрут круиза охватывает самые красивые виды парадной Невы и неспешно ведет в современную часть города, к стадиону Газпром Арена и Лахта-центру.

Организационные детали:

Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.

Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.

Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы.

Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу.

Перед бронированием экскурсии, ознакомьтесь с нашим меню.

Стандартное меню:

1. Салат Капрезе с моцареллой; Томленая куриная грудка с пюре из шпината; Хлебная корзина; Морс ягодный.

2. Салат греческий; Брошет из свиной шеи с овощами; Хлебная корзина; Морс ягодный.

3. Салат овощной с бальзамической заправкой; Запеченный баклажан с моцареллой и помидорами; Хлебная корзина; Морс ягодный.

Другие варианты меню "Стандарт" можно посмотреть здесь.

Премиум меню:

1. Свекла маринованная с грушей и медовой заправкой; Салат с вялеными томатами; Томленая свиная вырезка; Хлебная корзина; Морс ягодный.

2. Карпаччо из свежих помидоров с ореховой заправкой; Салат с языком и подкопченной свеклой; Филе куриное, фаршированное моцареллой, с пюре из шпината; Хлебная корзина; Морс ягодный.

3. Буженина по-домашнему с помидорами черри; Салат оливье с языком и курицей; Щучьи котлеты с кремом из батата и соусом тар-тар; Хлебная корзина; Морс ягодный.

Другие варианты "Премиум" можно посмотреть здесь