Атмосфера петербургских приёмов для особого случая
Приглашаем в гастрономический круиз на теплоходе «Корюшка». Окунитесь в чарующую атмосферу вечерней Невы! Позвольте себе отдохнуть и ни о чем не думать в интерьерах комфортабельного судна. Насладитесь романтической атмосферой и неповторимыми пейзажами Петербурга в блистательной вечерней подсветке города и великолепии петербургских мостов! Позвольте себе проводить уходящий день и посмотреть на восхитительный закат над гладью воды.
Побалуйте себя неспешной прогулкой, живой музыкой, восхитительными видами вокруг и изысканными блюдами от нашего шеф-повара. Маршрут круиза охватывает самые красивые виды парадной Невы и неспешно ведет в современную часть города, к стадиону Газпром Арена и Лахта-центру.
Организационные детали:
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.
- Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.
- Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы.
- Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу.
- Перед бронированием экскурсии, ознакомьтесь с нашим меню.
Стандартное меню:
- 1. Салат Капрезе с моцареллой; Томленая куриная грудка с пюре из шпината; Хлебная корзина; Морс ягодный.
- 2. Салат греческий; Брошет из свиной шеи с овощами; Хлебная корзина; Морс ягодный.
- 3. Салат овощной с бальзамической заправкой; Запеченный баклажан с моцареллой и помидорами; Хлебная корзина; Морс ягодный.
- Другие варианты меню "Стандарт" можно посмотреть здесь.
Премиум меню:
- 1. Свекла маринованная с грушей и медовой заправкой; Салат с вялеными томатами; Томленая свиная вырезка; Хлебная корзина; Морс ягодный.
- 2. Карпаччо из свежих помидоров с ореховой заправкой; Салат с языком и подкопченной свеклой; Филе куриное, фаршированное моцареллой, с пюре из шпината; Хлебная корзина; Морс ягодный.
- 3. Буженина по-домашнему с помидорами черри; Салат оливье с языком и курицей; Щучьи котлеты с кремом из батата и соусом тар-тар; Хлебная корзина; Морс ягодный.
Другие варианты "Премиум" можно посмотреть здесь