Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой

Вечерняя Нева прекрасна, и в этом вы убедитесь во время нашего гастрономического круиза

4.6
32 отзыва
Вечерняя Нева прекрасна, и в этом вы убедитесь во время нашего гастрономического круиза.

На борту теплохода «Корюшка» вас ждет гостеприимная и расслабленная атмосфера, в которой вам подадут ужин от шеф-повара.

Отдохните от городской суеты, рассекая волны на теплоходе в лучах закатного солнца под звуки живой музыки.
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой

Что вы увидите 🤩

  • Адмиралтейский остров
  • Васильевский остров
  • Эрмитаж
  • Кунсткамера
  • Исаакиевский собор
  • Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер Аврора
  • Газпром Арена
  • Мост Бетанкура
  • Стадион «Петровский»
Атмосфера петербургских приёмов для особого случая
Приглашаем в гастрономический круиз на теплоходе «Корюшка». Окунитесь в чарующую атмосферу вечерней Невы! Позвольте себе отдохнуть и ни о чем не думать в интерьерах комфортабельного судна. Насладитесь романтической атмосферой и неповторимыми пейзажами Петербурга в блистательной вечерней подсветке города и великолепии петербургских мостов! Позвольте себе проводить уходящий день и посмотреть на восхитительный закат над гладью воды.
Побалуйте себя неспешной прогулкой, живой музыкой, восхитительными видами вокруг и изысканными блюдами от нашего шеф-повара. Маршрут круиза охватывает самые красивые виды парадной Невы и неспешно ведет в современную часть города, к стадиону Газпром Арена и Лахта-центру.

Организационные детали:

  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.
  • Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.
  • Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы.
  • Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу.
  • Перед бронированием экскурсии, ознакомьтесь с нашим меню.

Стандартное меню:

  • 1. Салат Капрезе с моцареллой; Томленая куриная грудка с пюре из шпината; Хлебная корзина; Морс ягодный.
  • 2. Салат греческий; Брошет из свиной шеи с овощами; Хлебная корзина; Морс ягодный.
  • 3. Салат овощной с бальзамической заправкой; Запеченный баклажан с моцареллой и помидорами; Хлебная корзина; Морс ягодный.
  • Другие варианты меню "Стандарт" можно посмотреть здесь.

Премиум меню:

  • 1. Свекла маринованная с грушей и медовой заправкой; Салат с вялеными томатами; Томленая свиная вырезка; Хлебная корзина; Морс ягодный.
  • 2. Карпаччо из свежих помидоров с ореховой заправкой; Салат с языком и подкопченной свеклой; Филе куриное, фаршированное моцареллой, с пюре из шпината; Хлебная корзина; Морс ягодный.
  • 3. Буженина по-домашнему с помидорами черри; Салат оливье с языком и курицей; Щучьи котлеты с кремом из батата и соусом тар-тар; Хлебная корзина; Морс ягодный.
Другие варианты "Премиум" можно посмотреть здесь

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Билет + ужин "Стандарт 3"
2 500 ₽
Билет + ужин "Премиум 2"
3 000 ₽
Взрослый билет без предварительного выбора блюд
900 ₽
Билет + ужин "Стандарт 2"
2 500 ₽
Билет + ужин "Премиум 3"
3 000 ₽
Детский (от 3 до 12 лет) без предварительного выбора блюд
650 ₽
Билет + ужин "Стандарт 1"
2 500 ₽
Билет + ужин "Премиум 1"
3 000 ₽
Льготный билет (студенты и пенсионеры РФ) без предварительного выбора блюд
850 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Музыкальное сопровождение (живое выступление джазовой или кавер -группы)
  • Билет на экскурсионный теплоход
  • Возможность обогатить ваши знания о Санкт-Петербурге
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • Ужин по выбранному меню (при выборе категории билета с ужином)
Что не входит
  • Мобильный аудиогид на иностранных языках — залог 1000 руб.
  • Личные расходы туриста
  • Трансфер до начала проведения экскурсии
Где начинаем и завершаем
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Завершение: Адмиралтейская наб., 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно от Центральной пристани
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно от Центральной пристани

Спутник П.
Спутник П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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