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Круиз
1 час
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Круизер повышенной комфортности»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Ночной круиз на теплоходе по Неве»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800₽ за человека
Круиз
1 час 45 минут
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«Петербург лучше всего открывает свой характер именно на закате, а вояж на комфортном теплоходе пронесет нас через всю историю города»
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800₽ за человека
Круиз
2 часа 45 минут
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах «Астра» и «Корюшка»»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500₽ за человека
Круиз
1 час
Круиз «Город - Порт»
««Круиз «Город — Порт» — это обязательный водный маршрут для каждого современного петербуржца»
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400₽ за человека
Круиз
2 часа
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
«Прогулки проводятся на круизном катере, где может разместиться ваша компания до 6 человек»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Атмосфера петербургских приёмов для особого случая Приглашаем в гастрономический круиз на теплоходе «Корюшка»»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Во время теплоходной прогулки вы полюбуетесь парадными достопримечательностями Северной Венеции, а затем выйдете в акваторию Финского залива, встретите закат и посмотрите на знаменитый Лахта-центр»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Круиз
2 часа
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
«Дополнительная информация о круизе и теплоходе»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600₽ за человека
Круиз
1.5 часа
Детский сказочный круиз на теплоходе
Пройти по рекам и каналам Петербурга и увидеть представление с профессиональными актерами
Начало: у причала рядом с Большим Драматическим Театром
«За время спектакля теплоход проходит вдоль прекрасных набережных Санкт-Петербурга, мимо пышных дворцов и особняков и, конечно, топовых достопримечательностей: Петропавловской крепости, Крейсера Авроры, Летнего сада и других»
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Круиз
1 час 6 минут
Круиз «Ночной Петербург»
«Приглашаем вас совершить незабываемую водную прогулку на комфортабельном теплоходе»
Расписание: Ежедневно в 00:25
1 800₽ за человека
Круиз
2 часа
Круиз «Романтичный саксофон»
«Указанное время, это - время отправления теплохода»
Расписание: Ежедневно в 23:50
2 200₽ за человека
Круиз
2 часа
Балтийский круиз
«Приглашаем на водную прогулку, во время которой вы увидите «морскую сторону» Петербурга с яхтами, теплоходами, доками, яхт-клубами и круизными лайнерами»
Расписание: Ежедневно в 12:35, 15:05, 17:35
1 700₽ за человека
Круиз
2 часа
Круиз «Забытые острова»
«Отправившись из центра Петербурга, теплоход пройдет по парадной акватории Невы»
Расписание: Ежедневно в 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 16:35, 17:35, 18:35
1 600₽ за человека
Круиз
1 час 12 минут
Круиз «Северная Венеция 1»
«Во время прогулки на теплоходе вы увидите роскошные дворцы парадной Невы и Петропавловскую крепость, Летний сад с Чайным домиком, памятник Чижику-Пыжику, Аничков и Египетский мосты»
1 300₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
Встретить закат на теплоходе с живой музыкой и бокалом игристого (по желанию)
Начало: на набережной реки Фонтанки
«Ваше путешествие на комфортабельном теплоходе будет сопровождаться приятной живой музыкой и рассказами гида в записи по радио на судне»
2 800₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Круиз под разводными мостами
Пройти по рекам Петербурга на теплоходе-кабриолете, слушая рассказы аудиогида
Начало: На Университетской наб
«Маршрут круиза охватывает самое сердце акватории Невы»
Расписание: ежедневно в 00:30
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
1 300₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Дополнительная информация о круизе и теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Билет на борт
2 часа 9 минут
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Начало: Адмиралтейская наб., д. 10
«Маршрут «Круиз впечатлений» — это уникальный маршрут, который позволит вам совместить обзорную экскурсионную программу с удобным трансфером на двухпалубном теплоходе из центра города к парку отдыха ЦПКиО и парку аттракционов «Диво остров»»
Расписание: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
от 1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССевостьянова29 мая 2024Благодарим за чудесную прогулку по ночному Петербургу под музыкальное сопровождение🎶🎷🎵🎼Брали столик на 8 человек и остались очень довольны,, поскольку находились в кулуарной зоне и могли общаться с друзьями. Приветливый и внимательный персонал, хорошая кухня.
- ДДмитрий28 мая 2024Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.
- ЛЛариса28 мая 2024Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.
- ЕЕременко28 мая 2024Невероятная прогулка 🫶 увидела то, что мечтала увидеть 40 лет) разведение мостов, белую ночь. Спасибо за незабываемые впечатления 🙌🏼🥰
- ААлександр28 мая 2024Организация отличная, на судне было тепло и комфортно, рассадка гостей приемлемая. По программе все четко и красиво: увидели все разводы
- ООльга27 мая 2024Потрясающе вкусная еда, с такими видами и таким музыкальным сопровождением вдвойне впечатояюще
- ККристина26 мая 2024Все супер!
- ЕЕвгений26 мая 2024Отличный романтический ужин… Прекрасная музыка… Красивый вид… Рекомендую…
- ВВероника26 мая 2024Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!
- ААльбина24 мая 2024Добрый день, заказывала Ужин -Круиз по Неве с выездом на Финский залив. Теплоход Корюшка, на самом деле он замечательный внутри
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Круизы" можно забронировать 21 экскурсию от 1 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 2022 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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