Круизы и туры по воде в Санкт-Петербурге

Найдено 21 экскурсия в категории «Круизы» в Санкт-Петербурге, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Петербургу - на круизном катере
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
19 отзывов
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Круизер повышенной комфортности»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 10 чел.
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Ночной круиз на теплоходе по Неве»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Круиз
2 часа
296 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800 за человека
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Круиз
1 час 45 минут
337 отзывов
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«Петербург лучше всего открывает свой характер именно на закате, а вояж на комфортном теплоходе пронесет нас через всю историю города»
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800 за человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах «Астра» и «Корюшка»»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Круиз «Город - Порт»
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
7 отзывов
Круиз «Город - Порт»
««Круиз «Город — Порт» — это обязательный водный маршрут для каждого современного петербуржца»
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400 за человека
На круизном катере к островам Финского залива
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
«Прогулки проводятся на круизном катере, где может разместиться ваша компания до 6 человек»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
198 отзывов
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Атмосфера петербургских приёмов для особого случая Приглашаем в гастрономический круиз на теплоходе «Корюшка»»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800 за человека
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Во время теплоходной прогулки вы полюбуетесь парадными достопримечательностями Северной Венеции, а затем выйдете в акваторию Финского залива, встретите закат и посмотрите на знаменитый Лахта-центр»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
5 отзывов
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
«Дополнительная информация о круизе и теплоходе»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600 за человека
Детский сказочный круиз на теплоходе
⛴ На теплоходе
Круиз
1.5 часа
1 отзыв
Детский сказочный круиз на теплоходе
Пройти по рекам и каналам Петербурга и увидеть представление с профессиональными актерами
Начало: у причала рядом с Большим Драматическим Театром
«За время спектакля теплоход проходит вдоль прекрасных набережных Санкт-Петербурга, мимо пышных дворцов и особняков и, конечно, топовых достопримечательностей: Петропавловской крепости, Крейсера Авроры, Летнего сада и других»
12 июня в 11:00
1 900 за человека
Круиз «Ночной Петербург»
Круиз
1 час 6 минут
Круиз «Ночной Петербург»
«Приглашаем вас совершить незабываемую водную прогулку на комфортабельном теплоходе»
Расписание: Ежедневно в 00:25
1 800 за человека
Круиз «Романтичный саксофон»
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Круиз «Романтичный саксофон»
«Указанное время, это - время отправления теплохода»
Расписание: Ежедневно в 23:50
2 200 за человека
Балтийский круиз
Круиз
2 часа
Балтийский круиз
«Приглашаем на водную прогулку, во время которой вы увидите «морскую сторону» Петербурга с яхтами, теплоходами, доками, яхт-клубами и круизными лайнерами»
Расписание: Ежедневно в 12:35, 15:05, 17:35
1 700 за человека
Круиз «Забытые острова»
Круиз
2 часа
Круиз «Забытые острова»
«Отправившись из центра Петербурга, теплоход пройдет по парадной акватории Невы»
Расписание: Ежедневно в 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 16:35, 17:35, 18:35
1 600 за человека
Круиз «Северная Венеция 1»
Круиз
1 час 12 минут
Круиз «Северная Венеция 1»
«Во время прогулки на теплоходе вы увидите роскошные дворцы парадной Невы и Петропавловскую крепость, Летний сад с Чайным домиком, памятник Чижику-Пыжику, Аничков и Египетский мосты»
1 300 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
Встретить закат на теплоходе с живой музыкой и бокалом игристого (по желанию)
Начало: на набережной реки Фонтанки
«Ваше путешествие на комфортабельном теплоходе будет сопровождаться приятной живой музыкой и рассказами гида в записи по радио на судне»
2 800 за человека
Круиз под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🏎 На кабриолете
Аудиогид
1.5 часа
Круиз под разводными мостами
Пройти по рекам Петербурга на теплоходе-кабриолете, слушая рассказы аудиогида
Начало: На Университетской наб
«Маршрут круиза охватывает самое сердце акватории Невы»
Расписание: ежедневно в 00:30
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
1 300 за человека
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Дополнительная информация о круизе и теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600 за человека
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Билет на борт
2 часа 9 минут
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Начало: Адмиралтейская наб., д. 10
«Маршрут «Круиз впечатлений» — это уникальный маршрут, который позволит вам совместить обзорную экскурсионную программу с удобным трансфером на двухпалубном теплоходе из центра города к парку отдыха ЦПКиО и парку аттракционов «Диво остров»»
Расписание: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
от 1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Севостьянова
    29 мая 2024
    Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
    Благодарим за чудесную прогулку по ночному Петербургу под музыкальное сопровождение🎶🎷🎵🎼Брали столик на 8 человек и остались очень довольны,, поскольку находились в кулуарной зоне и могли общаться с друзьями. Приветливый и внимательный персонал, хорошая кухня.
  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
    Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.
  • Л
    Лариса
    28 мая 2024
    Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
    Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.
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    красивое музыкальное сопровождение (саксофон). Спасибо музыканту!!! 2. уютная атмосфера на корабле. 3. Хорошее обслуживание по заказу. Спасибо. Удачи и процветания вашей "Корюшке" и ВСЕМ ее сотрудникам!

  • Е
    Еременко
    28 мая 2024
    Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
    Невероятная прогулка 🫶 увидела то, что мечтала увидеть 40 лет) разведение мостов, белую ночь. Спасибо за незабываемые впечатления 🙌🏼🥰
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
    Организация отличная, на судне было тепло и комфортно, рассадка гостей приемлемая. По программе все четко и красиво: увидели все разводы
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    мостов с лучших ракурсов! Капитану респект! Ночной Питер с Невы прекрасен и неповторим. Музыкальная программа на 3 из 5. Определенной программы не было, музыканты играли экспромтом все, что в голову придет, например, две песни про Москву, что немного странно. Хотелось бы что то более тематическое или стилизованное. В целом великолепный тур!

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
    Потрясающе вкусная еда, с такими видами и таким музыкальным сопровождением вдвойне впечатояюще
  • К
    Кристина
    26 мая 2024
    По Петербургу - на круизном катере
    Все супер!
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
    Отличный романтический ужин… Прекрасная музыка… Красивый вид… Рекомендую…
  • В
    Вероника
    26 мая 2024
    Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
    Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!
  • А
    Альбина
    24 мая 2024
    Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
    Добрый день, заказывала Ужин -Круиз по Неве с выездом на Финский залив. Теплоход Корюшка, на самом деле он замечательный внутри
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    очень уютно и атмосферно, еда вкусная, официанты внимательные и дружелюбные, спасибо всей команде. Музыка создавала особую атмосферу! Проезжая Крейсер Аврора звучала мелодия из известного мультфильма, тронуло до глубины души!!! Обзор и виды впечатляют, встретили закат на финском заливе тоже особое зрелище!!! Наш организатор Мария, вела нас просто и доступно, все ссылки и время все было понятно! Маленький нюанс немного озадачил это платные пледы, для выхода в холодное время на верхнюю палубу, но мы сочли это за мелочи жизни

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Круизы»

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  3. Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Круизы" можно забронировать 21 экскурсию от 1 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 2022 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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