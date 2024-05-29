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очень уютно и атмосферно, еда вкусная, официанты внимательные и дружелюбные, спасибо всей команде. Музыка создавала особую атмосферу! Проезжая Крейсер Аврора звучала мелодия из известного мультфильма, тронуло до глубины души!!! Обзор и виды впечатляют, встретили закат на финском заливе тоже особое зрелище!!! Наш организатор Мария, вела нас просто и доступно, все ссылки и время все было понятно! Маленький нюанс немного озадачил это платные пледы, для выхода в холодное время на верхнюю палубу, но мы сочли это за мелочи жизни