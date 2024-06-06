1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты и теплоходная прогулка с гидом»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560₽ за человека
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка»
1 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
«Приглашаем на живописную и комфортную речную прогулку по одному из самых красивых городов мира»
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
74076 667₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 23:00
Завтра в 18:00
4 000₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
«В обратную дорогу вы отправитесь на метеоре или катамаране от Форта «Пётр 1»»
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«По рекам и каналам: один из лучших способов насладиться Петербургом — прогулка на катере по рекам и каналам с выходом в Финский залив»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«Сменив машину или общественный транспорт на личный катер, вы смените и ракурс, под которым смотрели раньше на Петербург»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
«А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
«А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время
Начало: Боковая аллея, 34
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
«Мы спустимся на воду ранним утром: в это время редко встретишь катер или крупное судно, которые создают большие волны»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
29652 669₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
«В стоимость входит 1 час аренды бюджетного катера (аналогичного жёлтому на фото ниже) и услуги гида»
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
«Увидите, как курсируют по Неве вереницы теплоходов»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670₽ за человека
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
«Регистрация и посадка на теплоход начинается в 23:55 за 20 минут до отправления в теплохода в рейс»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
«На маневренном катере зайдем в небольшие каналы, недоступные для теплоходов и далекие от взглядов туристов»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«На борту нашего катера • пледы • бокалы • посуда • музыка • туалет на борту Важно знать:»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
«На скоростном судне по Финскому заливу По водной глади Финского залива вы отправитесь в путь на скоростном судне (метеор или соврменный катамаран), которое может развивать скорость до 65 км»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Круиз
1 час
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Круизер повышенной комфортности»
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 900₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Изюминка речной прогулки ночью — раскрывающиеся на ваших глазах пролеты величественных петербургских мостов над акваторией Невы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
«Мосты над Невой разводятся по очереди, и обычно за ночь туристам удается посмотреть на 1-2 моста: с борта теплохода увидеть больше запрещают правила судоходства, а гуляя по набережным, за мостами «не угнаться»»
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
«На кораблях есть открытая и закрытая палуба»
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000₽ за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
«Теплоходная прогулка, дарящая уникальную возможность лицезреть закат тёплым Петербургским вечером с невероятного ракурса»
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900₽ за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
«Теплоход: Маршрут осуществляется в дневное и вечернее время на двухпалубном теплоходе «Нева» в сопровождении экскурсовода»
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800₽ за человека
Круиз
1 час 45 минут
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«Петербург лучше всего открывает свой характер именно на закате, а вояж на комфортном теплоходе пронесет нас через всю историю города»
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете»
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
«При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль»
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
«Посмотрите на нетипичный Петербург на индивидуальном катере с воды»
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Дети до 4 лет (включительно) на ночные круизы по пятницам и субботам не допускаются»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Начало: Университетская наб., 15
«Наш скоростной теплоход Метеор домчит своих пассажиров из центра Петербурга (от причала Румянцевский спуск) до причала у крепости «Орешек» в истоке реки Невы у Ладожского озера»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:40
9 июня в 10:40
4 300₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
«А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре»
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
- KKhatuna6 июня 2024Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- EElena5 июня 2024Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо
- ЕЕкатерина5 июня 2024Это был первый сплав на байдарках в жизни. Получили невероятные впечатления, места безумной красоты, ощущения хождения по волнам сопоставимы с
- ММихаил5 июня 2024Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
- ААнна5 июня 2024Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия! Организация выше похвал, учли наше пожелание вернуться на метеоре. Интересная подача материала, заботливая гид! Спасибо!
- ЕЕлена5 июня 2024Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водные развлечения»
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