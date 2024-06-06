🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 10% скидка Групповая 7 часов 45 отзывов Популярное предложение Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления Начало: В районе м. Площадь Восстания «Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты и теплоходная прогулка с гидом» Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00 2500 2 250 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 221 отзыв Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией Начало: У метро Адмиралтейская 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚀 На метеоре 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 6 часов 229 отзывов К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены) Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков Начало: Возле фонтана у Эрмитажа Расписание: ежедневно в 11:00 4800 4 560 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 1 час 78 отзывов По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом Начало: на набережной р. Фонтанки «Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка» 1 600 ₽ за человека

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 1 час 338 отзывов На частном катере по рекам и каналам Петербурга Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом Начало: По согласованию «Приглашаем на живописную и комфортную речную прогулку по одному из самых красивых городов мира» 7407 6 667 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 295 отзывов Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 358 отзывов В тренде На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида Начало: Площадь Александра Невского 4 000 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 6.5 часов 72 отзыва Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате Начало: На Дворцовой площади «В обратную дорогу вы отправитесь на метеоре или катамаране от Форта «Пётр 1»» 4 300 ₽ за человека

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 3 часа 274 отзыва Ваш идеальный день в Петербурге Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия Начало: По договоренности «По рекам и каналам: один из лучших способов насладиться Петербургом — прогулка на катере по рекам и каналам с выходом в Финский залив» 12000 11 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 403 отзыва Классический Петербург Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 91 отзыв По рекам и каналам на персональном катере Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю «Сменив машину или общественный транспорт на личный катер, вы смените и ракурс, под которым смотрели раньше на Петербург» 10 500 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Ночной мототур - мосты и мотоциклы Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов Начало: У вашего отеля в центре города 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 22 отзыва Фотопрогулка по любимому Петербургу Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Прогулка на парусной яхте В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле Начало: В районе метро Крестовский остров «А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Романтическая прогулка на парусной яхте Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом Начало: В районе метро Крестовский остров «А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами» 12 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚣 Прогулки на каяках Групповая 2 часа 23 отзыва На каяках вокруг парковых островов Петербурга Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время Начало: Боковая аллея, 34 Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30 2 700 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 49 отзывов Популярное предложение Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город Начало: На Дворцовой набережной «Мы спустимся на воду ранним утром: в это время редко встретишь катер или крупное судно, которые создают большие волны» Расписание: ежедневно в 05:45 2965 2 669 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 43 отзыва В Питере - плыть Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города «В стоимость входит 1 час аренды бюджетного катера (аналогичного жёлтому на фото ниже) и услуги гида» 12 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 17 отзывов Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной) Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор» «Увидите, как курсируют по Неве вереницы теплоходов» Расписание: ежедневно в 23:00 1 690 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут» Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете Начало: У станции метро «Невский проспект» 4 670 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 14 отзывов На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием Начало: В Лопухинском саду «Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 20% скидка Групповая 2.5 часа 2504 отзыва Джаз над ночной Невой под разводными мостами Начало: Набережная Макарова дом 34 «Регистрация и посадка на теплоход начинается в 23:55 за 20 минут до отправления в теплохода в рейс» от 1625 1 300 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 18 отзывов По каналам Петербурга на катере с гидом Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы Начало: Река Мойка «На маневренном катере зайдем в небольшие каналы, недоступные для теплоходов и далекие от взглядов туристов» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере ⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Индивидуальная 1 час 1 отзыв Популярное предложение Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150 «На борту нашего катера • пледы • бокалы • посуда • музыка • туалет на борту Важно знать:» Расписание: В удобное для вас время 9 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚀 На метеоре Групповая 6 часов 81 отзыв Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань «На скоростном судне по Финскому заливу По водной глади Финского залива вы отправитесь в путь на скоростном судне (метеор или соврменный катамаран), которое может развивать скорость до 65 км» Расписание: Понедельник, последний вторник месяца. от 5 500 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 6 часов 1145 отзывов В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца Начало: Дворцовая площадь Расписание: Понедельник, последний вторник месяца. от 5 300 ₽ за человека

🚤 На катере 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 1 час 19 отзывов Популярное предложение По Петербургу - на круизном катере С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города Начало: Петроградская «Круизер повышенной комфортности» 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 166 отзывов Вечерняя музыкальная прогулка по Неве Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 «По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход» Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45 1 650 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 1.5 часа 3399 отзывов Петербург глазами путешественника Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании) от 900 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 222 отзыва Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка) Начало: Английская набережная, д. 2 «Изюминка речной прогулки ночью — раскрывающиеся на ваших глазах пролеты величественных петербургских мостов над акваторией Невы» Расписание: Ежедневно от 1 950 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 191 отзыв Ночная экскурсия по Петербургу на авто Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 2 часа 168 отзывов Разводные мосты глазами петербуржца Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии Начало: Ваш адрес «Мосты над Невой разводятся по очереди, и обычно за ночь туристам удается посмотреть на 1-2 моста: с борта теплохода увидеть больше запрещают правила судоходства, а гуляя по набережным, за мостами «не угнаться»» 13 339 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1454 отзыва Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов «На кораблях есть открытая и закрытая палуба» Расписание: Ежедневно в 22:00 от 2 000 ₽ за человека

🎶 Музыкальные теплоходы 25% скидка Групповая 1.5 часа 538 отзывов В тренде Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой Начало: Набережная Макарова, 34 «Теплоходная прогулка, дарящая уникальную возможность лицезреть закат тёплым Петербургским вечером с невероятного ракурса» Расписание: По расписанию 1200 900 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 149 отзывов Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга» «Теплоход: Маршрут осуществляется в дневное и вечернее время на двухпалубном теплоходе «Нева» в сопровождении экскурсовода» 1 600 ₽ за человека

🎶 Музыкальные теплоходы ⛴ На теплоходе Круиз 2 часа 296 отзывов Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами «Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве» Расписание: Ежедневно от Центральной пристани от 1 800 ₽ за человека

Круиз 1 час 45 минут 337 отзывов Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник «Петербург лучше всего открывает свой характер именно на закате, а вояж на комфортном теплоходе пронесет нас через всю историю города» Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30 от 1 800 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 2092 отзыва Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга Начало: Адмиралтейская наб., д. 2 «Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете» от 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Фото-экскурсия «Классический Петербург» Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом Начало: На Исаакиевской площади от 9 800 ₽ за всё до 12 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 15 минут 3877 отзывов Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты «При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль» Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00 от 700 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 341 отзыв Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном Начало: Набережная реки Фонтанки, 133 «Посмотрите на нетипичный Петербург на индивидуальном катере с воды» Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00 от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🎶 Музыкальные теплоходы ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 72 отзыва Популярное предложение «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой Начало: Английская набережная, 28 «Дети до 4 лет (включительно) на ночные круизы по пятницам и субботам не допускаются» Расписание: ежедневно в 23.30 от 1 450 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 5 часов 163 отзыва Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга Начало: Университетская наб., 15 «Наш скоростной теплоход Метеор домчит своих пассажиров из центра Петербурга (от причала Румянцевский спуск) до причала у крепости «Орешек» в истоке реки Невы у Ладожского озера» Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 300 ₽ за человека