Экскурсии по воде в Санкт-Петербурге

Найдено 320 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Санкт-Петербурге, цены от 100 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты и теплоходная прогулка с гидом»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка»
1 600 за человека
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
«Приглашаем на живописную и комфортную речную прогулку по одному из самых красивых городов мира»
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 23:00
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
72 отзыва
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
«В обратную дорогу вы отправитесь на метеоре или катамаране от Форта «Пётр 1»»
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«По рекам и каналам: один из лучших способов насладиться Петербургом — прогулка на катере по рекам и каналам с выходом в Финский залив»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Классический Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
403 отзыва
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«Сменив машину или общественный транспорт на личный катер, вы смените и ракурс, под которым смотрели раньше на Петербург»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
Фотопрогулка по любимому Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
22 отзыва
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
«А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
«А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500 за всё до 2 чел.
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
2 часа
23 отзыва
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время
Начало: Боковая аллея, 34
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 700 за человека
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
49 отзывов
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
«Мы спустимся на воду ранним утром: в это время редко встретишь катер или крупное судно, которые создают большие волны»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
29652 669 за человека
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
«В стоимость входит 1 час аренды бюджетного катера (аналогичного жёлтому на фото ниже) и услуги гида»
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
«Увидите, как курсируют по Неве вереницы теплоходов»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
«Регистрация и посадка на теплоход начинается в 23:55 за 20 минут до отправления в теплохода в рейс»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
По каналам Петербурга на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
«На маневренном катере зайдем в небольшие каналы, недоступные для теплоходов и далекие от взглядов туристов»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«На борту нашего катера • пледы • бокалы • посуда • музыка • туалет на борту Важно знать:»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
«На скоростном судне по Финскому заливу По водной глади Финского залива вы отправитесь в путь на скоростном судне (метеор или соврменный катамаран), которое может развивать скорость до 65 км»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
По Петербургу - на круизном катере
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
19 отзывов
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Круизер повышенной комфортности»
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
166 отзывов
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650 за человека
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
3399 отзывов
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 900 за человека
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Изюминка речной прогулки ночью — раскрывающиеся на ваших глазах пролеты величественных петербургских мостов над акваторией Невы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
191 отзыв
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000 за всё до 4 чел.
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
168 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
«Мосты над Невой разводятся по очереди, и обычно за ночь туристам удается посмотреть на 1-2 моста: с борта теплохода увидеть больше запрещают правила судоходства, а гуляя по набережным, за мостами «не угнаться»»
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339 за всё до 4 чел.
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1454 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
«На кораблях есть открытая и закрытая палуба»
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000 за человека
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
538 отзывов
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
«Теплоходная прогулка, дарящая уникальную возможность лицезреть закат тёплым Петербургским вечером с невероятного ракурса»
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
149 отзывов
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
«Теплоход: Маршрут осуществляется в дневное и вечернее время на двухпалубном теплоходе «Нева» в сопровождении экскурсовода»
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600 за человека
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Круиз
2 часа
296 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800 за человека
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Круиз
1 час 45 минут
337 отзывов
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«Петербург лучше всего открывает свой характер именно на закате, а вояж на комфортном теплоходе пронесет нас через всю историю города»
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Групповая
1.5 часа
2092 отзыва
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете»
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3877 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
«При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль»
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700 за человека
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
«Посмотрите на нетипичный Петербург на индивидуальном катере с воды»
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
72 отзыва
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Дети до 4 лет (включительно) на ночные круизы по пятницам и субботам не допускаются»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450 за человека
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
163 отзыва
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Начало: Университетская наб., 15
«Наш скоростной теплоход Метеор домчит своих пассажиров из центра Петербурга (от причала Румянцевский спуск) до причала у крепости «Орешек» в истоке реки Невы у Ладожского озера»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:40
9 июня в 10:40
4 300 за человека
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
5.5 часов
433 отзыва
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
«А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре»
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Они, мосты Петербурга
    Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
  • K
    Khatuna
    6 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо 🩷
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    На каяках вокруг парковых островов Петербурга
    Это был первый сплав на байдарках в жизни. Получили невероятные впечатления, места безумной красоты, ощущения хождения по волнам сопоставимы с
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    турбулентностью (в хорошем смысле) 🙃 Инструктор Ася - потрясающий рассказчик. У Аси потрясающее чувство юмора, великолепные инструкторские навыки, терпение и заинтересованность в получении удачных кадров.

  • М
    Михаил
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
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    информация. Понравилось, что было достаточно свободного времени для осмотра парка. Обратная дорога на микроавтобусе также сопровождалась интересной, исторической информацией. Окончание маршрута у Казанского собора, что очень удобно. Отдельное спасибо Виктории за доброжелательность и отлично проведенную экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Отличная экскурсия! Организация выше похвал, учли наше пожелание вернуться на метеоре. Интересная подача материала, заботливая гид! Спасибо!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  2. Парадный Петербург: прогулка с фотографом
  3. К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
  4. По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
  5. На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 320 экскурсий и билетов от 100 до 40 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 38304 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Водные экскурсии в Санкт-Петербурге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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