Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Электрический конь Оседлать электрический самокат — дело нехитрое. С этим справится даже ребенок! Опытный инструктор расскажет о правилах безопасности за рулем, системе торможения и переключении скоростей. А после вместе с вами отправится на поиски приключений.
Переулки и улочки В ходе дружеской прогулки вы увидите город 🏙️ с необычной стороны. Авторский маршрут проведет нас по легендарным мостам и темным переулкам, хранящим атмосферу Петербурга Достоевского, загадочным старинным улицам и секретным дворам. Нас ждут не только главные визитные карточки города: Дворцовая площадь, Казанский и Исаакиевский собор, но также потайные местечки, дорогу к которым не так легко отыскать. Слушая предания и легенды, вы погрузитесь в мистическую атмосферу и впитаете в себя непередаваемую энергетику города.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Прогулка 👣 проходит на электрических самокатах Xiaomi, стоимость аренды включена, дополнительных расходов не предполагается
Управление электросамокатом доступно людям ростом более 145 см.
Начало и место завершения
🚩 рядом со станцией метро «Садовая площадь»
Экскурсия проводится ежедневно в 12:00 и 16:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Михаил. Я родился в Санкт-Петербурге и еще с детства разрабатывал самый красивый маршрут для прогулки по этому замечательному городу! А теперь - хочу показать его Вам. В нем есть все: и неповторимая атмосфера города, и потрясающая архитектура зданий, и завораживающие улицы, и сказочные набережные, и загадочные дворы, и таинственные переулки, и интереснейшие уникальные городские заведения! Я хочу, чтобы воспоминания о Петербурге обязательно остались с Вами на всю жизнь, до встречи!