Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прокатиться на электросамокате по историческому центру и отыскать самые интересные памятники города

5
1 отзыв
Михаил
Михаил – представитель из Санкт-Петербурга
Вы готовы пуститься в увлекательное приключение? По атмосферным набережным и таинственным улочкам мы отправимся на охоту за великолепными панорамами и мистическими грифонами.

Заглянем в укромные уголки, о которых знают лишь местные, поговорим о прошлом и настоящем города на Неве, его жителях и легендах.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!

Что вас ожидает

Электрический конь
Оседлать электрический самокат — дело нехитрое. С этим справится даже ребенок! Опытный инструктор расскажет о правилах безопасности за рулем, системе торможения и переключении скоростей. А после вместе с вами отправится на поиски приключений.

Переулки и улочки
В ходе дружеской прогулки вы увидите город 🏙️ с необычной стороны. Авторский маршрут проведет нас по легендарным мостам и темным переулкам, хранящим атмосферу Петербурга Достоевского, загадочным старинным улицам и секретным дворам. Нас ждут не только главные визитные карточки города: Дворцовая площадь, Казанский и Исаакиевский собор, но также потайные местечки, дорогу к которым не так легко отыскать. Слушая предания и легенды, вы погрузитесь в мистическую атмосферу и впитаете в себя непередаваемую энергетику города.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Прогулка 👣 проходит на электрических самокатах Xiaomi, стоимость аренды включена, дополнительных расходов не предполагается
  • Управление электросамокатом доступно людям ростом более 145 см.
Начало и место завершения
🚩 рядом со станцией метро «Садовая площадь»
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!
По Питеру с ветерком!

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00 и 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Я родился в Санкт-Петербурге и еще с детства разрабатывал самый красивый маршрут для прогулки по этому замечательному городу! А теперь - хочу показать его Вам. В нем есть все: и неповторимая атмосфера города, и потрясающая архитектура зданий, и завораживающие улицы, и сказочные набережные, и загадочные дворы, и таинственные переулки, и интереснейшие уникальные городские заведения! Я хочу, чтобы воспоминания о Петербурге обязательно остались с Вами на всю жизнь, до встречи!
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1 реальный отзыв

16 авг 2020
Отличная экскурсия для активных людей, за 2, 5 часа посмотрели не только достопримечательности центра, но и дворы с неожиданными проходами. Рекомендую

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👥Групповые🧒Для детей⚙️Необычные

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