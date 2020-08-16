Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Электрический конь

Оседлать электрический самокат — дело нехитрое. С этим справится даже ребенок! Опытный инструктор расскажет о правилах безопасности за рулем, системе торможения и переключении скоростей. А после вместе с вами отправится на поиски приключений.

Переулки и улочки

В ходе дружеской прогулки вы увидите город 🏙️ с необычной стороны. Авторский маршрут проведет нас по легендарным мостам и темным переулкам, хранящим атмосферу Петербурга Достоевского, загадочным старинным улицам и секретным дворам. Нас ждут не только главные визитные карточки города: Дворцовая площадь, Казанский и Исаакиевский собор, но также потайные местечки, дорогу к которым не так легко отыскать. Слушая предания и легенды, вы погрузитесь в мистическую атмосферу и впитаете в себя непередаваемую энергетику города.

Организационные детали