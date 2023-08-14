Посмотрите самые красивые и знаковые места Санкт-Петербурга всего за один час с борта теплохода!

Путешествие в сопровождении экскурсовода начнется в акватории парадной Невы с ее роскошными дворцами и Петропавловской крепостью.

Маршрут продолжится по Фонтанке. Пройдя мимо Летнего сада с Летним дворцом Петра I и Чайным домиком, вы увидите памятник Чижику-Пыжику, Аничков и Египетский мосты. Через Крюков канал теплоход проследует в реку Мойку и повернет в самый короткий канал — Зимнюю канавку, где находится сохранившийся фрагмент зимнего дворца Петра I.

Прогулка завершится в акватории парадной Невы с её знаковыми достопримечательностями — Зимним дворцом, Стрелкой Васильевского острова и Кунсткамерой.

Застекленный теплый салон теплохода делает водную прогулку комфортной в любую погоду.