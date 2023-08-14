Круиз «Северная Венеция 2»

Санкт-Петербург: уникальная экскурсия с посещением Стрелки Васильевского острова

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Мойка» (Чарли, Танго, Ребус), «Фонтанка» (Алеут, Странник) или «ПС» (Викинг, Командор). Указанное время, это - время отправления теплохода. Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Северная Венеция 2»
Круиз «Северная Венеция 2»
Круиз «Северная Венеция 2»
Круиз «Северная Венеция 2»
Круиз «Северная Венеция 2»

Что вас ожидает:

  • Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Академия наук
  • Биржа
  • Медный всадник
  • Ростральные колонны. Аничков дворец
  • Аничков мост
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Чижик-Пыжик
  • Цирк Чинизелли
  • БДТ
  • Зимний дворец
  • Мраморный дворец
  • Михайловский замок
  • Мариинский театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Посмотрите самые красивые и знаковые места Санкт-Петербурга всего за один час с борта теплохода!

Путешествие в сопровождении экскурсовода начнется в акватории парадной Невы с ее роскошными дворцами и Петропавловской крепостью.

Маршрут продолжится по Фонтанке. Пройдя мимо Летнего сада с Летним дворцом Петра I и Чайным домиком, вы увидите памятник Чижику-Пыжику, Аничков и Египетский мосты. Через Крюков канал теплоход проследует в реку Мойку и повернет в самый короткий канал — Зимнюю канавку, где находится сохранившийся фрагмент зимнего дворца Петра I.

Прогулка завершится в акватории парадной Невы с её знаковыми достопримечательностями — Зимним дворцом, Стрелкой Васильевского острова и Кунсткамерой.

Застекленный теплый салон теплохода делает водную прогулку комфортной в любую погоду.

Программа

Классическая водная прогулка с профессиональным экскурсоводом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 70 минут
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:15, 12:15, 12:40, 13:15, 14:15, 14:40, 15:15, 16:15, 16:40, 17:15, 18:15, 18:40
Экскурсия длится около 1 часа 6 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Круизы

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