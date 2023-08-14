Санкт-Петербург: уникальная экскурсия с посещением Стрелки Васильевского острова
Что вас ожидает:
- Аврора
- Петропавловская крепость
- Адмиралтейство
- Академия наук
- Биржа
- Медный всадник
- Ростральные колонны. Аничков дворец
- Аничков мост
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Чижик-Пыжик
- Цирк Чинизелли
- БДТ
- Зимний дворец
- Мраморный дворец
- Михайловский замок
- Мариинский театр
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Посмотрите самые красивые и знаковые места Санкт-Петербурга всего за один час с борта теплохода!
Путешествие в сопровождении экскурсовода начнется в акватории парадной Невы с ее роскошными дворцами и Петропавловской крепостью.
Маршрут продолжится по Фонтанке. Пройдя мимо Летнего сада с Летним дворцом Петра I и Чайным домиком, вы увидите памятник Чижику-Пыжику, Аничков и Египетский мосты. Через Крюков канал теплоход проследует в реку Мойку и повернет в самый короткий канал — Зимнюю канавку, где находится сохранившийся фрагмент зимнего дворца Петра I.
Прогулка завершится в акватории парадной Невы с её знаковыми достопримечательностями — Зимним дворцом, Стрелкой Васильевского острова и Кунсткамерой.
Застекленный теплый салон теплохода делает водную прогулку комфортной в любую погоду.
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе 70 минут
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:15, 12:15, 12:40, 13:15, 14:15, 14:40, 15:15, 16:15, 16:40, 17:15, 18:15, 18:40Экскурсия длится около 1 часа 6 минутБронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.