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Музыкальный круиз по Парадной Неве

4.4
241 отзыв
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве.

Вы увидите основные классические достопримечательности 🏛️ на парадных берегах Петербурга.

Круиз проходит по старинному морскому пути и включает самые красивые 🤩 достопримечательности Петербурга.

Вы насладитесь прекрасными видами и почувствуете удивительную атмосферу города на Неве.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 900 ₽ за человека

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Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве

Что вы увидите

  • Адмиралтейский остров
  • Васильевский остров
  • Эрмитаж
  • Кунсткамера
  • Исаакиевский собор
  • Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер Аврора
Экскурсия вдоль Невской панорамы с борта комфортабельного парохода "Корюшка"!
Отправление от причала Центральной пристани "Спуск со львами"(Адмиралтейская наб., 2): 13:00 и 17:00.
Все места расположены на закрытых палубах теплохода. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.
Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка»
Важно: эту экскурсию ⛳ можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте её у нас на сайте и придите на причал за 1
час до отправления теплохода! Для более увлекательного и долгого путешествия, рекомендуем вам изучить экскурсии 🧭 по рекам и каналам СПБ на речном трамвайчике.
Что входит
  • Музыкальное сопровождение (живое выступление джазовой или кавер -группы)
  • Билет на экскурсионный теплоход
  • Возможность обогатить ваши знания о Санкт-Петербурге
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
  • Мобильный аудиогид на иностранных языках - залог 1000 руб.
  • Личные расходы туриста
  • Трансфер до начала проведения экскурсии
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Место завершения
🏁 Адмиралтейская наб., 2
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Музыкальный круиз по Парадной Неве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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241 отзыв оставили туристы

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